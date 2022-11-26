Левандовски — лучший игрок матча Польша — Саудовская Аравия

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вчера, 19:57

Нападающий сборной Польши признан лучшим игроком матча с Саудовской Аравией во 2-м туре ЧМ -2022 (2:0).

Поляк поучавствовал в обоих голах команды, отдав голевую передачу в первом тайме на Петра Зелиньского, а во втором забив самостоятельно. Также форвард впервые в карьере забил на чемпионате мира.