Агент Веа: «Не думаем сейчас о переходе в российский чемпионат»

Футбольный агент и юрист Баду Самбаг заявил, что нападающий «Лилля» Тимоти Веа пока не рассматривает варианты продолжения карьеры в России.
22-летний форвард стал лучшим игроком в составе сборной США в матче 1-го тура чемпионата мира с Уэльсом (1:1), открыв счёт в первом тайме.
«Зенит»? Не думаем о России на данной стадии.
Веа является сыном легендарного нападающего «Милана» Джорджа Веа, ныне занимающего пост президента Либерии.
Чуваку 22 года, на ЧМ, и....в Зенит....))
ахахаахахахаахахахах)))))))))))
Чуваку 22 года, на ЧМ, и....в Зенит....))
ахахаахахахаахахахах)))))))))))