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Бензема получит медаль, если Франция выиграет чемпионат мира

вчера, 15:10

Нападающий Карим Бензема, который из-за травмы не сыграет на чемпионате мира, получит медаль, если Франция выиграет ЧМ.

Причиной является тот факт, что французы не стали вызывать другого футболиста на замену травмированному Бензема, поэтому он находится в заявке Франции на мундиаль.

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Все комментарии
lobsterdam
lobsterdam ответ Крымский Мост (раскрыть)
вчера в 21:01
А вот Жиру в Москве играл, но ни разу не ударил в створ, хотя и нападающий и стал чемпионом. Это как ?
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 20:58
Надо было его тогда в финале на 90 минуте выпустить и тут же заменить, ну кто ежели франки доберутся до финала…
протон
протон
вчера в 19:16
Ну, это логично. Это как запасной или 3-й вратарь команды получают медали и, при этом, могут не сыграть на турнире ни минуты, но находились в заявке... Так и Бензема никто из заявки не убирал (и, например, при фантастическом развитии событий с травмой и более быстрой реабилитацией он чисто теоретически даже может выйти на поле на этом ЧМ... Тут другой вопрос: почему Дешам не вызвал никого на замену травмированному Бензу?
Сики Туранчокс
Сики Туранчокс
вчера в 18:35
Ну Бенз тащил сборную весь отбор. И сыграл как сакральная жертва - Французы вроде сплотились из за его потери. По человечески - правильно. Футбол - спорт людей.
Крымский Мост
Крымский Мост
вчера в 17:57
Многие, кто были достойны быть чемпионом мира, так и не стали ими. И наоборот, те, кто не заслуживали, в итоге стали чемпионами. Справедливости в футболе нет. По-хорошему, не считаю правильным решением давать медаль Бенземе. Да, игрок хороший, обладатель ЗМ, но он ничего не сделал для победы сборной. Для получения он должен сыграть хотя бы несколько минут.
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
вчера в 17:45
Странно как-то очень...да раздайте всем, кто был в предварительном списке!
Agamaga........
Agamaga........ ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
вчера в 17:38
Как в 2018 году? Жиру вполне справляется вместе с черепашкой.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 17:32
"Достойная" будет медаль!
Не сыграл ни одной минуты, но медалька есть.
Нарциссу во сне даже не снились такие подарки.
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 17:27
Давайте Депардье тоже медаль дадим, он ведь у них тоже национальный герой. Или нельзя т.к. есть российский паспорт? Просто глупо, вместо него мог отличиться кто-то другой
A.S.A
A.S.A
вчера в 17:00
Правильное решение. Да, Карим не провел ни одной минуты на поле, но по совокупности его заслуг, думаю во Франции ни кто не будет против, если конечно Французы выиграют чемпионат. Еще бы Нкунку оставили в заявке, тогда бы точно за них топил бы😉
Евгений Быстров
Евгений Быстров
вчера в 16:29
Погодите, а что, за третье-второе места медалей нет?
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 16:17
Будет ли он считать себя чемпионом мира? При том, что не сыграет ни минуты.
Николай Жунин
Николай Жунин
вчера в 16:07
Правильно.
VAN НELSING
VAN НELSING
вчера в 15:53
Главное чтобы выиграли.
shlomo
shlomo
вчера в 15:50
Зубастик тоже не играл в ЧМ 94 и считается двукратным чемпионом Мира . Почти так же получится если возьмут золото французы. Бразилец, правда сидел на скамейке запасных, а Бензема смотрит на диване перед телевизором...

Ну а так что, по хорошему есть довольно большая несправедливость в том, что можно стать чемпионом мира, тупо отсидев в запасе третьим вратарем. При этом ключевой игрок основы, тащивший команду весь отборочный цикл, но вылетевший из заявки по травме, медаль не получит.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 15:46
Лионелю бы дали....
А то ходит без медали по Парижу...пристаёт к Мбаппе "Дай поносить, завтра отдам"
Live_r_pool
Live_r_pool
вчера в 15:25
Где-то там всплакнул Нкунку🥲
Не верится в победу Франции, поживем увидим.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 15:18
Очень благородно с их стороны. Вклад форварда был огромен...
Гость
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