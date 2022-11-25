Неймар: «Я уверен, что у меня будет шанс вернуться»

Нападающий сборной Бразилии высказался после травмы, полученной в матче 1-го тура ЧМ -2022 с Сербией.

Невозможно объяснить ту любовь и гордость, которые я испытываю, надевая майку сборной. Если бы Бог дал мне возможность выбрать страну для рождения, это была бы Бразилия. После всего того, чего я добился. Я никогда никому не желал зла, а помогал нуждающимся. Сегодняшний день стал одним из самых сложных в моей карьере.

У меня травма, да, это досадно. Будет больно, но я уверен, что у меня будет шанс вернуться. Я сделаю всё возможное, чтобы помочь своей стране, моим товарищам по команде. Я сын Бога всемогущего, моя вера безгранична.