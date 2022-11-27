Карпин — лучший тренер РПЛ по итогам ноября

Наставник «Ростова» Валерий Карпин признан лучшим тренером РПЛ по итогам ноября.
4 из 5 легенд РПЛ отдали свои голоса за Карпина. В голосовании болельщиков победил тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль, а у комментаторов «Матч Премьер» по два голоса получили Карпин и Михаил Галактионов.
Это уже вторая награда для тренера «Ростова». Ранее он признавался лучшим в сентябре.
Со скромным Уралом 2 месяца....11 игр - не проигрывает....
Валера же только 3 дня назад от Оренбурга 4 гола словил...
Да и со сборной что то не феерил....
Со скромным Уралом 2 месяца....11 игр - не проигрывает....
Валера же только 3 дня назад от Оренбурга 4 гола словил...
Да и со сборной что то не феерил....
Да он вообще не тренер...
Да он вообще не тренер...