«Зенит» обыграл «Спартак» по пенальти, в матче произошла драка

1669562516

вчера, 18:21

«Зенит» переиграл «Спартак» в матче 6-го тура группового этапа Пути РПЛ Кубка России (0:0 в основное время и 4:2 по пенальти).

В основное время матча голов не последовало. После финального свистка вспыхнула драка с участием скамеек обеих команд. В итоге у «Зенита» были удалены Малком, Вильмар Барриос и Родригао. У «Спартака» красную карточку получили Шамар Николсон, Александр Селихов и Александр Соболев.

«Зенит» занял 3-е место (11 очков) в группе В и продолжит борьбу в Пути регионов. «Спартак» выиграл группу (13 баллов).