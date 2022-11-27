Карпин — лучший тренер РПЛ по итогам ноября

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вчера, 11:29

Наставник «Ростова» признан лучшим тренером РПЛ по итогам ноября.

4 из 5 легенд РПЛ отдали свои голоса за Карпина. В голосовании болельщиков победил тренер «Спартака» , а у комментаторов «Матч Премьер» по два голоса получили Карпин и .

Это уже вторая награда для тренера «Ростова». Ранее он признавался лучшим в сентябре.