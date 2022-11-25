Неймар: «Я уверен, что у меня будет шанс вернуться»

Нападающий сборной Бразилии Неймар высказался после травмы, полученной в матче 1-го тура ЧМ-2022 с Сербией.
Невозможно объяснить ту любовь и гордость, которые я испытываю, надевая майку сборной. Если бы Бог дал мне возможность выбрать страну для рождения, это была бы Бразилия. После всего того, чего я добился. Я никогда никому не желал зла, а помогал нуждающимся. Сегодняшний день стал одним из самых сложных в моей карьере.
У меня травма, да, это досадно. Будет больно, но я уверен, что у меня будет шанс вернуться. Я сделаю всё возможное, чтобы помочь своей стране, моим товарищам по команде. Я сын Бога всемогущего, моя вера безгранична.
Такой талантище должен быть на этом празднике футбола, кто бы что о нём не говорил.
Из группы они смогут выйти без Неймара, состав позволяет, а вот дальше его игра, стиль, голы, виденье игры и лидерские качества Бразилии нужны, ведь молодёжь Бразилии равняются на него , он должен быть в строю на 1/8 финала
Такой талантище должен быть на этом празднике футбола, кто бы что о нём не говорил.
Из группы они смогут выйти без Неймара, состав позволяет, а вот дальше его игра, стиль, голы, виденье игры и лидерские качества Бразилии нужны, ведь молодёжь Бразилии равняются на него , он должен быть в строю на 1/8 финала
Мы все знаем кто Неймар для Сборной Бразилии, и его отсутствие беспокоит фанатов․ Но я хочу успокоить Вас, говоря о другом игроке - Ришарлисоне.
Нападающий команды Аденора Тите Ришарлисон забил девять голов в последних семи матчах за сборную Бразилии. Он стал восьмым бразильцем в истории, оформившим дубль в своем дебютном матче на чемпионате мира, и первым после Неймара, который забил два гола в своей первой игре на мировом первенстве в 2014 году.
На Олимпийских играх Ришарлисон тоже забивал, и тогда я скептически относился к его забитым мячам. Я был неправ. Неймар может спокойно восстановиться, хотя как можно скорее))
Мы все знаем кто Неймар для Сборной Бразилии, и его отсутствие беспокоит фанатов․ Но я хочу успокоить Вас, говоря о другом игроке - Ришарлисоне.
Нападающий команды Аденора Тите Ришарлисон забил девять голов в последних семи матчах за сборную Бразилии. Он стал восьмым бразильцем в истории, оформившим дубль в своем дебютном матче на чемпионате мира, и первым после Неймара, который забил два гола в своей первой игре на мировом первенстве в 2014 году.
На Олимпийских играх Ришарлисон тоже забивал, и тогда я скептически относился к его забитым мячам. Я был неправ. Неймар может спокойно восстановиться, хотя как можно скорее))