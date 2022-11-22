Кейруш: «Зачем приехали те, кто не хочет нас поддерживать?»

Главный тренер сборной Ирана прокомментировал поведение болельщиков, которые освистывали национальный гимн во время матча 1-го тура ЧМ -2022 с Англией (2:6).

Все знают, что нынешние обстоятельства, в которых находятся мои игроки, — не лучшая среда с точки зрения приверженности делу и концентрации, потому что эти проблемы затрагивают их.

Игроки сборной Ирана — это люди, они дети, я знаю их много лет. Они мечтают играть для страны, для людей и получать удовольствие от игры для людей. Я очень горжусь ими, тем, как они встают, продолжают бороться. Они смогли забить два гола в ворота Англии, хорошо справились, очень гордятся тем, что сделали.

Но, конечно, если вам нужен один пример, в 2014 и 2018 годах у нас была полная поддержка фанатов. Теперь вы видели, что сегодня произошло. Для чего они приехали сюда, если не хотят нас поддерживать? Им было бы лучше остаться дома. Нам они не нужны. Игроки всё это чувствуют.

Вы даже не представляете, вы даже не представляете, чем эти дети жили в последние несколько дней.