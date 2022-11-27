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Дубль Крамарича помог Хорватии крупно переиграть Канаду

вчера, 20:59
ХорватияЛоготип футбольный клуб Хорватия4 : 1Логотип футбольный клуб КанадаКанадаМатч завершен

Сборная Хорватии крупно обыграла команду Канады в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре (4:1).

Альфонсо Дэвис уже на 2-й минуте вывел номинальных гостей поединка вперед. На 36-й Андрей Крамарич вернул равенство на табло, а на 44-й Марко Ливайя обеспечил хорватам преимущество. На 70-й минуте Крамарич оформил дубль, итоговый счет на 90+4-й минуте установил Ловро Майер.

Хорватия лидирует в группе F (4 балла), канадцы занимают последнее место (0 очков).

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Все комментарии
протон
протон
сегодня в 01:06
Хорваты показали как надо играть в футбол и наказали
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 00:27
Физика и опыт и самое главное командная игра, вот чего хватает так называемым фаворитам, кроме пожалуй Испании и отчасти Франции у них просто космическая скамейка.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 22:56
Хорватия с победой,а канадцы хомоваты.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 22:39
По делу ..
Александр Апалько
Александр Апалько ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 22:15
Главное, чтобы бельгийцы не забили первыми и не начали сушить игру. А так согласен-соперники достойные.
УЕСКА
УЕСКА ответ Александр Апалько (раскрыть)
вчера в 22:10
Маловероятно, что Канада обыграет Марокко. В любом случае команды не могут на нее надеяться и будут биться. Матч будет огненный!
Александр Апалько
Александр Апалько ответ УЕСКА (раскрыть)
вчера в 22:04
Если Бельгия обыгрывает хорватов минимально, а канадцы-мароканцев, то обе выходят.
Александр Апалько
Александр Апалько ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 21:59
Я видел игру и канадцев там почти не было. А чернокожих канадских хоккеистов я не видел. Так что пусть лучше в футбол играют, неплохо получается, только неопытные.
Варвар7
Варвар7
вчера в 21:51
Немного о Модриче: "маленький", "старенький", "дохленький" - отбегал с пользой для команды почти 90 минут и в концовке ещё со здоровенным негром "по бодался" и надо сказать не уступил ни на "грамм"! А если серьёзно Лука по футбольному умён и его опыт очень нужен сборной!
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 21:48
В третьем туре будет матч смерти Хорватия-Бельгия, кто-то из этих сборных поедет домой, а ведь на прошлом ЧМ Хорватия завоевала серебро, а Бельгия бронзу. Как же сдулись эти команды за четыре года, что какое-то Марокко их в группе обходит. Жесть. Перед началом турнира казалось, что у них не должно возникнуть проблем в такой проходной группе и третий матч уже будет формальностью, но они сами себя загнали в такое положение. Что ж, тем интересней будет нам, болельщикам, посмотреть эту зарубу!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 21:32, ред.
Хорватов нет в рейтингах, потому как медийных персонажей нет в этой сборной. Спортивным таблоидам к рейтингам нужны яркие вывески (персоналии), что определённо на руку тем же хорватам, которые тихим сапом, потихоньку опять ползут через тернии к звёздам, не привлекая к себе внимание и сосредоточившись только на игре.

P.S. Пусть чванливый Карпин, посмотрев на сегодняшнюю круговерть и разнообразие хорватских атак, захлебнётся от собственной немощности и посредственности, как тренер, которому только и остаётся глаза свои пучить, да мега-мастеров круглого, типа Кудряшова, в состав пихать...
Великий Пуховик
Великий Пуховик
вчера в 21:31
Всё-таки обводить клёны на тренировке проще, чем играть с живыми людьми. Надеюсь, в третьем матче канадцы покажут более интересную и содержательную игру.
Мариарти77
Мариарти77
вчера в 21:27
У Канадцев нет опыта в больших турнирах
azkan
azkan ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 21:27
Класс он всегда есть, просто проявляется со временем по ходу чемпа)
Посмотрим на классных игроков в матче Бельгия-Хорватия. Там все может быть.
Мариарти77
Мариарти77 ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 21:26
Ну да
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:25
Дали любителям хоккея фору, а потом показали, как надо играть в футбол.
azkan
azkan
вчера в 21:23
С красивым камбеком хорватов!
Канадцы кроме физики и скорости ничего не показали. А футбол не только скорость.
Отлично сыграли ветераны хорватов Модрич, Перишич и особенно отмечу Ковачича. По мне именно из них должны выбирать игрока матча. И Крамарич тоже достоин. Но заметно, что устают. Все силы отдали в первом чтобы сравнять и выйти вперед. Во втором просто ходили. Но иногда на зубах бегали. Немного опоздал с заменами тренер хорватов.

