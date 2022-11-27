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Карпин — лучший тренер РПЛ по итогам ноября

вчера, 11:29

Наставник «Ростова» Валерий Карпин признан лучшим тренером РПЛ по итогам ноября.

4 из 5 легенд РПЛ отдали свои голоса за Карпина. В голосовании болельщиков победил тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль, а у комментаторов «Матч Премьер» по два голоса получили Карпин и Михаил Галактионов.

Это уже вторая награда для тренера «Ростова». Ранее он признавался лучшим в сентябре.

Карпин — лучший тренер РПЛ по итогам ноября

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Все комментарии
Strashniy
Strashniy
вчера в 15:24
Интересно узнать этих легенд.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 14:58, ред.
Гончаренко однозначно лучший...и в октябре и в ноябре...
Со скромным Уралом 2 месяца....11 игр - не проигрывает....

Валера же только 3 дня назад от Оренбурга 4 гола словил...
Да и со сборной что то не феерил....
rhskmz
rhskmz
вчера в 14:48
А все таки лучше всех это Бердыев !
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 13:52, ред.
Деньги капают, Валера сытый... Троллинг (?) - да пох. ему на троллинг.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 13:50
Видимо были учтены "достижения" Карпина как тренера сборной в двух матчах. Но, конечно лучший реально это Личка , причем без вариантов.
Capral
Capral
вчера в 13:39
После того как в прошлом году дважды шварц признавался лучшим, я уже ничему не удивляюсь....
hjlzuf
hjlzuf
вчера в 13:34
Интересно, пять безымянных легенд решают кто в РПЛ лучший. Это что за рейтинг такой?
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 13:32
С "этим" Чемпионатом Мира я уже забыл и про российский чемпионат, и что есть такой тренер.
DXTK
DXTK
вчера в 13:16
еще не стоит забывать Карпин не проиграл Таджикистану и Узбекистану в обоих матчах Россия увезла по одному очку.
ermak6848
ermak6848
вчера в 12:46
Заслужил Карпин похвалы...
nxv22qvqwnpr
nxv22qvqwnpr
вчера в 12:26
С чего бы это?
Да он вообще не тренер...
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 12:03
Очень спорный выбор лучшего тренера. Я думаю, что Гончаренко или Личка были, как минимум, не хуже.
adekvat
adekvat
вчера в 11:55
Конечно с ним сборная осенью ни одного матча не проиграла.
drug01
drug01
вчера в 11:49
Он действительно лучший по везению и результатам
shlomo
shlomo
вчера в 11:47
Ну с одной стороны да, третье место в таблице, 6 очков в 2 матчах это все очень хорошо, НО я бы конечно выбрал бы Гончаренко. Так преобразить Урал, подняв из зоны вылета это очень дорогого стоит. И справедливо было бы признать именно его лучшим. И не судите меня строго Ростовчане, НО Карпин и Ко держатся наверху из за непонятного везения и прухи.
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