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Зидан в январе возглавит сборную Франции

вчера, 04:40

Бывший наставник «Реала» Зинедин Зидан возглавит сборную Франции после окончания чемпионата мира.

Mundo Deportivo сообщает, что стороны уже согласовали условия контракта. О назначении Зидана будет объявлено в январе.

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Все комментарии
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 11:57
Сборная себя исчерпала. Дидье при всем уважении на таком составе смог забрать только одну чашку.
Зидану придется переформатировать сборную, а в остатках ветеранов зажечь огонь. Со вторым он справится точно. А где юные бензема?
Caniggia
Caniggia
вчера в 10:54
Ну вот и дождался Зизу своей очереди, хотя надо было на 2 года раньше взять сборную после провала на последнем Евро. Засиделся Дешам и Франция при нём уже давно деградирует. Думаю, и на этом ЧМ французов ждёт очередное фиаско! К тому же никто не отменял проклятья второго чемпионства подряд, да и без Бензема с Погба и Канте - это уже немного не та сборная. Мбаппе один не потянет, Гризманн давно уже не торт. Ну посмотрим, Австралию, наверное, сегодня со скрипом, но всё же обыграют.
ssspartak
ssspartak
вчера в 10:17
Давно напрашивалось это назначение. Всё по делу.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 09:58
Идёт туда, куда хотел... Правильно...
Миша Волк
Миша Волк
вчера в 09:27
Хоть не мешки идет тренировать...
Саня Утробин
Саня Утробин ответ ДАША Д (раскрыть)
вчера в 09:17
Дешам уйдет,не зависимо от результатов сборной
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 08:05
Успехов и больших побед Зинедину Зидану!!! Надеюсь, что он сможет выиграть и ЧМ, и ЧЕ, и ЛН!!!
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 07:37
Посмотрим, может очередной вброс ?
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 04:43
А вдруг сборная Франции возьмёт да и выиграет Чемпионат мира... Что тогда нынешнему тренеру говорить?
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