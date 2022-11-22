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Кейруш: «Зачем приехали те, кто не хочет нас поддерживать?»

вчера, 10:34
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия6 : 2Логотип футбольный клуб ИранИранМатч завершен

Главный тренер сборной Ирана Карлуш Кейруш прокомментировал поведение болельщиков, которые освистывали национальный гимн во время матча 1-го тура ЧМ-2022 с Англией (2:6).

Все знают, что нынешние обстоятельства, в которых находятся мои игроки, — не лучшая среда с точки зрения приверженности делу и концентрации, потому что эти проблемы затрагивают их.

Игроки сборной Ирана — это люди, они дети, я знаю их много лет. Они мечтают играть для страны, для людей и получать удовольствие от игры для людей. Я очень горжусь ими, тем, как они встают, продолжают бороться. Они смогли забить два гола в ворота Англии, хорошо справились, очень гордятся тем, что сделали.

Но, конечно, если вам нужен один пример, в 2014 и 2018 годах у нас была полная поддержка фанатов. Теперь вы видели, что сегодня произошло. Для чего они приехали сюда, если не хотят нас поддерживать? Им было бы лучше остаться дома. Нам они не нужны. Игроки всё это чувствуют.

Вы даже не представляете, вы даже не представляете, чем эти дети жили в последние несколько дней.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 12:24
Fan Id на них нету, всех бы вычислили.
Tex
Tex
вчера в 11:46
«Мы здесь, но это не значит, что мы не должны быть их голосом или мы не должны их уважать», — сказал Хаджсафи
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 11:23
Его забыли спросить.
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 11:16
Зачем твоя сборная "невесть чего" приехала на турнир,если приняла решение не петь гимн своей страны???
Абуссафар Аббасов
Абуссафар Аббасов
вчера в 11:04
На 20 минуте,травму получил основной вратарь.Голы начали пропускать после 35 минуты.Запасной вратарь,не справился с ответственностью,с нервами.Это спорт.Кто то выигрывает,кто то проигрывает.Политику не нужно сюда совать.
Миша Волк
Миша Волк
вчера в 11:00
На теннис посмотреть...
dok66
dok66
вчера в 10:58
Болельщики везде одинаковы . Они хотели , чтобы их команда выиграла , а она проиграла . Как говорится : "От любви до не навести один шаг".
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 10:55, ред.
У болельщиков встречный вопрос : "Зачем приехали те кто в первом же матче пропускает 6 мячей?"
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:42
Это же Англия,Ирану до них как до луны!
Гость
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