Саутгейт рассказал о состоянии Кейна и Магуайра после матча с Ираном

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вчера, 08:46

Главный тренер сборной Англии высказался о состоянии нападающего и защитника .

Кейн получил удар по ногам во втором тайме матча 1-го тура ЧМ -2022 с Ираном (6:2). На 75-й минуте он был заменён.

Я думаю, что Харри Кейн в порядке. Это был неудачный подкат, но он продолжил игру. Мы заменили его позже, потому что он чувствовал, что это подходящий момент для этого.

Магуайр ушёл с поля на 70-й минуте встречи.