Оби Микел: «У Роналду слишком много эгоизма»

Бывший футболист «Челси» Джон Оби Микел выступил с критикой в адрес Криштиану Роналду относительно недавнего интервью, из-за которого португалец покинул «Манчестер Юнайтед».
Когда у игрока так много эгоизма, я действительно не понимаю этого. Он никогда не был одним из моих любимых игроков, поэтому я всегда предпочитал Месси.
Криштиану Роналду один из величайших игроков в истории футбола. Думаю, в январе он перейдет в другой клуб и продолжит футбольную карьеру.
Но то, что произошло с ним в МЮ — это просто ужасный сценарий. Он так много сделал для клуба, и видеть, как всё заканчивается таким образом, это просто ужасно. Я бы сказал, что это интервью не следовало давать, да и время было выбрано неправильно.