«Это великолепное зрелище». Фердинанд — об игре Беллингема в матче с Ираном

Экс-защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд восторженно отозвался об игре футболиста «Боруссии» Дортмунд и сборной Англии Джуда Беллингема в матче англичан против Ирана на чемпионате мира (6:2).
В интервью перед матчем Беллингем был собранным и уверенным в себе. На поле он проявил себя точно так же. Уверенность, с которой он играет, намного превосходит его возраст. Он замечательный игрок, но выступать на чемпионате мира подобным образом...
Стоит упомянуть великих полузащитников, с которыми мы играли и которых видели в Англии в нашем поколении. Я не утверждаю, что он лучше или сравнится с ними, но никто из них не делал того, что удается ему в таком возрасте, и это великолепное зрелище.
Началась английская классика - обыграли Иран 6-2 и все, будущие чемпионы мира, Беллингем лучший полузащитник в истории, Магуайр топ защитник.. так же как и после Панамы в прошлом году.
Началась английская классика - обыграли Иран 6-2 и все, будущие чемпионы мира, Беллингем лучший полузащитник в истории, Магуайр топ защитник.. так же как и после Панамы в прошлом году.