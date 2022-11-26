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Левандовски — лучший игрок матча Польша — Саудовская Аравия

вчера, 19:57
ПольшаЛоготип футбольный клуб Польша2 : 0Логотип футбольный клуб Саудовская АравияСаудовская АравияМатч завершен

Нападающий сборной Польши Роберт Левандовски признан лучшим игроком матча с Саудовской Аравией во 2-м туре ЧМ-2022 (2:0).

Поляк поучавствовал в обоих голах команды, отдав голевую передачу в первом тайме на Петра Зелиньского, а во втором забив самостоятельно. Также форвард впервые в карьере забил на чемпионате мира.

Левандовски — лучший игрок матча Польша — Саудовская Аравия

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Все комментарии
galem72
galem72
сегодня в 10:48
Тут бесспорно! Огромную полезную работу проделал Роберт.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 09:20
Первый гол на ЧМ − это вам не это!
протон
протон
сегодня в 00:36
Справедливости ради, все решила не удача, а уровень исполнительского мастерства. Саудиты сегодня во всем переиграли своего соперника, но голы сами себя не забивают, а ошибки игроки такого уровня, как Левандовски, не прощают никогда. К сожалению, без класса будет мало старания, желания, дисциплины и физической подготовки - нужна ещё и большая удача
протон
протон
сегодня в 00:25
А Щесны тогда кто, если не лучший?
Болел за Польшу, но саудиты на этом чемпионате просто красавцы. Наиграли не на поражение, но сегодня реализация подкачала.
Саудитам надо научиться бить по мячу. В упор в небеса.
Знатог
Знатог
вчера в 22:02
Левандовски тащит наших!
adekvat
adekvat
вчера в 21:32
Жалко обидно, за наших, толерантным сегодня повезло, дай бог последний раз.
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 21:25
Лучший игрок матча не с кем-нибудь, а с самой Саудовской Аравией! Звучит! Поздравляем с таким ценным титулом! Такого ни у кого нет! Это настоящий уровень!
dikalot
dikalot
вчера в 20:33
Он и был на поле.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 20:32
Арабы возили вас по полной, но реализация подвела их.
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 20:26
Игрок, испугавшийся стыков с Россией признан лучшим в игре с саудитами!
ГЫ-ГЫ ©
Пирамида
Пирамида
вчера в 20:22
Одна игра и из антигероя в герои! Левандовски топ футболист, игрок мирового уровня!
matrix333
matrix333
вчера в 20:05
Роберт хорошо играл.
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