А канадцы еще молодые. Их нужно было разбавить опытными игроками. Особенно в защите. Но они тоже мне понравились. Вангую, что увидим еще их в следующих чемпионатах.
Ждем, все решится в интересном последнем туре.
И вообще хороший чемпионат смотрим.
ssspartak
ssspartak
вчера в 21:21
Ничего....на следующий ЧМ Канада приедет посильнее. Не всё сразу
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Мариарти77 (раскрыть)
вчера в 21:20
Вот именно, класс команды набирается по ходу турнира. Ни о чем нельзя судить по первой игре. Это абсурд. Помните как вышла Португалия из группы, когда стала чемпионом Европы??
Caniggia
Caniggia
вчера в 21:19
Да уж, класс Хорватии раздавил скорость и азарт Канады! Жаль, что такая бескомпромиссная сборная Канады, покидает чемпионат.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 21:18
Комментарий с моей стороны был именно по одному матчу. Именно по этой игре. Все остальное это уже другая история.
DXTK
DXTK ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 21:16
А тогда как они выиграли отбор конкакаф на ЧМ 22 опередив и США и Мексику, если у них как ты сказал нету ни защиты ни нападения ни командной игры, а только все бегут куда то?....... вот опыта и класса у их игроков и нету плюс это первое появление Канады с 1986 года.........
makkie
makkie
вчера в 21:11
Рад за хорватов, молодцы!

А Канада пусть в хоккей играет - у них это лучше получается )))
Таганский
Таганский
вчера в 21:10
Здорово закамбэчили хорваты, разложили прям на молекулы канадцев.. Так и хочется сказать канадцам, чтоб надевали коньки, брали клюшки и вперед, на хоккей..
С разгромной победой хорватов!!
Мариарти77
Мариарти77 ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 21:10
Видели мы Хорватию в матче с Марокко! И какие они претенденты?
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 21:10
Так, сейчас пока лёд не наморозили и канадцы ныряют за коньками - быстро забиваем третий и четвертый.
Beka_byaka
Beka_byaka ответ Ген Геныч (раскрыть)
вчера в 21:07
Согласитесь, не жалко проведенного времени за телевизором. Хорваты раскатали хоккеистов))
DXTK
DXTK
вчера в 21:07, ред.
Хорватия победила на классе, хоть и проигрывала по ходу матча, отметить стоит Перишича и Крамарича они сделали день для своей сборной, думаю они вместе с Морокко должны протий в 1/8 .

Канадская сборная достаточно симпатичная, но у нее нету ни класса, ни опыта, ни везения на большом турнире. Они играли интереснее чем Бельгия, и вели против Хорватии, но этого как понимаем мало, чтобы набрать хоть какие то очки. Ведь по итогу никакая Бельгия их обыграла, а Хорватия слишком крепкая оказалась. Может к следующему мундиалю они будут готовы.


PS Может канадцам нужно было вместо мяча дать - шайбу, вместо бутс - коньки, вместо газона - выйти на лед, все же футбол, это не хоккей для Канады.
Мариарти77
Мариарти77
вчера в 21:07
Канадцы пусть нагибают Марокко
Ген Геныч
Ген Геныч
вчера в 21:05
Канада-это бегунки и не более,просто на фоне никакущей Бельгии ,они смотрелись более менее,а вот попалась команда чуть сильнее и всё!!!!!!!!!!!!!!Хорваты молодцы,могли забивать и 5 и 6!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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