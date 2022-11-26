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Ари: «Очень скучаю по России»

вчера, 08:54

Бывший футболист «Локомотива», «Спартака» и «Краснодара» Ари рассказал, что соскучился по России.

После того как я уехал из России, у меня стал более спокойный образ жизни. Перестал ходить в рестораны и другие развлекательные заведения. Сегодня у меня спокойная жизнь. От России мне не хватает только футбола и друзей, с которыми я не могу часто видеться. Очень скучаю по России.

Ел ли я борщ? Ха-ха, братишка, я в принципе национальные блюда никогда не кушал в России, они мне не нравились. Сейчас, в основном жарю шашлыки, барбекю. Водка? Я никогда в жизни не пил ее, как и не ел борщ. За всю жизнь из алкогольных напитков я выпивал только шампанское один раз, но мне не понравился вкус. Кстати, в России в фужеры для шампанского я наливал энергетики.

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Ари
Источник: bookmaker-ratings.ru
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Все комментарии
drug01
drug01
вчера в 09:43
Очень хорошо что Россия оставила такой след
lotsman
lotsman
вчера в 09:43
Наверное бюджет истощился, пополнить требуется.
Beno444
Beno444
вчера в 09:36
Молодец если скучает/
Ironigor
Ironigor
вчера в 09:32
Хороший паренёк, Респект тебе .
Варвар7
Варвар7
вчера в 09:22
Ну уж если такая "ностальгия" по второй родине, то после окончания профессиональной карьеры можно приехать сюда и тренировать ребятишек например, ведь на сколько я помню Ари гражданин РФ!
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
вчера в 09:22, ред.
Айда сюда. У нас сейчас хорошо. Зимаа. Сопли пузырем, пальцы веером в варежках).
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 09:12
Жизнь у него явно удалась.
Nottrow
Nottrow
вчера в 09:03
По бабкам ты скучаешь.
ОПС
ОПС
вчера в 09:03
Он так и не проникся Россией.
Конкурс бот
Конкурс бот
вчера в 09:00
Ларс, monah-10, AlVi77 больше всех вчера набрали очков в Соккер-Мании - 29. Поздравляем! Чемпионат мира 2022
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