Агент Веа: «Не думаем сейчас о переходе в российский чемпионат»

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вчера, 09:59

Футбольный агент и юрист Баду Самбаг заявил, что нападающий «Лилля» пока не рассматривает варианты продолжения карьеры в России.

22-летний форвард стал лучшим игроком в составе сборной США в матче 1-го тура чемпионата мира с Уэльсом (1:1), открыв счёт в первом тайме.

«Зенит»? Не думаем о России на данной стадии.

Веа является сыном легендарного нападающего «Милана» , ныне занимающего пост президента Либерии.