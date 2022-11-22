Гвардиола близок к продлению контракта с «Манчестер Сити»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола близок к подписанию нового контракта с «горожанами», пишет Diario Sport.
Текущий контракт Гвардиолы истекает в конце сезона, но якобы специалист находится всего в одном шаге от продления договора.
Обе стороны ожидают, что переговоры не займут много времени.
Поглядим.
А по МС скажу так: вода камень точит. Уж больно близко и планомерно они к заветной цели идут...., не то, что ПСЖ. Когда-нибудь точно стрельнут.
Поглядим.
А по МС скажу так: вода камень точит. Уж больно близко и планомерно они к заветной цели идут...., не то, что ПСЖ. Когда-нибудь точно стрельнут.
Есть финансово-спортивный проект, весьма удачный и раскрученный, без сомнения..., но только как проект. Без титула клубного чемпиона Европы, МС так и останется проектом, ибо цель его, даже единожды, увы, пока не достигнута.
По супертренеру - такое... Один из лучших - да, согласен, но не самый самый...
Есть финансово-спортивный проект, весьма удачный и раскрученный, без сомнения..., но только как проект. Без титула клубного чемпиона Европы, МС так и останется проектом, ибо цель его, даже единожды, увы, пока не достигнута.
По супертренеру - такое... Один из лучших - да, согласен, но не самый самый...