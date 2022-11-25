Ари: «Сборная России вышла бы из группы на чемпионате мира в Катаре»

Экс-футболист «Спартака» Ари поделился мнением о шансах сборной России, если бы она принимала участие на чемпионате мира в Катаре.

Несомненно, сборная России вышла бы из группы на чемпионате мира в Катаре — я в этом не сомневаюсь. Этот мундиаль показал, что и слабые, и сильные команды проигрывают. Футбол — непредсказуемый вид спорта. После ЧМ -2018 Россия стала сильнее. Уверен, команда Карпина дошла бы до полуфинала в Катаре.

Матчи против Таджикистана и Узбекистана я не смотрел, видел только итоговый счет. Валерий Карпин — один из лучших тренеров в России. Мне приятно, что он тренирует национальную команду и вызывает молодежь. Его работа в «Ростове» — топ, потрясающий результат.