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Гана вырвала победу в матче против Южной Кореи

вчера, 18:03
Южная КореяЛоготип футбольный клуб Южная Корея2 : 3Логотип футбольный клуб ГанаГанаМатч завершен

Сборная Южной Кореи уступила команде Ганы в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре (2:3).

Мохамед Салису вывел африканскую команду вперед на 24-й минуте, на 34-й преимущество Ганы удвоил Мохаммед Кудус. Ге-Сунг Чо отыграл один мяч на 58-й минуте, а на 61-й он оформил дубль. Победным взятием ворот на 68-й минуте отметился Кудус.

На 90+11-й минуте красную карточку главный тренер номинальных хозяев Паулу Бенту.

Южная Корея замыкает таблицу группы Н (1 балл), Гана занимает 2-е место (3 очка).

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Все комментарии
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 22:37
Наверное пока самый драматичный матч чемпионата,
Kolenok
Kolenok
вчера в 21:25
Матч огонь конечно,Молодцы команды!
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 21:06
Ну комментатроы наши могут,когда нужно!!!!!!!!!!!!!!!!!Кудос-максима!!!!!!!!!!!!!!!!!!
112910415
112910415
вчера в 20:24
отличный футбол !
Namuri
Namuri
вчера в 19:59
Сборные из Африки сегодня показали характер
Мариарти77
Мариарти77
вчера в 19:59
Остановите Кудуса. Он и Португалии забил
dok66
dok66
вчера в 19:17
Матч огонь . Никто не хотел проиграть . Ганцам повезло чуть больше . С победой .
Бык без трезубца
Бык без трезубца ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 19:08, ред.
Хиддинк действительно классный тренер, по мне он сильнее Ван Гала и Адвоката. Брал КЕЧ с ПСВ в 1988 и мог повторить в 2005, но там был Милан, который снес Рафа.
Да если не спорное судейство (хотя не будем об этом )), то возможно взял бы в 2009 с Челси.
Да и корейцы стали играть как команда на ЧМ-2002, также как и сборная России на Евро-2008.
DXTK
DXTK ответ Бык без трезубца (раскрыть)
вчера в 18:58
Помню Хиддинк на ЧМ 2002 Корею научил играть, а после и Российскую сборную, я его считаю великим тренером, хотя кто то считает его везунчиком, правда вот я не знаю как на родине к нему в Нидерландах относятся, ведь там они больше ценят Михилса, Кройфа, и наверно ван Гала.

PS у нас в России я считаю к нему хорошо относятся, и большинство наверно фанатов Челси, чью команду Хиддинк дважды тренировал.)))))
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:55
Шумел-гудел пожар катарский.
IKER-RAUL
IKER-RAUL
вчера в 18:52
жаль корейцев, играли достойно вполне заслуживали ничью
Удачи в третьем раунде с португальцами!
Бык без трезубца
Бык без трезубца
вчера в 18:45
Корейцы наиграли на ничью. Очень понравилось как корейцы быстро работают с мячом.
Им нужен тренер уровня Хиддинка, могли бы позвать Бенитеса, который ювелирно улучшил бы команду в технике передач и ударов, так и в организации игры. Ведь потенциал у этой сборной есть.
Ведь Бенитес однажды хвалил Мертенса за то, что он быстро умеет работать с мячом и таких игроков он ценит.
Кто его знает может Бенитес выиграл бы Кубок Азии и на ЧМ пошумел бы с этой сборной, а фанаты точно в честь него пели бы ему песню.
Хотелось бы уже посмотреть на такие матчи, иногда клубный футбол становится душным, где все переплетено интригами и больше похоже на Санта Барбару )
Миша Волк
Миша Волк
вчера в 18:39
Нынешний чемпионат для букмекеров золотое дно, сомневаюсь что кто-нибудь угадал все результаты...
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 18:38, ред.
В первом случае, старики сборной Нидерландов не сопротивлялись. Во втором случае, Россия мучилась и отбивал от уставшей сборной Хорватии.
А сегодняшняя пара билась по конкретнее. Потому что никто не отбивался просто так. Там была борьба с обеих сторон.
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 18:34
Хороший камбек сотворила Корея во втором тайме, но Гана все же сумела вырвать победу. Жаль корейцев, не заслужили они поражения, но ганский вратарь тащил, а ведь он не основной вратарь сборной. Обе команды играли хорошо и показали классный футбол. Сегодняшние матчи на ЧМ радуют интригой и голами.
DXTK
DXTK ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 18:30
на евро 2008 Россия Голландия....... 3-1 !!! Да и матч на ЧМ 2018 Россия Хорватия тоже понравился, если бы не федя смолов который пошел пробивать первым ткнул мячик во время пенальти может и дальше бы прошли))))))
cska1948
cska1948
вчера в 18:27
Кто-нибудь помнит, чтобы сборная России так билась, как это делали игроки Ганы и Кореи. Лично я не помню такого матча.
DXTK
DXTK
вчера в 18:19
Африканские сборные показывают драматичную игру сегодня, да и вообще неплохо смотрятся на ЧМ, что Гана, что Камерун, да и Сенегал, им немного не хватает концентрации и дисциплины, ну в общем как и всегда подобным сборным. Ну зато они показывают истинный дух чемпионата мира, не пытаются закрыться как некоторые сборные, а играют открыто с желание.

