Саутгейт: «Мы не должны пропускать два гола в такой игре»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт оценил победу своей команды в матче чемпионата мира против Ирана (6:2). Специалист недоволен пропущенным в концовке голом.
С меня хватит. Разумеется, крупная победа — это повод для радости, большую часть времени мы играли очень хорошо. Мы хорошо подготовились и хотели сыграть именно так, как сегодня.
Футболисты здорово справились, несмотря на обилие остановок. Наши прессинг и перемещения оказались эффективны. Мне бы следовало порадоваться, но мы не должны пропускать два гола в такой игре.
В матче с США мы должны показать свой максимум. Мы здорово начали турнир, но нам нужно прибавлять. Пропущенные голы – это следствие счета и того, что было суммарно добавлено 24 минуты. сложно сохранять полную концентрацию на столь длинной дистанции. Неспешная игра снижает нашу эффективность.