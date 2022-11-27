Месси — лучший игрок матча Аргентина — Мексика

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком матча с Мексикой во 2-м туре ЧМ-2022 (2:0).
Нападающий отличился голом и передачей.
Аргентина находится на 2-м месте в группе C перед последним туром с 3 очками. В последней игре группового этапа команде предстоит встретиться с лидером квартета — сборной Польши, у которой 4 балла.
Давай приведи реальную статистику у кого в турнире(!) больше пасов, меньше брака
Давай приведи реальную статистику у кого в турнире(!) больше пасов, меньше брака
Сколько точных ударов у него на турнире изза пределов штрафной? один,случайный
По твоему футбол это ходить пешком и пнуть в сторону ворот на дуру и попасть? нет,футбол это про переиграть соперника и создавать подходы и искать последним пасом нападающих.Ничего этого нет у аргов изза одного игрока,даже Лаутаро не может с ним.Никто не мог
Сколько точных ударов у него на турнире изза пределов штрафной? один,случайный
По твоему футбол это ходить пешком и пнуть в сторону ворот на дуру и попасть? нет,футбол это про переиграть соперника и создавать подходы и искать последним пасом нападающих.Ничего этого нет у аргов изза одного игрока,даже Лаутаро не может с ним.Никто не мог
Посмотри его тренировки на меткость что ли, чтобы доказывать тут про случайность. Там у них вечные игры с Неймаром и Мбаппе, кто точнее бьет.
В играх вроде только слепой не замечает разницу точных передач от Месси и остальных.
Посмотри его тренировки на меткость что ли, чтобы доказывать тут про случайность. Там у них вечные игры с Неймаром и Мбаппе, кто точнее бьет.
В играх вроде только слепой не замечает разницу точных передач от Месси и остальных.
Альваресу еще многое предстоит доказать. Речь не о том что там вообще никого. Но претензии к ним, будто состав как у Бразилии, Англии, Франции. У них хоть по 5 ключевых могут по вылетать - всё равно солидный состав из реально гранд клубов.
Альваресу еще многое предстоит доказать. Речь не о том что там вообще никого. Но претензии к ним, будто состав как у Бразилии, Англии, Франции. У них хоть по 5 ключевых могут по вылетать - всё равно солидный состав из реально гранд клубов.
Вроде игроки сборной Аргентины играют в ТОП-клубах Европы , а в сборной теряются в середняков и ниже.
Сборная не клуб , тут игроков новых не купишь
Вроде игроки сборной Аргентины играют в ТОП-клубах Европы , а в сборной теряются в середняков и ниже.
Сборная не клуб , тут игроков новых не купишь
Не было бы гола Месси, закончили бы нулями игру.
Поляков обязаны обыграть и выйти с первого места!
Не было бы гола Месси, закончили бы нулями игру.
Поляков обязаны обыграть и выйти с первого места!
У него по голам из за пределов штрафной сплошные рекорды. Ассист да, не его заслуга просто выкатить в штрафную площадь. (Хотя с чего бы вдруг?)
Не смотри игры Аргентины с таким передозом хейта. "Тормозит" у Вам, видите ли. Явно путаешь фамилии, если по твоему 87% точности пассов и успешные дриблингли это потери мяча.
Чекни там других плеймейров турнира (не говоря о нападающих), удивишься.
У него по голам из за пределов штрафной сплошные рекорды. Ассист да, не его заслуга просто выкатить в штрафную площадь. (Хотя с чего бы вдруг?)
Не смотри игры Аргентины с таким передозом хейта. "Тормозит" у Вам, видите ли. Явно путаешь фамилии, если по твоему 87% точности пассов и успешные дриблингли это потери мяча.
Чекни там других плеймейров турнира (не говоря о нападающих), удивишься.
чем на прошлом. Понимает, что это его последний шанс
стать чемпионом мира и рвётся к своей заветной мечте.
Ждём гол Месси полякам и победу Аргентины над Польшей.
чем на прошлом. Понимает, что это его последний шанс
стать чемпионом мира и рвётся к своей заветной мечте.
Ждём гол Месси полякам и победу Аргентины над Польшей.
И что-то я твоих фактов не видел после первой игры
И что-то я твоих фактов не видел после первой игры
Месси опять тащит , но далеко не затащит если команда не проснется. Они как больные , где бы не были постоянно ищут Месси, и даже видя что его закрыли всё равно отдают передачу в его сторону . Топ сборные за такие глупости не будут прощать
Как бы не был ты хорош, в одиночку в современном футболе тащить долго нельзя.
Месси опять тащит , но далеко не затащит если команда не проснется. Они как больные , где бы не были постоянно ищут Месси, и даже видя что его закрыли всё равно отдают передачу в его сторону . Топ сборные за такие глупости не будут прощать
Как бы не был ты хорош, в одиночку в современном футболе тащить долго нельзя.
Тут даже нет таких дебатов с КДБ, Роналду, Пулишича
Тут даже нет таких дебатов с КДБ, Роналду, Пулишича