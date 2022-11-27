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Месси — лучший игрок матча Аргентина — Мексика

сегодня, 00:54
АргентинаЛоготип футбольный клуб Аргентина2 : 0Логотип футбольный клуб МексикаМексикаМатч завершен

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком матча с Мексикой во 2-м туре ЧМ-2022 (2:0).

Нападающий отличился голом и передачей.

Аргентина находится на 2-м месте в группе C перед последним туром с 3 очками. В последней игре группового этапа команде предстоит встретиться с лидером квартета — сборной Польши, у которой 4 балла.

Месси — лучший игрок матча Аргентина — Мексика

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Все комментарии
Imrebellion
Imrebellion ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 15:20
Что ты выдумываешь? еще один гол и побьет рекорд по голам из-за пределов штрафной истории ЧМ. По всей карьере, тебе уже сказали что он на стратосфере по голам с дальних дистанций.
Давай приведи реальную статистику у кого в турнире(!) больше пасов, меньше брака
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Imrebellion (раскрыть)
сегодня в 15:02
Сколько передач на 30+ метров отдал парижанин за матч? ни одной.
Сколько точных ударов у него на турнире изза пределов штрафной? один,случайный
По твоему футбол это ходить пешком и пнуть в сторону ворот на дуру и попасть? нет,футбол это про переиграть соперника и создавать подходы и искать последним пасом нападающих.Ничего этого нет у аргов изза одного игрока,даже Лаутаро не может с ним.Никто не мог
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 14:28
Сб.Аргентины - самая слабая из всех потенциальных фаворитов чемпионата. Удивляюсь, как, играя в такой неспешный, сонный футбол, они сумели так "укатать" соперника, что тот еле передвигал ноги.
Imrebellion
Imrebellion ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 14:05
Это уже смешно) Если судить по ударам со штрафных, кое-кого должны были давним давно отправить на пенсию. Да и остальных со всего футбола тоже)
Посмотри его тренировки на меткость что ли, чтобы доказывать тут про случайность. Там у них вечные игры с Неймаром и Мбаппе, кто точнее бьет.
В играх вроде только слепой не замечает разницу точных передач от Месси и остальных.
Imrebellion
Imrebellion ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 14:01
у Лаутаро явный спад в игре. Интер подтвердит. Из результатов, кое как вышли в плейофф ЛЧ.
Альваресу еще многое предстоит доказать. Речь не о том что там вообще никого. Но претензии к ним, будто состав как у Бразилии, Англии, Франции. У них хоть по 5 ключевых могут по вылетать - всё равно солидный состав из реально гранд клубов.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Imrebellion (раскрыть)
сегодня в 13:52
Видел как он штрафные бьет ? по голубям лупит,хуже кержакова.Чисто случайнейший гол из пяти ударов за 100+ минут матча.Антифутбол имени одного игрока.Два ужасных матча
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Swift2005 (раскрыть)
сегодня в 13:48
Я это и есть футбол.Более тридцати лет смотрю своей головой,более пятнадцати лет без звука
Agamaga........
Agamaga........ ответ Imrebellion (раскрыть)
сегодня в 13:44
Альварес (МС), Лаутаро Мартинес (Интер), игроки нападения, их вообще на поле не видно.
Imrebellion
Imrebellion ответ 3ton (раскрыть)
сегодня в 12:52
Всё тот же вопрос, за кем из игроков сборной охотятся топ клубы такие как Бавария, РМ, Барса, МС, Ливер, ПСЖ? Или Челси, Арсенал, Наполи, Интер, Милан, Боруссия?
Imrebellion
Imrebellion ответ Agamaga........ (раскрыть)
сегодня в 12:49
А кто из партнеров играет за топ клубы, претендующие не чемпионство лиги и в ЛЧ?
3ton
3ton
сегодня в 11:53
Закончит Месси карьеру в сборной и будет совсем плачевно.
Вроде игроки сборной Аргентины играют в ТОП-клубах Европы , а в сборной теряются в середняков и ниже.
Сборная не клуб , тут игроков новых не купишь
амурец
амурец ответ Johnes (раскрыть)
сегодня в 11:31
Тот же Фернандес или Ди Мария чем они хуже?
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 11:22
Вчерашнюю игру полностью сделал он, но почему партнёры, которые играют в топ клубах пропадают на поле? Никаких ударов и полезных действий не видно.
Не было бы гола Месси, закончили бы нулями игру.
Поляков обязаны обыграть и выйти с первого места!
Swift2005
Swift2005 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 11:19
В футболе удача - друг мастерства. Ты давно футбол стал смотреть или недавно?
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3 ответ протон (раскрыть)
сегодня в 09:53
Полностью с вами согласен!
Imrebellion
Imrebellion ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 09:14
Да ты, честно, надоел. Случайный гол??? Ты первый раз футбол смотришь???? Чей гол не случайный тогда вообще???
У него по голам из за пределов штрафной сплошные рекорды. Ассист да, не его заслуга просто выкатить в штрафную площадь. (Хотя с чего бы вдруг?)
Не смотри игры Аргентины с таким передозом хейта. "Тормозит" у Вам, видите ли. Явно путаешь фамилии, если по твоему 87% точности пассов и успешные дриблингли это потери мяча.
Чекни там других плеймейров турнира (не говоря о нападающих), удивишься.
протон
протон ответ Дмитрий Климович 3 (раскрыть)
сегодня в 09:00
Теперь осталось, чтобы Месси и Аргентина победили Польшу, незаконно вышедшую на ЧМ
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 08:57
Аргентина нанесла всего 5ть ударов за матч и это вина в первую очередь парижанина
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:28
Леонель от отчаяния пнул мяч в сторону ворот и забил. Браво!
minamata
minamata
сегодня в 08:19
Даже нет вопросов
Валерыч
Валерыч
сегодня в 08:14, ред.
Месси намного лучше играет на этом ЧМ,
чем на прошлом. Понимает, что это его последний шанс
стать чемпионом мира и рвётся к своей заветной мечте.
Ждём гол Месси полякам и победу Аргентины над Польшей.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Imrebellion (раскрыть)
сегодня в 08:06, ред.
По факту случайный гол и два матча пешком,и тормозит все атаки сборной.Когда надо тащить мяч вперёд партнёры отдают его Месси и он теряет и так весь матч. Домой Аргентина едет,домой.

