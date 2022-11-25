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Ари: «Сборная России вышла бы из группы на чемпионате мира в Катаре»

вчера, 20:50

Экс-футболист «Спартака» Ари поделился мнением о шансах сборной России, если бы она принимала участие на чемпионате мира в Катаре.

Несомненно, сборная России вышла бы из группы на чемпионате мира в Катаре — я в этом не сомневаюсь. Этот мундиаль показал, что и слабые, и сильные команды проигрывают. Футбол — непредсказуемый вид спорта. После ЧМ-2018 Россия стала сильнее. Уверен, команда Карпина дошла бы до полуфинала в Катаре.

Матчи против Таджикистана и Узбекистана я не смотрел, видел только итоговый счет. Валерий Карпин — один из лучших тренеров в России. Мне приятно, что он тренирует национальную команду и вызывает молодежь. Его работа в «Ростове» — топ, потрясающий результат.

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Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 03:22
Зачем сейчас об этом говорить? Возьмем свое, но позднее.
salleeh
salleeh
сегодня в 01:50
Надевайте уже на него смирительную рубашку.
амурец
амурец
вчера в 23:22
К сожалению мы этого не узнаем
Землянин
Землянин ответ Romeo 777 (раскрыть)
вчера в 22:06
Последние матчи дублеров и новичков в товарняке 🤷
Ага, не смеши 😂
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:03
Если бы вошла-может и вышла бы, а может и нет!
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 21:01
Ага, с первого места с 9 очками...последние матчи это только лишь подтверждают.
drug01
drug01
вчера в 20:59
Большое спасибо успокоил нас!!!!
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