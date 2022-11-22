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Очоа: «Я счастлив от того, что нахожусь на своём пятом чемпионате мира»

вчера, 09:30
МексикаЛоготип футбольный клуб Мексика0 : 0Логотип футбольный клуб ПольшаПольшаМатч завершен

Вратарь сборной Мексики Гильермо Очоа поделился ожиданиями от чемпионата мира в Катаре.

Я хочу, чтобы это был лучший из моих пяти чемпионатов мира. Я счастлив от того, что нахожусь на своём пятом Кубке мира. Быть здесь никогда не бывает легко для футболиста. Есть великие игроки, у которых в карьере не было возможности сыграть на мундиале. Я хочу, чтобы это был другой, другой чемпионат мира, лучший из всех.

Каждый такой турнир имеет свою историю и свою ценность. Чемпионат в 2014 году много значил для меня, так как тогда состоялся мой дебют в основном составе на чемпионате мира. И 0:0 против Бразилии были очень важны для моей карьеры. На улице люди постоянно напоминают мне об этом. Надеюсь, мы оставим ещё один прекрасный след на этом мундиале.

Все мы нервничаем перед первым матчем, и в то же время с большим желанием хотим начать играть.

Сегодня Мексика сыграет с Польшей в 1-м туре ЧМ-2022. Начало — в 19:00 по московскому времени.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 12:25
Уж точно за поляков болеть не буду. Лучше уж Мексика.
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:51, ред.
Это здорово. Мои поздравления. И сегодня нужна только Победа ✌️. Удачи тебе.
ОПС
ОПС
вчера в 09:43
Пусть будет удача на стороне Мексики в первом матче.
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