И что-то я твоих фактов не видел после первой игры
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 08:04
Просто случайно попал,а так по-сути всю игру сборной убил
Johnes
Johnes ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 07:17
Даже если бы он забил пять и сделал пять голевых, ты бы возражал. Но, если не он, то кто?
112910415
112910415
сегодня в 06:35
что от него и требовалось !
протон
протон
сегодня в 04:32
Как правильно сказал комментатор на матч тв - Месси говорит на поле действиями и в этом его лидерство.
Месси опять тащит , но далеко не затащит если команда не проснется. Они как больные , где бы не были постоянно ищут Месси, и даже видя что его закрыли всё равно отдают передачу в его сторону . Топ сборные за такие глупости не будут прощать
Как бы не был ты хорош, в одиночку в современном футболе тащить долго нельзя.
ABir
ABir
сегодня в 04:22
Месси действительно сыграл ключевую роль в победе Аргентины над Мексикой, своим голом он внёс перелом в ход игры и вернул аргентинским болельщикам веру в силу своей команды. Только даже из-за этого одного матча его следовало брать в сборную на ЧМ.
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 01:36
По факту гол + пас. По картине игры - все продвижения мяча вперед, созидание, вывод из под прессинга. Какие еще вопросы??
Тут даже нет таких дебатов с КДБ, Роналду, Пулишича
амурец
амурец
сегодня в 01:27
Ну допустим гол Фернандеса был конечно лучше, но раз Месси забил (надо признать гол хорош) естественно его и сделают лучшим, хотя конечно лучшим он не был
Alex12357
Alex12357
сегодня в 01:23
Вам не надоело пиарить меську,старик изжил своё,пора на покой.
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