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ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеФранция. Лига 1 2022/2023

Агент Веа: «Не думаем сейчас о переходе в российский чемпионат»

вчера, 09:59

Футбольный агент и юрист Баду Самбаг заявил, что нападающий «Лилля» Тимоти Веа пока не рассматривает варианты продолжения карьеры в России.

22-летний форвард стал лучшим игроком в составе сборной США в матче 1-го тура чемпионата мира с Уэльсом (1:1), открыв счёт в первом тайме.

«Зенит»? Не думаем о России на данной стадии.

Веа является сыном легендарного нападающего «Милана» Джорджа Веа, ныне занимающего пост президента Либерии.

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Все комментарии
Иван Стаканов
Иван Стаканов
вчера в 10:56
хахахахахаха)))))))))))
Чуваку 22 года, на ЧМ, и....в Зенит....))
ахахаахахахаахахахах)))))))))))
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
вчера в 10:10
А почему не в АПЛ?
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 10:05
Нормальный нападающий, картины в РПЛ он точно не испортит.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:04
Если хочет расти как футболист, лучше ему там оставаться
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