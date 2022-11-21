Саутгейт: «Мы не должны пропускать два гола в такой игре»

Главный тренер сборной Англии оценил победу своей команды в матче чемпионата мира против Ирана (6:2). Специалист недоволен пропущенным в концовке голом.

С меня хватит. Разумеется, крупная победа — это повод для радости, большую часть времени мы играли очень хорошо. Мы хорошо подготовились и хотели сыграть именно так, как сегодня.

Футболисты здорово справились, несмотря на обилие остановок. Наши прессинг и перемещения оказались эффективны. Мне бы следовало порадоваться, но мы не должны пропускать два гола в такой игре.