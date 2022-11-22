Хави: «Я предсказываю Испании отличный чемпионат мира»

Главный тренер «Барселоны» считает, что сборная Испании при сможет пройти далеко на чемпионате мира в Катаре. Также специалист поделился мнением о форварде .

Для меня Месси — лучший в мире и в истории. Его можно сравнить с Марадоной, Пеле, Ди Стефано… и он будет номером 1, как с Кубком мира, так и без него. Я считаю Лео очень сильным. За эти шесть месяцев мы снова увидели лучшего Месси.

Что касается сборной Испании. Луис Энрике — прирождённый лидер по характеру, убеждениям. Я предсказываю Испании отличный чемпионат мира. Я настроен оптимистично. Давление высоко, но я думаю, что они смогут пройти далеко.