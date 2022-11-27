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«Зенит» обыграл «Спартак» по пенальти, в матче произошла драка

вчера, 18:21
ЗенитЛоготип футбольный клуб Зенит (Санкт-Петербург)0 : 0Логотип футбольный клуб Спартак (Москва)СпартакЗакончился после серии пенальти

«Зенит» переиграл «Спартак» в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (0:0 в основное время и 4:2 по пенальти).

В основное время матча голов не последовало. После финального свистка вспыхнула драка с участием скамеек обеих команд. В итоге у «Зенита» были удалены Малком, Вильмар Барриос и Родригао. У «Спартака» красную карточку получили Шамар Николсон, Александр Селихов и Александр Соболев.

«Зенит» занял 3-е место (11 очков) в группе В и продолжит борьбу в Пути регионов. «Спартак» выиграл группу (13 баллов).

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Все комментарии
sir_Alex
sir_Alex ответ Литейный 4 returned (раскрыть)
сегодня в 06:32
Здрав будь!!!
Черепушкин
Черепушкин
сегодня в 01:20
Весь мир смотрит ЧМ, наслаждается играми, современными спортивными аренами.... А эти и без еврокубков и вообще никому неинтересны кроме тех, кто приехал пощипать Лукойл и Газпром... Надо ж как-то привлечь вниание к своим персонам,вот и устраивают зрелище, типа "а смотрите как у нас"...
Я хоть как-то мог бы понять,если б подрались воспитанники клубов, которым могут и про историю противостояния рассказывать с детства и прививать любовь к клубу и спортивную злость к "врагам", но тут подрались те, кто приехали играть за деньги...
Верг
Верг
вчера в 22:26
90 минут унылого 77, но хоть в концовке повеселили. Шамар вообще красавчик напихал длинными руками пинающемуся барриосу
socc57
socc57 ответ 9mfg5b9bf5x8 (раскрыть)
вчера в 22:11, ред.
По регламенту за драку игрокам, получившим красные карточки грозит по 6 матчей дисквалификации. Так что эти игроки могут сыграть лишь в финале, если клубы дойдут до него.
8xrspf79xhsb
8xrspf79xhsb
вчера в 21:52
90 минут плевался.5 минут испытывал эмоции.Потом ещё 5 в серии пенальти.Теперь наслаждаюсь коментами свиней.
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned ответ sir_Alex (раскрыть)
вчера в 21:43
bashnat013
bashnat013
вчера в 21:36
Рядом что то ПРЫГАЛО опять проиграло
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 21:34
Оппа! Реинкарнация Литейного!!! 😉😁😃
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 21:29
Привет, коль не шутишь! Главное не то, сколько раз мы падаем, а то, насколько быстро встаем на ноги.
Гыгыгы
makkie
makkie
вчера в 21:09
Не смогли забить Спартаку на поле, попытались устроить драку.
И сами огребли в итоге от Шамара и Соболева ))))

Итого: Спартак 1-е место, Зенит 3-е место...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Литейный 4 returned (раскрыть)
вчера в 20:55, ред.
Привет гы , гы, гы...ты откуда свалился....??? ..))) Столько лет не было тебя в эфире....
ZIBO rock
ZIBO rock
вчера в 20:54
Понаехали в Россию из Бразилии, где много диких обезьян, и быкуют!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 20:52
зенит с победой , а Спартак с Первым местом
Ген Геныч
Ген Геныч ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:44
Смотри повтор!!!!!!!!!!!Барриоса никто не провоцировал,Промес предьявил ему за удар по ноге после свистка!!!!!!!!!!!!!!!Зачем Барриос наотмашь бил акцентрованно в ногу-спроси у него!!!!!!!!!!!!!!!!!!Тут два провокатора-это Барриос и Родригао,один должен был получать КК и дискву минимум на 3 матча,а второй вообще драку спровоцировал т.к применил физическую силу первым,и должен как минимум до конца сезона быть дисквалифицирован и в кубке и в РПЛ!!!!!!!!!!!!!
Кип
Кип
вчера в 20:31
Кажется футболистов настраивают не в футбол играть а какие-то бои в зените играет хорват вот и присмотритесь к нему вот кто умеет хамить из под тищка он наверно передал знания другим. Нужно наказать не только отстранением от матчей но и крупно финансово чтобы все знали и другим неповадно было.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 20:28
Колумбиец (Барриос) провокатор замороженный, весь конфликт от него.
Родригао стал драться копытами, за что пару хуков от Классена прилетело!
Непонятно Малком за что получил красную?)
25процентный клоун
25процентный клоун ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 20:28
пожму руку. наберем других, которые будут за идею, за футбол.
Димон Булыкин
Димон Булыкин
вчера в 20:27
Давайте будем добрее! Ну помахались парни, выпустили пар, показали, что им не всё равно, получат за это свои дисциплинарные наказания, зато шоу подарили)
pomor45
pomor45 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 20:26
Знаешь, я с тобой соглашусь, только с дополнением - не гнать поганой метлой, а проводить с почётом, и не только их, а всех легионеров из РФС, включая тренеров.
pomor45
pomor45 ответ bacek15 (раскрыть)
вчера в 20:21
Так оттуда и придёт.
Stalker-ato
Stalker-ato ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:17
Если хотят дратся,то пускай идут в какой промоушен ММА и устраивают мордобой. В клетке закроют и пускай дерутся,а на поле так себя вести не красиво и не спортивно.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:12
Родригао не распоясался, нет, форменный хулиган. Несколько раз ударил Николсона ногой, минимум 15 суток заслужил. Другие тоже хороши, но этот тип "хорош" вдвойне. Николсон отвечал, но к нему никаких претензий быть не должно. Он же мужик в конце концов и стерпеть такое - себя не уважать. Молодец, я за него.
А вообще - дожили до руко, ногоприкладства. Наверное, фильмов по российскому телевидению насмотрелись. Скоро стрелять начнут.
Родригао никакой пощады, самое суровое наказание, какое есть в Положении. ( или как там его называть ) РФС.
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:01
Размялись немного,получили по красной.
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 20:00, ред.
Снять с обоих команд по тридцать очков в чемпионате
9mfg5b9bf5x8
9mfg5b9bf5x8
вчера в 19:59
Надо было снять с Кубка обе команды.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ Литейный 4 returned (раскрыть)
вчера в 19:58
Нет, правильно- имей честь и знай историю футбола, понял, что я сказал?
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 19:57
Гнать поганой метлой бразильцев с Невы, лжечемпион совсем никакой
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ pomor45 (раскрыть)
вчера в 19:55
А откуда известно, что это была гадость? Там был сначала фол Бариоса на Николсоне. Потом Шамар стал толкаться с Бариосом, тот ответил и понеслось. Но особую агрессию придал этому Родригао, который пустил в ход ноги, и далее уже включился быдлогопник Соболев. Но все это позорище.
Live_r_pool
Live_r_pool
вчера в 19:52
Как в матче 2004 года ЦСКА - САТУРН
Убили негра, убили негра 😅
Литейный 4 returned
Литейный 4 returned ответ 25процентный клоун (раскрыть)
вчера в 19:51
Правильно. Бей своих, чтобы чужие боялись. Гыгыгы
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