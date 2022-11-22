Гвардиола близок к продлению контракта с «Манчестер Сити»

1669097565

вчера, 09:12

Главный тренер «Манчестер Сити» близок к подписанию нового контракта с «горожанами», пишет Diario Sport.

Текущий контракт Гвардиолы истекает в конце сезона, но якобы специалист находится всего в одном шаге от продления договора.

Обе стороны ожидают, что переговоры не займут много времени.