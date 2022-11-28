Гана вырвала победу в матче против Южной Кореи

Сборная Южной Кореи уступила команде Ганы в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре (2:3).
Мохамед Салису вывел африканскую команду вперед на 24-й минуте, на 34-й преимущество Ганы удвоил Мохаммед Кудус. Ге-Сунг Чо отыграл один мяч на 58-й минуте, а на 61-й он оформил дубль. Победным взятием ворот на 68-й минуте отметился Кудус.
На 90+11-й минуте красную карточку главный тренер номинальных хозяев Паулу Бенту.
Южная Корея замыкает таблицу группы Н (1 балл), Гана занимает 2-е место (3 очка).
Все молодцы.. Надеюсь, от предстоящих матчей также кайфану..))
Все молодцы.. Надеюсь, от предстоящих матчей также кайфану..))
Им нужен тренер уровня Хиддинка, могли бы позвать Бенитеса, который ювелирно улучшил бы команду в технике передач и ударов, так и в организации игры. Ведь потенциал у этой сборной есть.
Ведь Бенитес однажды хвалил Мертенса за то, что он быстро умеет работать с мячом и таких игроков он ценит.
Кто его знает может Бенитес выиграл бы Кубок Азии и на ЧМ пошумел бы с этой сборной, а фанаты точно в честь него пели бы ему песню.
Хотелось бы уже посмотреть на такие матчи, иногда клубный футбол становится душным, где все переплетено интригами и больше похоже на Санта Барбару )
Им нужен тренер уровня Хиддинка, могли бы позвать Бенитеса, который ювелирно улучшил бы команду в технике передач и ударов, так и в организации игры. Ведь потенциал у этой сборной есть.
Ведь Бенитес однажды хвалил Мертенса за то, что он быстро умеет работать с мячом и таких игроков он ценит.
Кто его знает может Бенитес выиграл бы Кубок Азии и на ЧМ пошумел бы с этой сборной, а фанаты точно в честь него пели бы ему песню.
Хотелось бы уже посмотреть на такие матчи, иногда клубный футбол становится душным, где все переплетено интригами и больше похоже на Санта Барбару )