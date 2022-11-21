Тальяфико: «Слова Месси не нужны, он ведёт за собой»

Защитник сборной Аргентины высоко отозвался о своем партнере по национальной команде нападающем . Тальяфико отметил, что после победы на Кубке Америки Месси чувствует себя увереннее.

Это связано и со зрелостью, опытом, с тем, что он отец. Ты оказываешь на себя большое давление, когда при игре за сборную думаешь о том, что должен что-то. Люди всегда хотят большего, но тот факт, что он взял трофей, дал ему возможность почувствовать себя увереннее. Это может ему очень сильно помочь. Сейчас он в оптимальной форме.

Когда с ним разговариваешь, кажется, что это обычный футболист. Но когда видишь его навыки работы с мячом, это поражает. Своим внукам мы сможем рассказать, что играли с величайшим футболистом в истории. Простота помогает нам оставаться скромными. Слова ему не нужны, он ведет за собой.