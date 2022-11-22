Зидан в январе возглавит сборную Франции

Бывший наставник «Реала» Зинедин Зидан возглавит сборную Франции после окончания чемпионата мира.
Mundo Deportivo сообщает, что стороны уже согласовали условия контракта. О назначении Зидана будет объявлено в январе.
Бывший наставник «Реала» Зинедин Зидан возглавит сборную Франции после окончания чемпионата мира.
Mundo Deportivo сообщает, что стороны уже согласовали условия контракта. О назначении Зидана будет объявлено в январе.
Зидану придется переформатировать сборную, а в остатках ветеранов зажечь огонь. Со вторым он справится точно. А где юные бензема?
Зидану придется переформатировать сборную, а в остатках ветеранов зажечь огонь. Со вторым он справится точно. А где юные бензема?