Месси установил рекорд чемпионата мира

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отметился результативной передачей в матче группового этапа чемпионата мира против сборной Мексики (2:0).
Таким образом, Лео стал первым футболистом в истории, которому удавалось отдать хотя бы один ассист на пяти разных чемпионатах мира (1 на ЧМ-2006, 2 на ЧМ-2010, 2 на ЧМ-2014, 2 на ЧМ-2018 и 1 на ЧМ-2022).
Пеле - трёхкратный чемпион мира, участвовал в 4-х.
Все остальные вторые за ним, а их много Круифф, Марадона, Месси, Роналду и очень много других.
Пеле - трёхкратный чемпион мира, участвовал в 4-х.
Все остальные вторые за ним, а их много Круифф, Марадона, Месси, Роналду и очень много других.
Хорошую форму набрал. Молодец!
Хорошую форму набрал. Молодец!