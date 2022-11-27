Испания и Германия сыграли вничью

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вчера, 23:54

Сборные Испании и Германии сыграли вничью в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира (1:1).

Счет открыл Альваро Мората на 62-й минуте. Ответным голом отметился Никлас Фюллькруг на 83-й. В первом тайме гол защитника немецкой команды Антонио Рюдигера был отменен из-за офсайда.

Испания лидирует в группе Е (4 очка), Германия замыкает таблицу (1 балл).

В заключительном туре испанцы сыграют против Японии, а немцы — с Коста-Рикой.