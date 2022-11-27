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Испания и Германия сыграли вничью

вчера, 23:54
ИспанияЛоготип футбольный клуб Испания1 : 1Логотип футбольный клуб ГерманияГерманияМатч завершен

Сборные Испании и Германии сыграли вничью в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира (1:1).

Счет открыл Альваро Мората на 62-й минуте. Ответным голом отметился Никлас Фюллькруг на 83-й. В первом тайме гол защитника немецкой команды Антонио Рюдигера был отменен из-за офсайда.

Испания лидирует в группе Е (4 очка), Германия замыкает таблицу (1 балл).

В заключительном туре испанцы сыграют против Японии, а немцы — с Коста-Рикой.

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Все комментарии
Caniggia
Caniggia
сегодня в 06:41
Вполне предсказуемая классическая ничья двух грандов. И тут не надо Испании и Германии между собой даже договариваться, они друг друга поняли телепатически, когда Япония проиграла Коста-Рике и, в результате, Германию стала вполне устраивать и ничья с Испанией, ничья, которая так же устроит и испанцев. И если двух фаворитов ЧМ устраивает ничья в группе, то она непременно случится, что я здесь уже писал после поражения Японии и советовал сделать ставку на ничью. Теперь Испания не проиграет (а она выиграет) Японии, а Германия уверенно (минимум. в 2 мяча) обыграет Коста-Рику и со второго места выходит в плей офф.
sir_Alex
sir_Alex ответ karnager (раскрыть)
сегодня в 06:31
Сам-то веришь в это? 😉
Знатог
Знатог ответ Mikhail40 (раскрыть)
сегодня в 06:26
Интересный вариант, но не думаю что Испания будет специально проигрывать Японии.
Знатог
Знатог ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
сегодня в 06:23
Если испанцы сыграют в ничью с японцами, то немцы выигрывают у Коста-Рики с разницей в 2 мяча и опережают Японию по разности мячей.
ABir
ABir
сегодня в 05:51
Немцы включились в игру по полной только после того, когда поняли, что могут лишиться даже теоретических шансов на выход из группы
adekvat
adekvat ответ ОРЛОВЕЦ (раскрыть)
сегодня в 05:32
Почему нет, японцы могут упереться и ничейку вытянуть. Но немцам ещё надо выиграть что не факт.
112910415
112910415
сегодня в 05:28
Германия нынче не та
Mikhail40
Mikhail40
сегодня в 05:07
Испанцы могут отдать игру японцам и занять второе место в группе.Этим самым испанцы избавяться от одного фаворита.Германия вряд ли забьет 7 мячей коста рике у которой самой есть шансь пройти дальше
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 03:35
Да, немцы создали себе проблемы.
odnoznachno
odnoznachno ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 03:23
Большинство Мароканцев живут в Бельгии и родились там..они знают Бельгийскую школу футбола, из нутри и менталитет соответственно...Вчера в Брюсселе были беспорядки из за отменённого гола...
monah-10
monah-10 ответ karnager (раскрыть)
сегодня в 02:18
Чтобы это произошло, с разницей в 7+ они должны обыгрывать, соответственно.
Capral
Capral ответ Leha-ha50 (раскрыть)
сегодня в 02:12
А я и не гадаю, просто надеюсь.
Leha-ha50
Leha-ha50 ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 02:07
Гадание на ромашке тут не поможет Всякое может случиться. Кто думал , что Марокко Бельгию обуют??? А они сделали это.
odnoznachno
odnoznachno ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:52
Всё как раз таки и зависит от Германий! Испания и Германия пройдут дальше...
Palex
Palex
сегодня в 01:10
Флик не тянет на посту сборной Странный состав, непонятная тактика и много неужных игроков вызванно в сборную. При всём уважении, Мюллер лишний, к нему присоединятся Керрер, Гюндоган,Раум и те, кто сидит на лавке, Гётце к примеру. В старте должен играть Госсенс, Сане, Хаверц, Клосстерман и Хоффман и этот мощный нап который забил Фюллькруг, если не ошибаюсь.Кстати, что удивительно, но очень слабо выглядит Киммих, а вот Мусиала, большой умница, правда слегка передерживает мяч. На домашнем Евро, будет лучшим.
salleeh
salleeh ответ rain07 (раскрыть)
сегодня в 00:49, ред.
Мюллер уже стар и медлителен для такого уровня, впрочем медлительный и молодой Кимих. Пусть играют с Косто-Рикой, но ни как не с Испанией…
Capral
Capral ответ karnager (раскрыть)
сегодня в 00:49
И с кем ты останешься???
karnager
karnager ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:45
Япония обыгрывает испанцев, а костариканцы немцев, и обе радужных европейских команды едут домой. остаются самые бойцы на чм
rain07
rain07 ответ salleeh (раскрыть)
сегодня в 00:42
не совсем. мюллер не нап ни в коем случае, под напом играть,да это его. проблема в том что нет напа в сборной
ALBA BARCELONA 21
ALBA BARCELONA 21 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:40
Значит они все гомосеки,не были бы не поддержали бы.
Capral
Capral ответ Spartak_56 (раскрыть)
сегодня в 00:38
Одобряю Ваш выбор- достойный!!!
salleeh
salleeh ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:37
Если убрать Кимиха и Мюллера, ручник и тормоз сборной Германии, то мереседес поедет дальше… Флику нужно своих друзей посадить на скамейку запасных…
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 00:34, ред.
А Аргентина против Саудитов чем была лучше ?
А та же Испания в 2010-м в первом матче слила ноунеймам из Швейцарии и чё ? Ты сейчас об этом вспоминаешь ?!

Долго топы запрягают, но, как правило, потом быстро едут.
salleeh
salleeh ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:32
👍 согласен, Флик чудит с составом…
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 00:30
Немцам отступать некуда, даже победа над Коста-Рикой не гарант успеха выхода в плей-офф, нельзя так было разбазаривать очки с япами
salleeh
salleeh
сегодня в 00:30
Эту Испанию нужно было и можно было обыгрывать, но Флик выставил такой состав, половина которого должна была не играть, а смотреть футбол. Кимиха и Мюллера я бы выпускал вообще только в том случае, если сборная Германии будет вести в счёте с разницей в три мяча. Будем считать что сегодня немцам повезло не только в матче с испанцами, но и в матче костариканцев с японцами.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
сегодня в 00:25, ред.
Я в шоке от их некоторых игроков. Как они могли участвовать в этом позоре!?
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ ПЕТЛЯ (раскрыть)
сегодня в 00:24
Какая разница, если они проигрывают Японии?!
ОРЛОВЕЦ
ОРЛОВЕЦ
сегодня в 00:24
Если испанцы сыграют в ничью с японцами, то немцам капут.
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 00:24
Возможно. Но мало верится.
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