Саутгейт рассказал о состоянии Кейна и Магуайра после матча с Ираном

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о состоянии нападающего Харри Кейна и защитника Харри Магуайра.
Кейн получил удар по ногам во втором тайме матча 1-го тура ЧМ-2022 с Ираном (6:2). На 75-й минуте он был заменён.
Я думаю, что Харри Кейн в порядке. Это был неудачный подкат, но он продолжил игру. Мы заменили его позже, потому что он чувствовал, что это подходящий момент для этого.
Магуайр ушёл с поля на 70-й минуте встречи.
Магуайр почувствовал себя плохо, о чём сказал перед голом. Учитывая состояние игры, он чувствовал, что нет смысла продолжать играть. Кроме этого, я не увидел причин для беспокойства.
Желаю им уехать пораньше!!!
Желаю им уехать пораньше!!!