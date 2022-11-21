Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2022

Лугано считает, что некоторые игроки сборной Франции рады травме Бензема

вчера, 20:42

Экс-защитник сборной Уругвая Диего Лугано полагает, что некоторые футболисты сборной Франции рады тому, что нападающий Карим Бензема не сможет сыграть на чемпионате мира из-за травмы.

В сборной Франции есть игроки, которые рады тому, что Бензема не сможет сыграть на чемпионате мира. Я не предполагаю, я уверен в этом. Я играл с некоторыми футболистами сборной Франции.

В сборных Уругвая, Бразилии или Аргентины подобного случиться не могло. Там это невозможно. Все зависит от тренера, как он формирует команду и заботится о коллективе. Дело не только в технических характеристиках, но и в характере.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Влахович: «Нам нужно поверить в нашу мечту»
Сегодня, 06:25
Пейдж — о Бэйле-пенальтисте: «Он никогда нас не подводил»
Сегодня, 04:53
Берхальтер: «Обе команды хотели победить»
Сегодня, 04:48
Брейтуэйт: «Нам не хватает не высокомерия, а уверенности в своих силах»
Сегодня, 00:42
Саутгейт: «Магуайр — сильный лидер коллектива»
Сегодня, 00:21
Невилл: «У нас много талантливых исполнителей»
Вчера, 23:46
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 00:22
Так, давайте проведем расследование. Играл в ПСЖ в 2011/12, из сборников там был только не вызванный Матюиди, ну и Гамейро с Менезом, которые уже давно не в сборной. Можно, наверное, притянуть Комана и Кимпембе из молодежки, но это было бы странно, если бы он их имел в виду, так как при Лугано им было по 15-16 лет, едва ли он с ними общался. А, ну и 18-летний Ареоля, как выше написали. Самому уругвайцу Лугано было на тот момент 31-32, я очень сомневаюсь, что у него остались крепкие контакты с французскими тинейджерами.
Также играл в Вест Броме с Анелька.
Короче, чувак лукавит, видимо. Ну или я не срастил что-то))
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 21:38
Жабоеды скоро друг друга сожрут.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:21
Что бы такое заявлять надо иметь веские основания, а иначе это поклёп!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 