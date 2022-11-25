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Луи ван Гал: «Мы ещё не проиграли. Я буду поддерживать своих игроков»

вчера, 23:28
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды1 : 1Логотип футбольный клуб ЭквадорЭквадорМатч завершен

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал прокомментировал ничью с Эквадором (1:1) во 2-м туре ЧМ-2022.

Мы снова плохо владели мячом. Команда старается, но не хватает качества. Мы проигрывали единоборства и часто отдавали мяч сопернику. Невероятно, как мы играли, но даже при такой игре мы мало пропустили.

В Лиге Наций мы показали, что умеем хорошо играть, но это были соперники, играющие в другом стиле. Я не грущу, мы ещё не проиграли, мы наверху. Я буду поддерживать своих игроков.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:07
В последнем туре у голландцев будет проходной соперник.
протон
протон
сегодня в 00:08
При таком счёте у обеих команд есть шансы на 1/8. Игра была интересная, но могла быть более рискованной. В конце видно было, что боятся раскрываться обе команды.
Глупо требовать чего-то большего. Примерно с таким составом другие тренеры пролетели мимо 2-3 турниров. Когда вместо ван Нистелроев, ван Перси, Роббенов, РВДВ, Снейдеров, Хунтеларов у тебя Янсен, Люк де Йонг, Депай и Вергорст - трудно давать результат.
Куда пропали наследники футбольных традиций Кройфа, Ван Бастена, Гулитта, Роббена? Где ваша полузащита и атака?
Варвар7
Варвар7
вчера в 23:32
Чего то слегка писимизмом попахивает!
Гость
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