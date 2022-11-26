Левандовски — лучший игрок матча Польша — Саудовская Аравия

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски признан лучшим игроком матча с Саудовской Аравией во 2-м туре ЧМ-2022 (2:0).
Поляк поучавствовал в обоих голах команды, отдав голевую передачу в первом тайме на Петра Зелиньского, а во втором забив самостоятельно. Также форвард впервые в карьере забил на чемпионате мира.
Болел за Польшу, но саудиты на этом чемпионате просто красавцы. Наиграли не на поражение, но сегодня реализация подкачала.
Саудитам надо научиться бить по мячу. В упор в небеса.
Болел за Польшу, но саудиты на этом чемпионате просто красавцы. Наиграли не на поражение, но сегодня реализация подкачала.
Саудитам надо научиться бить по мячу. В упор в небеса.
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ГЫ-ГЫ ©