Камерун и Сербия сыграли вничью в результативном матче

Сборные Камеруна и Сербии сыграли вничью в матче 2-го тура ЧМ-2022 (3:3).
Счёт на 29-й минуте встречи открыл Жан-Шарль Кастеллетто, выведя камерунцев вперёд. Страхинья Павлович на 45+1-й сравнял. На 45+3-й Сергей Милинкович-Савич вывел сербов вперёд. Александар Митрович на 53-й увеличил преимущество балканской команды. Венсан Абубакар на 63-й сократил отставание камерунцев. На 66-й Эрик Чупо-Мотинг сравнял счёт.
Камерун и Сербия делят 3-е место в группе G, имея по одному баллу в активе.
кто из них сильнее был сегодня на поле нельзя было определить, и фортуна также не смогла отдать кому то предпочтение, лишь одним и другим все вернула. Камерун забил, два гола в конце 1 тайма Сербия отквитала, во втором сами быстрый забили третий, и тут же отпустили соперника на целых два за три минуты 3-3.
PS Справедливо или нет, но Сербия должна была дожимать, но раздолбайство в принцыпе у обеих сборных не дало в итоге определить победителя.
кто из них сильнее был сегодня на поле нельзя было определить, и фортуна также не смогла отдать кому то предпочтение, лишь одним и другим все вернула. Камерун забил, два гола в конце 1 тайма Сербия отквитала, во втором сами быстрый забили третий, и тут же отпустили соперника на целых два за три минуты 3-3.
PS Справедливо или нет, но Сербия должна была дожимать, но раздолбайство в принцыпе у обеих сборных не дало в итоге определить победителя.