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Хави: «Я предсказываю Испании отличный чемпионат мира»

вчера, 08:59

Главный тренер «Барселоны» Хави считает, что сборная Испании при Луисе Энрике сможет пройти далеко на чемпионате мира в Катаре. Также специалист поделился мнением о форварде Лионеле Месси.

Для меня Месси — лучший в мире и в истории. Его можно сравнить с Марадоной, Пеле, Ди Стефано… и он будет номером 1, как с Кубком мира, так и без него. Я считаю Лео очень сильным. За эти шесть месяцев мы снова увидели лучшего Месси.

Что касается сборной Испании. Луис Энрике — прирождённый лидер по характеру, убеждениям. Я предсказываю Испании отличный чемпионат мира. Я настроен оптимистично. Давление высоко, но я думаю, что они смогут пройти далеко.

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Все комментарии
salleeh
salleeh
вчера в 16:03
Угомонись уже, недавно ты предсказал что Барса выиграет ЛЧ, а она с группы не вышла…
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 10:57
Глупо сравнивать великих игроков разных эпох хотя бы по тому, что эпохи разные. Бонусом можно отметить то, что один вёл свою сборную, забил в составе неё величайшие голы и действительно обладал качествами лидера, другой как минимум этими качествами не обладает
Варвар7
Варвар7
вчера в 10:49

ещё один осьминог Пауль!
matrix333
matrix333
вчера в 10:11, ред.
Этого не будет, Хави.
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:22
Испания всего лишт один из возможных победителей.
6hr772nbmrt9
6hr772nbmrt9
вчера в 09:01
Посмотрим, какая из Хави Ванга
Конкурс бот
Конкурс бот
вчера в 09:00
Слава Малиновский, Жужанна Деяк, Дмитрий Климович 3, 1 984, ШАНс, Capone34, сергей шкуренко больше всех вчера набрали очков в Соккер-Мании - 25. Поздравляем! Чемпионат мира 2022
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