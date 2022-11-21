Лугано считает, что некоторые игроки сборной Франции рады травме Бензема

Экс-защитник сборной Уругвая полагает, что некоторые футболисты сборной Франции рады тому, что нападающий не сможет сыграть на чемпионате мира из-за травмы.

В сборной Франции есть игроки, которые рады тому, что Бензема не сможет сыграть на чемпионате мира. Я не предполагаю, я уверен в этом. Я играл с некоторыми футболистами сборной Франции.

В сборных Уругвая, Бразилии или Аргентины подобного случиться не могло. Там это невозможно. Все зависит от тренера, как он формирует команду и заботится о коллективе. Дело не только в технических характеристиках, но и в характере.