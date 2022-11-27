Бензема получит медаль, если Франция выиграет чемпионат мира

Нападающий Карим Бензема, который из-за травмы не сыграет на чемпионате мира, получит медаль, если Франция выиграет ЧМ.
Причиной является тот факт, что французы не стали вызывать другого футболиста на замену травмированному Бензема, поэтому он находится в заявке Франции на мундиаль.
Не сыграл ни одной минуты, но медалька есть.
Нарциссу во сне даже не снились такие подарки.
Не сыграл ни одной минуты, но медалька есть.
Нарциссу во сне даже не снились такие подарки.
Ну а так что, по хорошему есть довольно большая несправедливость в том, что можно стать чемпионом мира, тупо отсидев в запасе третьим вратарем. При этом ключевой игрок основы, тащивший команду весь отборочный цикл, но вылетевший из заявки по травме, медаль не получит.
Ну а так что, по хорошему есть довольно большая несправедливость в том, что можно стать чемпионом мира, тупо отсидев в запасе третьим вратарем. При этом ключевой игрок основы, тащивший команду весь отборочный цикл, но вылетевший из заявки по травме, медаль не получит.
А то ходит без медали по Парижу...пристаёт к Мбаппе "Дай поносить, завтра отдам"
А то ходит без медали по Парижу...пристаёт к Мбаппе "Дай поносить, завтра отдам"
Не верится в победу Франции, поживем увидим.
Не верится в победу Франции, поживем увидим.