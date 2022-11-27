Бензема получит медаль, если Франция выиграет чемпионат мира

1669551034

вчера, 15:10

Нападающий , который из-за травмы не сыграет на чемпионате мира, получит медаль, если Франция выиграет ЧМ .

Причиной является тот факт, что французы не стали вызывать другого футболиста на замену травмированному Бензема, поэтому он находится в заявке Франции на мундиаль.