Второй матч сборной Ганы интересный, интригующий и захватывающий пусть и с обилием голов и ошибок, ну куда же без них, зато не скучно это точно. Им не слишком повезло против Португалии, за то тут удача оказалась на их стороне.

Да и Корея в двух матчах выглядела достойно на фоне соперников. Скажу, что Сон Мину, что Кейну не слишком везет со сборной, так они еще и товарищи по несчастью и в Ттх уплывают трофеи от них.

PS Сегодня не прожит зря день, насладились двумя классными матчами, надеюсь еще в двух оставшихся Бразилия-швейцария и Португалия Уругвай мы увидим что то подобное.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:15, ред.
С победой сборную Ганы и всех болельщиков этой непредсказуемой команды, особенно Салли Мунтари!!! Вот это я понимаю битва была. Очень рад за Мохаммеда Кудуса, принёс очень важную победу своей сборной. Думаю, что именно он лучший игрок этого супер матча. Осталось обыграть непонятный по игре Уругвай. И сборной Южной Кореи тоже надо отдать должное. Молодцы, что не сломались. Совершили комбэк. Усилиями Ге-Сунг Чо, который оформил дубль. Особенно понравился второй гол этого корейца. Просто идеальный прыжок и идеальный удар головой. Но комментатор явно перегнул палку, когда сказал, что он лучше прыгнул, чем Криштиану Роналду. Конечно, после этого поражения им очень сложно будет рассчитывать на выход в плей-офф ЧМ. Но всё что угодно может случиться, потому что, при определенных условиях, корейцы могут оказаться в плей-офф. Посмотрим, кто в итоге выйдет из группы, и кто поедет домой...
Штанмайер
Штанмайер
вчера в 18:14
красавчики ...вообще болею за то что бы они и Уругвай вышли из группы а не эта срань Португальская...которой пенальки дарят
rhskmz
rhskmz
вчера в 18:13
Африка давит по всем фронтам !
Таганский
Таганский
вчера в 18:13
Кому как - не знаю, а я получил удовольствие от просмотренных двух матчей, и от этого, и от сербов с камерунцами.. Ни минуты не увидел соплежуйства, все в динамике, видно огромное желание победить, в общем, матчи, полные драматизма..
Все молодцы.. Надеюсь, от предстоящих матчей также кайфану..))
Mathias1994
Mathias1994
вчера в 18:07
Как бы сборная Ганы не проходила квалификацию, на самом ЧМ – ганцы почти всегда в роли «тёмной лошадки», которая обязательно удивит.
karnager
karnager
вчера в 18:07
2-3 с португалией, 3-2 с кореей))
Zak11
Zak11
вчера в 18:06
По мне так Гана не наиграла на победу. Тейлор мог дать этот последний угловой исполнить, решение вообще непонятное принял. Не особо верю в победу Корее над Португалией, так что скорее всего Сон Хен Мин и компания покидают ЧМ
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