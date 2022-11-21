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«Это великолепное зрелище». Фердинанд — об игре Беллингема в матче с Ираном

вчера, 20:30
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия6 : 2Логотип футбольный клуб ИранИранМатч завершен

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд восторженно отозвался об игре футболиста «Боруссии» Дортмунд и сборной Англии Джуда Беллингема в матче англичан против Ирана на чемпионате мира (6:2).

В интервью перед матчем Беллингем был собранным и уверенным в себе. На поле он проявил себя точно так же. Уверенность, с которой он играет, намного превосходит его возраст. Он замечательный игрок, но выступать на чемпионате мира подобным образом...

Стоит упомянуть великих полузащитников, с которыми мы играли и которых видели в Англии в нашем поколении. Я не утверждаю, что он лучше или сравнится с ними, но никто из них не делал того, что удается ему в таком возрасте, и это великолепное зрелище.

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протон
протон
сегодня в 00:18
Отметься Гави результативной игрой в среду с Коста-Рикой, обратный коммент будет в топах. Это так же как некогда с КР7 и Месси. Когда Роналду забивал дубль все говорили о нем и говорили, что он лучше Месси, затем Месси клал хет-трик и пошло все в обратную сторону.
Началась английская классика - обыграли Иран 6-2 и все, будущие чемпионы мира, Беллингем лучший полузащитник в истории, Магуайр топ защитник.. так же как и после Панамы в прошлом году.
shlomo2
shlomo2
вчера в 20:36
Хороший матч выдали Англичане.... и не только он внес вклад в победу
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:32
Вроде похвалил, а вроде и нет...
Гость
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