Невилл: «У нас много талантливых исполнителей»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» высказался о глубине состава сборной Англии. Команда обыграла Иран на чемпионате мира (6:2).

Уровень футболистов, которые выходят на замену, невероятен: Грилиш, Рэшфорд, Фоден. Взгляните на команду Нидерландов – добротный коллектив, но центральных нападающих или просто примечательных форвардов там нет. Мемфис Депай — в запасе. А вот у нас много талантливых исполнителей.

Отрадно, что Саутгейт сегодня смог выпустить стольких игроков на замену, они верили в свои силы, смогли отличиться голами. У Гарета серьезная задача – втиснуть всех этих талантливых игроков в состав. И сегодня он приложил максимум усилий.

Если все эти детали соединятся воедино, то у соперников возникнут большие неприятности.