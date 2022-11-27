Дубль Крамарича помог Хорватии крупно переиграть Канаду

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вчера, 20:59

Сборная Хорватии крупно обыграла команду Канады в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре (4:1).

Альфонсо Дэвис уже на 2-й минуте вывел номинальных гостей поединка вперед. На 36-й Андрей Крамарич вернул равенство на табло, а на 44-й Марко Ливайя обеспечил хорватам преимущество. На 70-й минуте Крамарич оформил дубль, итоговый счет на 90+4-й минуте установил Ловро Майер.

Хорватия лидирует в группе F (4 балла), канадцы занимают последнее место (0 очков).