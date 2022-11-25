Луи ван Гал: «Мы ещё не проиграли. Я буду поддерживать своих игроков»

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал прокомментировал ничью с Эквадором (1:1) во 2-м туре ЧМ-2022.
Мы снова плохо владели мячом. Команда старается, но не хватает качества. Мы проигрывали единоборства и часто отдавали мяч сопернику. Невероятно, как мы играли, но даже при такой игре мы мало пропустили.
В Лиге Наций мы показали, что умеем хорошо играть, но это были соперники, играющие в другом стиле. Я не грущу, мы ещё не проиграли, мы наверху. Я буду поддерживать своих игроков.
Глупо требовать чего-то большего. Примерно с таким составом другие тренеры пролетели мимо 2-3 турниров. Когда вместо ван Нистелроев, ван Перси, Роббенов, РВДВ, Снейдеров, Хунтеларов у тебя Янсен, Люк де Йонг, Депай и Вергорст - трудно давать результат.
Куда пропали наследники футбольных традиций Кройфа, Ван Бастена, Гулитта, Роббена? Где ваша полузащита и атака?
Глупо требовать чего-то большего. Примерно с таким составом другие тренеры пролетели мимо 2-3 турниров. Когда вместо ван Нистелроев, ван Перси, Роббенов, РВДВ, Снейдеров, Хунтеларов у тебя Янсен, Люк де Йонг, Депай и Вергорст - трудно давать результат.
Куда пропали наследники футбольных традиций Кройфа, Ван Бастена, Гулитта, Роббена? Где ваша полузащита и атака?