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Саутгейт: «Мы не должны пропускать два гола в такой игре»

вчера, 20:55
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия6 : 2Логотип футбольный клуб ИранИранМатч завершен

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт оценил победу своей команды в матче чемпионата мира против Ирана (6:2). Специалист недоволен пропущенным в концовке голом.

С меня хватит. Разумеется, крупная победа — это повод для радости, большую часть времени мы играли очень хорошо. Мы хорошо подготовились и хотели сыграть именно так, как сегодня.

Футболисты здорово справились, несмотря на обилие остановок. Наши прессинг и перемещения оказались эффективны. Мне бы следовало порадоваться, но мы не должны пропускать два гола в такой игре.

В матче с США мы должны показать свой максимум. Мы здорово начали турнир, но нам нужно прибавлять. Пропущенные голы – это следствие счета и того, что было суммарно добавлено 24 минуты. сложно сохранять полную концентрацию на столь длинной дистанции. Неспешная игра снижает нашу эффективность.

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Все комментарии
Gorasul
Gorasul
сегодня в 01:53
С меня хватит! Где прекрасный автобус, которые я строил столько лет? Забить шесть мячей это ж нужно было додуматься! Мои игроки - лузеры!
протон
протон
сегодня в 00:24
6-2 радоваться надо. Это лучше чем вымученная 1-0, как ты любишь. Команда твоя играть хочет, а ты им говоришь автобус из 10 человек делать и играть на вынос на Кейна. Гениальная тактика.
matrix333
matrix333
вчера в 21:27
С меня хватит?
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