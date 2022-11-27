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Месси установил рекорд чемпионата мира

вчера, 08:22
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина2 : 0Логотип футбольный клуб МексикаМексикаМатч завершен

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси отметился результативной передачей в матче группового этапа чемпионата мира против сборной Мексики (2:0).

Таким образом, Лео стал первым футболистом в истории, которому удавалось отдать хотя бы один ассист на пяти разных чемпионатах мира (1 на ЧМ-2006, 2 на ЧМ-2010, 2 на ЧМ-2014, 2 на ЧМ-2018 и 1 на ЧМ-2022).

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Все комментарии
Николай Жунин
Николай Жунин
вчера в 16:12
Не надоело раздувать сенсации.
Пеле - трёхкратный чемпион мира, участвовал в 4-х.
Все остальные вторые за ним, а их много Круифф, Марадона, Месси, Роналду и очень много других.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Крымский Мост (раскрыть)
вчера в 13:50
Случайный гол,все это признали и сам арг удивился.Видел как он со штрафных лупит по голубям? то то же.Ему тут не на костариках стату бить
F-50
F-50
вчера в 13:20
футбол всегда для меня спорт номер 1,был и будет,но когда эти 2е уйдут,мы осиротеем!Браво Месси
Expert soccer
Expert soccer
вчера в 12:16
в 2010 он в 5 матчах не забил ни одного мяча и всего одна голевая передача...триумфатор!!!
Johnes
Johnes ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 12:05
Пусть так, но формально это пас. И с этим не поспоришь
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21
вчера в 11:56
Месси это не сон,Месси это Месси.
zooveterinar
zooveterinar
вчера в 11:50
Ну,это уже такой бред,за уши притянутый,я там понемаю за один турнир наколотил десяток голов ,там голевых передач!!! А это поковырялся в носу на пяти чемп.то почесал задницу на трех мундиалях,незнаю,но до Мародоны далеко ,я так подозреваю!!!
lobsterdam
lobsterdam
вчера в 11:47
Придумывать левые рекорды - хлеб для журналюг. Таких как этот можно насочинять массу!
Сп62
Сп62 ответ Zhgoon (раскрыть)
вчера в 11:27
Будет выходить, как Лебеденко, на замену?
Zhgoon
Zhgoon
вчера в 11:22
Месси и на следующем ЧМ может покуражить. Четыре года не предел для спортсмена его масштаба.
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 11:11
Великий аргентинец не только забивает, но и раздаёт голевые 👍
Валерыч
Валерыч
вчера в 11:05
Для своих 35-лет Месси показывает весьма достойную игру.
Хорошую форму набрал. Молодец!
Swift2005
Swift2005
вчера в 10:24
8 голов + 8 ассистов - это круто!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 10:11
Не буду предвзятым. За вчерашний матч вынужден похвалить Месси. Простоял весь первый тайм, ничего не делал прям совсем. Зато во втором тайме положил очень хороший гол.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 10:00
Уже не знают какие рекорды напридумывать
shlomo
shlomo
вчера в 09:56
Как не крути но в победу Аргов внес свой вклад.
Persenchik
Persenchik
вчера в 09:54
Скоро будут считать за рекорд, сколько раз Месси сплюнул в ходе матча. 😁
qntne2jq5sqz
qntne2jq5sqz
вчера в 09:39
Про Месси говорят один в поле воин
Крымский Мост
Крымский Мост ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 09:36
Голы разные бывают. Месси пробил из-за штрафной шикарным ударом, а Левандовски воспользовался ошибкой защитника и забил почти пустые ворота
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Крымский Мост (раскрыть)
вчера в 08:59
Какой пас, пасы разные бывают. Поляк выкатил под удар, а Месси просто растался с мячом и напарник на исполнение забил. Это разные вселенные, не путай, на будущее
Крымский Мост
Крымский Мост ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 08:58
Что не смог? У поляка гол+пас, У Месси тоже
112910415
112910415
вчера в 08:57
главное, что победили !
Ilya Seedyakin
Ilya Seedyakin
вчера в 08:48
Печально то, что если Аргентина не дойдет до финала, на хрен идут все подобные рекорды
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Крымский Мост (раскрыть)
вчера в 08:47
Не бывает никакой суммы. Вот поляк вчера обыграл Аравию, вот там была голевая передача , а Лео не смог
Caniggia
Caniggia
вчера в 08:46
Главное, это не рекорд, а то, что Месси спас Аргентину от провала!
sir_Alex
sir_Alex ответ hjlzuf (раскрыть)
вчера в 08:46
Победит One Love 🤣😂🤣
Владимир Шорохов
Владимир Шорохов ответ hjlzuf (раскрыть)
вчера в 08:35
испания-англия,если раньше не встретятся
deeploh
deeploh
вчера в 08:35
Месси один смог это сделать))
lotsman
lotsman ответ hjlzuf (раскрыть)
вчера в 08:33
Если так будет, то это будет грандиознейшая битва. Победит Бразилия.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 08:31
Тем временем где-то в Катаре бьётся в истерике некий португалец...
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