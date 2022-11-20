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«Ювентус» рассматривает вариант с назначением Тухеля

вчера, 08:53

Массимилиано Аллегри может быть уволен из «Ювентуса».

Туринский клуб рассматривает бывшего тренера ПСЖ и «Челси» Томаса Тухеля как основного кандидата на место Аллегри, если итальянец будет отправлен в отставку. Хотя результаты «Ювентуса» в чемпионате Италии под руководством Аллегри улучшились, руководство команды по-прежнему разочаровано выступлениями клуба в еврокубках за последние два сезона.

Боссы «Ювентуса» думают, что под руководством Тухеля, который удачно выступал с «Челси» Лиге чемпионов, они вернутся к хорошим результатам в Европе. Немецкий специалист заинтересован в работе в туринском клубе.

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Все комментарии
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ ballak144 (раскрыть)
вчера в 15:29, ред.
Интересно и как я по вашему троллю?
Я не фанат Ювентуса, а если был, то я желал бы чтобы Аллегри остался. Потому что у Тухеля будут те же проблемы. Вы же не считаете что Тухель будет играть в финале ЛЧ сразу как возглавит Юве.
А в финале ЛЧ играл и Аллегри, также как и Тухель.
Но Аллегри повезло меньше, так как ему досталась Барса с МСН и Реал трижды подряд выигравший ЛЧ. Даже Ливерпуль не смог их остановить.
А МС это не Барса с МСН и не Реал трижды выигравший ЛЧ, у которого выиграл Тухель в финале ЛЧ и Тухель проиграл бы Барсе и Реалу. Так как ту же Баварию Тухель не смог остановить, а Бавария была близка к такому уровню команд.
И Аллегри мог бы выиграть у МС, если была бы такая возможность, если взять образец Юве 2015-2017 и МС образца 2021. Или мог бы выиграть финал ЛЧ у Монако в 2004 или финал ЛЧ против Баварии в 2010.
Тут многое зависит от везения и тренер не виноват что ему противостояли более классные команды по составу и на пике формы.
ballak144
ballak144 ответ Бык без трезубца (раскрыть)
вчера в 11:59
мне кажется вы троллите Юве и их болельщиков
ballak144
ballak144 ответ Бык без трезубца (раскрыть)
вчера в 11:58, ред.
"А у Аллегри были плохие результаты в ЛЧ?"
Нет б.... , великолепные. рекордсмен по позорам в ЛЧ, не это ли великолепие и величие тренер опускать команду ниже плинтуса....
Бык без трезубца
Бык без трезубца
вчера в 10:13
А у Аллегри были плохие результаты в ЛЧ?
Тухель хороший вариант, но в чем в Аллегри был плох?
В том что в этом сезоне он не вышел из группы, так и Тухель был уволен из Челси проиграв Динамо Загребу.
Все равно нужно ждать окончания сезона чтобы были увольнения и найти хороший вариант как для клуба так и для тренера.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:03
Тухель отличный тренер, он это доказал ранее, Ювентусу как раз ко двору
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 09:16
Это хороший вариант, Тухель точно справится !
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:54
Нужно брать, пока из РПЛ не перехватили...
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