Гана вырвала победу в матче против Южной Кореи

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вчера, 18:03

Сборная Южной Кореи уступила команде Ганы в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре (2:3).

Мохамед Салису вывел африканскую команду вперед на 24-й минуте, на 34-й преимущество Ганы удвоил Мохаммед Кудус. Ге-Сунг Чо отыграл один мяч на 58-й минуте, а на 61-й он оформил дубль. Победным взятием ворот на 68-й минуте отметился Кудус.

На 90+11-й минуте красную карточку главный тренер номинальных хозяев Паулу Бенту.

Южная Корея замыкает таблицу группы Н (1 балл), Гана занимает 2-е место (3 очка).