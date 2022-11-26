Маттеус: «Мусиала может стать новым Месси»

Бывший футболист сборной Германии высоко отозвался об игровых качествах полузащитника «Баварии» .

Он может стать новым Месси. Ему всего 19 лет, и он очень целеустремленный, я его фанат уже пару лет. Мне нравится, как он играет, и его личность. Он противоположность Неймару. Он ориентирован на футбол. Он знает, что должен делать, как изменить ситуацию с помощью своего интеллекта. Он любит футбол.

Я видел, как Месси дебютировал за Аргентину, когда я был тренером сборной Венгрии. Я видел Месси, когда ему было 18 лет. Мусиала очень напоминает мне его.