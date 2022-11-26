Оби Микел: «У Роналду слишком много эгоизма»

Бывший футболист «Челси» выступил с критикой в адрес относительно недавнего интервью, из-за которого португалец покинул «Манчестер Юнайтед».

Когда у игрока так много эгоизма, я действительно не понимаю этого. Он никогда не был одним из моих любимых игроков, поэтому я всегда предпочитал Месси.

Криштиану Роналду один из величайших игроков в истории футбола. Думаю, в январе он перейдет в другой клуб и продолжит футбольную карьеру.