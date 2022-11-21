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Невилл: «У нас много талантливых исполнителей»

вчера, 23:46
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия6 : 2Логотип футбольный клуб ИранИранМатч завершен

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл высказался о глубине состава сборной Англии. Команда обыграла Иран на чемпионате мира (6:2).

Уровень футболистов, которые выходят на замену, невероятен: Грилиш, Рэшфорд, Фоден. Взгляните на команду Нидерландов – добротный коллектив, но центральных нападающих или просто примечательных форвардов там нет. Мемфис Депай — в запасе. А вот у нас много талантливых исполнителей.

Отрадно, что Саутгейт сегодня смог выпустить стольких игроков на замену, они верили в свои силы, смогли отличиться голами. У Гарета серьезная задача – втиснуть всех этих талантливых игроков в состав. И сегодня он приложил максимум усилий.

Если все эти детали соединятся воедино, то у соперников возникнут большие неприятности.

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:41
У Англии и в прошлых поколениях сборная на два-три состава была, но не было результата. Сейчас Саутгейт даёт результат, а игра англичан и до него была не красотой.
Лишь, Кейну нет адекватной замены на позиции девятки... Да и по игре сегодня впечатлили. Даже не похоже на футбол Саутгейта)).
Посмотрим, как дальше пойдет... Но первый шаг на ЧМ вышел весьма ярким!
MikeSevas
MikeSevas
сегодня в 00:02
Добавил на 2й тур,скоро увидим что на шаманил.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:50
Это мы увидим в следующих играх.
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