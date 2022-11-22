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Гвардиола близок к продлению контракта с «Манчестер Сити»

вчера, 09:12

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола близок к подписанию нового контракта с «горожанами», пишет Diario Sport.

Текущий контракт Гвардиолы истекает в конце сезона, но якобы специалист находится всего в одном шаге от продления договора.

Обе стороны ожидают, что переговоры не займут много времени.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ RAYMАN (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 12:19, ред.
Имхо. Арсенала не хватит на всю дистанцию чемпионата. Если "канониры" будут в четвёрке (в чём я также сомневаюсь), то Артете надо будет поднять з/п. Пока же лидерство лондонцев обусловлено административно-хозяйственной катастрофой в Челси, пробуксовкой Ливерпуля, и бездарностью ЭТХ.
Поглядим.
А по МС скажу так: вода камень точит. Уж больно близко и планомерно они к заветной цели идут...., не то, что ПСЖ. Когда-нибудь точно стрельнут.
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:15
Согласен, но событие должно произойти, а пока ...
Elliada
Elliada ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
вчера в 12:12
Вопрос времени
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:01, ред.
Не примазывай МС к суперклубам. Если нет ушастого - нет и суперклуба.
Есть финансово-спортивный проект, весьма удачный и раскрученный, без сомнения..., но только как проект. Без титула клубного чемпиона Европы, МС так и останется проектом, ибо цель его, даже единожды, увы, пока не достигнута.
По супертренеру - такое... Один из лучших - да, согласен, но не самый самый...
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:25
От добра добра не ищут.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 11:18
Он не чувствует давления как в Барселоне, результаты в АПЛ устраивает владельцев клуба. Почему бы не работать дальше и штамповать титулы. В этом сезоне с Арсеналом в кошки-мышки поиграет.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 11:18
Всё логично. Гвардиола, возможно, входит в тройку лучших тренеров за всю историю футбола, вместе с Михелсом. Третий кто-то из тройки - САФ, Лобановский, Кройф.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 11:06
Кто бы сомневался?!! Конечно Пепу,возможно завидуют многие тренеры,т.е его возможностям,возможностям клуба,фактически покупать лучших футболистов мира,и при этом фактического спроса нету,хотя бы по кубку лч.!!!!
Мариарти77
Мариарти77
вчера в 10:36
Пусть в Псж идет
Штанмайер
Штанмайер
вчера в 10:30
Не в Краснодар???😲
амурец
амурец
вчера в 10:27
опять будет доить шейхов, а МС оставит без ЛЧ
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 10:01
А куда идти?... Он в лучшем клубе... И Барса была, и Бавария... Сборную, как он хотел, ещё успеет потренировать...
drug01
drug01
вчера в 10:00
А зачем ему менять команду..
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 09:55
Ну вот, то уже называли несколько тренеров на место уходящего Гвардиолы, то контракт продлевается. Посмотрим, что будет на самом деле.
Elliada
Elliada
вчера в 09:21
Супертренер для суперклуба. Продлит, конечно. Без него АПЛ уже не той будет
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:16
Коней на переправе не меняют.
t3rv6werjchh
t3rv6werjchh
вчера в 09:13
Понятно, что Пеп всё-таки останется у руля горожан
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