Испания и Германия сыграли вничью

Сборные Испании и Германии сыграли вничью в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира (1:1).
Счет открыл Альваро Мората на 62-й минуте. Ответным голом отметился Никлас Фюллькруг на 83-й. В первом тайме гол защитника немецкой команды Антонио Рюдигера был отменен из-за офсайда.
Испания лидирует в группе Е (4 очка), Германия замыкает таблицу (1 балл).
В заключительном туре испанцы сыграют против Японии, а немцы — с Коста-Рикой.
Испанцев же можно поздравить с выходом из группы. Энрике, надеюсь, сегодня до конца уяснил, что лучше иметь на поле даже "плохого" центрфорварда, нежели вообще играть без него.
Испанцев же можно поздравить с выходом из группы. Энрике, надеюсь, сегодня до конца уяснил, что лучше иметь на поле даже "плохого" центрфорварда, нежели вообще играть без него.