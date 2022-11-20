«Ювентус» рассматривает вариант с назначением Тухеля

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вчера, 08:53

может быть уволен из «Ювентуса».

Туринский клуб рассматривает бывшего тренера ПСЖ и «Челси» как основного кандидата на место Аллегри, если итальянец будет отправлен в отставку. Хотя результаты «Ювентуса» в чемпионате Италии под руководством Аллегри улучшились, руководство команды по-прежнему разочаровано выступлениями клуба в еврокубках за последние два сезона.

Боссы «Ювентуса» думают, что под руководством Тухеля, который удачно выступал с «Челси» Лиге чемпионов, они вернутся к хорошим результатам в Европе. Немецкий специалист заинтересован в работе в туринском клубе.