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Саутгейт рассказал о состоянии Кейна и Магуайра после матча с Ираном

вчера, 08:46
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия6 : 2Логотип футбольный клуб ИранИранМатч завершен

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о состоянии нападающего Харри Кейна и защитника Харри Магуайра.

Кейн получил удар по ногам во втором тайме матча 1-го тура ЧМ-2022 с Ираном (6:2). На 75-й минуте он был заменён.

Я думаю, что Харри Кейн в порядке. Это был неудачный подкат, но он продолжил игру. Мы заменили его позже, потому что он чувствовал, что это подходящий момент для этого.

Магуайр ушёл с поля на 70-й минуте встречи.

Магуайр почувствовал себя плохо, о чём сказал перед голом. Учитывая состояние игры, он чувствовал, что нет смысла продолжать играть. Кроме этого, я не увидел причин для беспокойства.

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Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 09:25
Обидно, если после такой игры кто-то не выйдет из-за травмы. Тут и вторым составом можно было играть.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 09:09
Значит оба игрока боеспособны и это хорошо.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 08:52
Не перевариваю англичан...
Желаю им уехать пораньше!!!
Гость
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