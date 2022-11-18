Коло Туре может возглавить «Уиган», Яя Туре отказался от предложения

Бывший защитник «Ливерпуля» и «Манчестер Сити» Коло Туре может получить работу в «Уигане».
«Латикс» предложили эту должность Яя Туре, который является его братом, однако ивуариец принял решение остаться работать в академии «Тоттенхэма». Теперь «Уиган» обсуждает с Коло Туре назначение на пост главного тренера клуба. Коло, который работает в тренерском штабе «Лестера», готов возглавить «латикс».
На данный момент «Уиган» занимает 22-е место в Чемпионшипе.
Особенно там, где его нет и близко.
Особенно там, где его нет и близко.