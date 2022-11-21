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Тальяфико: «Слова Месси не нужны, он ведёт за собой»

вчера, 21:37

Защитник сборной Аргентины Николас Тальяфико высоко отозвался о своем партнере по национальной команде нападающем Лионеле Месси. Тальяфико отметил, что после победы на Кубке Америки Месси чувствует себя увереннее.

Это связано и со зрелостью, опытом, с тем, что он отец. Ты оказываешь на себя большое давление, когда при игре за сборную думаешь о том, что должен что-то. Люди всегда хотят большего, но тот факт, что он взял трофей, дал ему возможность почувствовать себя увереннее. Это может ему очень сильно помочь. Сейчас он в оптимальной форме.

Когда с ним разговариваешь, кажется, что это обычный футболист. Но когда видишь его навыки работы с мячом, это поражает. Своим внукам мы сможем рассказать, что играли с величайшим футболистом в истории. Простота помогает нам оставаться скромными. Слова ему не нужны, он ведет за собой.

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Все комментарии
амурец
амурец
вчера в 22:30
Вопрос куда ведёт
alexgurzan
alexgurzan ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 22:02
Добрый день. Из сборной не более трёх игроков, но можно и из команд набрать игроков ЧМ, если они есть, но тоже не более трёх из одной команды.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 21:50, ред.
Он то может и ведёт вас за собой... А вот как ВЫ ВЕДЁТЕСЬ за ним, посмотрим.
LOpp
LOpp
вчера в 21:43
Добрый день. А сколько можно купить игроков с одной сборной?
Ironigor
Ironigor
вчера в 21:43
Это лучший партнёр в твоей жизни.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 21:39
Посмотрим в играх против сильных соперников. Теперь не к чему эти слова.
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