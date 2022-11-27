Месси — лучший игрок матча Аргентина — Мексика

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сегодня, 00:54

Форвард сборной Аргентины признан лучшим игроком матча с Мексикой во 2-м туре ЧМ -2022 (2:0).

Нападающий отличился голом и передачей.

Аргентина находится на 2-м месте в группе C перед последним туром с 3 очками. В последней игре группового этапа команде предстоит встретиться с лидером квартета — сборной Польши, у которой 4 балла.