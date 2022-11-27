Дубль Крамарича помог Хорватии крупно переиграть Канаду

Сборная Хорватии крупно обыграла команду Канады в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира в Катаре (4:1).
Альфонсо Дэвис уже на 2-й минуте вывел номинальных гостей поединка вперед. На 36-й Андрей Крамарич вернул равенство на табло, а на 44-й Марко Ливайя обеспечил хорватам преимущество. На 70-й минуте Крамарич оформил дубль, итоговый счет на 90+4-й минуте установил Ловро Майер.
Хорватия лидирует в группе F (4 балла), канадцы занимают последнее место (0 очков).
Хорватия: тут ничего кроме восхищения. Вот это класс, высочайший. На всех позициях, защита, центр, атака... Скорость, точность передач, обводка, отбор, взаимопонимание игроков, дух. Команда на высоком уровне. Тут некого выделить, все пахали. Не понимаю почему хорватов нет во всех прочих рейтингах гадалок, как претендентов на победу в чемпионате.
По игре, единственный гол Канады был возможен только в начале игры, только за счёт высокоскоростных игроков, при этом когда Хорватия ещё не успела толком начать игру. Но после пропущенного гола, хорваты показали самую поучительную игру. Давно так не наслаждался. Поздравляю.
Хорватия: тут ничего кроме восхищения. Вот это класс, высочайший. На всех позициях, защита, центр, атака... Скорость, точность передач, обводка, отбор, взаимопонимание игроков, дух. Команда на высоком уровне. Тут некого выделить, все пахали. Не понимаю почему хорватов нет во всех прочих рейтингах гадалок, как претендентов на победу в чемпионате.
По игре, единственный гол Канады был возможен только в начале игры, только за счёт высокоскоростных игроков, при этом когда Хорватия ещё не успела толком начать игру. Но после пропущенного гола, хорваты показали самую поучительную игру. Давно так не наслаждался. Поздравляю.
Канадская сборная достаточно симпатичная, но у нее нету ни класса, ни опыта, ни везения на большом турнире. Они играли интереснее чем Бельгия, и вели против Хорватии, но этого как понимаем мало, чтобы набрать хоть какие то очки. Ведь по итогу никакая Бельгия их обыграла, а Хорватия слишком крепкая оказалась. Может к следующему мундиалю они будут готовы.
PS Может канадцам нужно было вместо мяча дать - шайбу, вместо бутс - коньки, вместо газона - выйти на лед, все же футбол, это не хоккей для Канады.
Канадская сборная достаточно симпатичная, но у нее нету ни класса, ни опыта, ни везения на большом турнире. Они играли интереснее чем Бельгия, и вели против Хорватии, но этого как понимаем мало, чтобы набрать хоть какие то очки. Ведь по итогу никакая Бельгия их обыграла, а Хорватия слишком крепкая оказалась. Может к следующему мундиалю они будут готовы.
PS Может канадцам нужно было вместо мяча дать - шайбу, вместо бутс - коньки, вместо газона - выйти на лед, все же футбол, это не хоккей для Канады.
Канадцы кроме физики и скорости ничего не показали. А футбол не только скорость.
Отлично сыграли ветераны хорватов Модрич, Перишич и особенно отмечу Ковачича. По мне именно из них должны выбирать игрока матча. И Крамарич тоже достоин. Но заметно, что устают. Все силы отдали в первом чтобы сравнять и выйти вперед. Во втором просто ходили. Но иногда на зубах бегали. Немного опоздал с заменами тренер хорватов.
А канадцы еще молодые. Их нужно было разбавить опытными игроками. Особенно в защите. Но они тоже мне понравились. Вангую, что увидим еще их в следующих чемпионатах.
Ждем, все решится в интересном последнем туре.
И вообще хороший чемпионат смотрим.
Канадцы кроме физики и скорости ничего не показали. А футбол не только скорость.
Отлично сыграли ветераны хорватов Модрич, Перишич и особенно отмечу Ковачича. По мне именно из них должны выбирать игрока матча. И Крамарич тоже достоин. Но заметно, что устают. Все силы отдали в первом чтобы сравнять и выйти вперед. Во втором просто ходили. Но иногда на зубах бегали. Немного опоздал с заменами тренер хорватов.
А канадцы еще молодые. Их нужно было разбавить опытными игроками. Особенно в защите. Но они тоже мне понравились. Вангую, что увидим еще их в следующих чемпионатах.
Ждем, все решится в интересном последнем туре.
И вообще хороший чемпионат смотрим.