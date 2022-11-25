Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЧемпионат мира 2022

Неймар: «Я уверен, что у меня будет шанс вернуться»

вчера, 21:57

Нападающий сборной Бразилии Неймар высказался после травмы, полученной в матче 1-го тура ЧМ-2022 с Сербией.

Невозможно объяснить ту любовь и гордость, которые я испытываю, надевая майку сборной. Если бы Бог дал мне возможность выбрать страну для рождения, это была бы Бразилия. После всего того, чего я добился. Я никогда никому не желал зла, а помогал нуждающимся. Сегодняшний день стал одним из самых сложных в моей карьере.

У меня травма, да, это досадно. Будет больно, но я уверен, что у меня будет шанс вернуться. Я сделаю всё возможное, чтобы помочь своей стране, моим товарищам по команде. Я сын Бога всемогущего, моя вера безгранична.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Кейн: «Это было не лучшее наше выступление. Мы играли с жёсткой командой»
Сегодня, 00:58
Луи ван Гал: «Мы ещё не проиграли. Я буду поддерживать своих игроков»
Вчера, 23:28
Ари: «Сборная России вышла бы из группы на чемпионате мира в Катаре»
Вчера, 20:50
Педри: «Я думал, что буду больше нервничать перед дебютом на ЧМ»
Вчера, 20:45
Лосано: «Нам предстоит встретиться с великим соперником»
Вчера, 20:02
Де Брюйне: «Эмоции — это часть игры, но я должен реагировать спокойнее»
Вчера, 19:36
Сортировать
Все комментарии
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 05:23
Здоровья!
karnager
karnager
сегодня в 02:06
Марко Ройс ломается до чемпионата, а Неймар во время…
y-ago
y-ago
сегодня в 00:29
Скорейшего и полного выздоровления!
протон
протон
сегодня в 00:22
Желаю Нею поскорей поправиться. Этот ЧМ накрыла прямо-таки эпидемия травм. Хочется видеть всех звёзд на поле, а не в лазарете!
Такой талантище должен быть на этом празднике футбола, кто бы что о нём не говорил.
Из группы они смогут выйти без Неймара, состав позволяет, а вот дальше его игра, стиль, голы, виденье игры и лидерские качества Бразилии нужны, ведь молодёжь Бразилии равняются на него , он должен быть в строю на 1/8 финала
амурец
амурец
вчера в 23:31
И лучше быстрее
drug01
drug01
вчера в 23:04
С таким желанием он обязательно должен вернуться
matrix333
matrix333
вчера в 22:45
В чем конкретно проблема – пока неизвестно. По заявлению врача сборной Бразилии, у Неймара растяжение связок голеностопа. Нога сильно опухла – и точные сроки восстановления пока не назвать. Нужно подождать по меньшей мере сутки и посмотреть, какой будет реакция. Нужно набраться терпения и спокойствия.

Мы все знаем кто Неймар для Сборной Бразилии, и его отсутствие беспокоит фанатов․ Но я хочу успокоить Вас, говоря о другом игроке - Ришарлисоне.

Нападающий команды Аденора Тите Ришарлисон забил девять голов в последних семи матчах за сборную Бразилии. Он стал восьмым бразильцем в истории, оформившим дубль в своем дебютном матче на чемпионате мира, и первым после Неймара, который забил два гола в своей первой игре на мировом первенстве в 2014 году.

На Олимпийских играх Ришарлисон тоже забивал, и тогда я скептически относился к его забитым мячам. Я был неправ. Неймар может спокойно восстановиться, хотя как можно скорее))
Ironigor
Ironigor
вчера в 22:00
Все болельщики Бразилии на это надеяться.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 