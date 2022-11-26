Ари: «Очень скучаю по России»

Бывший футболист «Локомотива», «Спартака» и «Краснодара» Ари рассказал, что соскучился по России.

После того как я уехал из России, у меня стал более спокойный образ жизни. Перестал ходить в рестораны и другие развлекательные заведения. Сегодня у меня спокойная жизнь. От России мне не хватает только футбола и друзей, с которыми я не могу часто видеться. Очень скучаю по России.

Ел ли я борщ? Ха-ха, братишка, я в принципе национальные блюда никогда не кушал в России, они мне не нравились. Сейчас, в основном жарю шашлыки, барбекю. Водка? Я никогда в жизни не пил ее, как и не ел борщ. За всю жизнь из алкогольных напитков я выпивал только шампанское один раз, но мне не понравился вкус. Кстати, в России в фужеры для шампанского я наливал энергетики.