Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеГермания. Бундеслига 2022/2023

Маттеус: «Мусиала может стать новым Месси»

вчера, 09:08

Бывший футболист сборной Германии Лотар Маттеус высоко отозвался об игровых качествах полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалы.

Он может стать новым Месси. Ему всего 19 лет, и он очень целеустремленный, я его фанат уже пару лет. Мне нравится, как он играет, и его личность. Он противоположность Неймару. Он ориентирован на футбол. Он знает, что должен делать, как изменить ситуацию с помощью своего интеллекта. Он любит футбол.

Я видел, как Месси дебютировал за Аргентину, когда я был тренером сборной Венгрии. Я видел Месси, когда ему было 18 лет. Мусиала очень напоминает мне его.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Камоцци считает, что «Торино» выкупит Миранчука у «Аталанты»
Сегодня, 13:06
Игрок Саудовской Аравии: «Было бы интересно сыграть со сборной России»
Сегодня, 12:04
Де Рон: «Миранчук — прекрасный игрок. Он показывает это в „Торино“»
Сегодня, 11:42
Луис Энрике: «Германия — сборная, которая больше всего похожа на Испанию»
Сегодня, 10:35
Джон Терри посоветовал Кейну уйти из «Тоттенхэма», чтобы выиграть трофеи
Сегодня, 10:19
Флик: «Германия хочет избежать повторения чемпионата мира 2018 года»
Сегодня, 09:51
Сортировать
Все комментарии
salleeh
salleeh
сегодня в 12:12
На сколько Мусиала созрел, покажет сегодняшняя игра со сборной Испании. Хотелось бы чтобы немцы прошли в плейофф, а то японцев грохнут в первом же матче, после выхода из группы. Сегодня пусть начнут матч прикрывая руками пятые точки….)))
амурец
амурец
вчера в 09:39
Таким же неочемышем ?
Baggio R.
Baggio R.
вчера в 09:39, ред.
"Я видел, как Месси дебютировал за Аргентину, когда он был тренером сборной Венгрии. Явидел Месси" - это круто! 🤣
matrix333
matrix333
вчера в 09:34
Сколько их было таких "Месси", а он один.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 09:33
А кто сказал что быть гномом тем более новым есть хорошо? Не оскорбляйте Мусиаля.
ДСА
ДСА
вчера в 09:09
Упорный труд из кого угодно может сделать человека.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 