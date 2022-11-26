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Оби Микел: «У Роналду слишком много эгоизма»

вчера, 10:33

Бывший футболист «Челси» Джон Оби Микел выступил с критикой в адрес Криштиану Роналду относительно недавнего интервью, из-за которого португалец покинул «Манчестер Юнайтед».

Когда у игрока так много эгоизма, я действительно не понимаю этого. Он никогда не был одним из моих любимых игроков, поэтому я всегда предпочитал Месси.

Криштиану Роналду один из величайших игроков в истории футбола. Думаю, в январе он перейдет в другой клуб и продолжит футбольную карьеру.

Но то, что произошло с ним в МЮ — это просто ужасный сценарий. Он так много сделал для клуба, и видеть, как всё заканчивается таким образом, это просто ужасно. Я бы сказал, что это интервью не следовало давать, да и время было выбрано неправильно.

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Все комментарии
F-50
F-50
вчера в 17:38
ну он сделал себя сам,его будут помнить Вечно,а тебя уже забыли....многие и не знали
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 12:22
В 35 лет играет за какой-то Аль-Кувейт... Этим всё сказано. Он играет там, где уровень дворового футбола. Не ему критиковать того, кто держится на проф уровне и в 38 лет почти, да ещё и голы забивает на ЧМ.
Elliada
Elliada ответ Gnomout (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 11:58
То есть то, что балласт эгоист это домысл??? Это факт. Балласт собрал все неприятные качества человека.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 11:23
Роналду надо в Интер перейти, там уже есть один опытный бельгиец по интервью 😁
Elliada
Elliada
вчера в 10:42
Поздравляю Оби Микеля. Он присоединился к клубу игроков и экспертов, которые ничего не достигли, чтобы критиковать балласта, по мнению пользователей Соккера.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 10:37
Рон сам по себе,он сам себе на уме!
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