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Камерун и Сербия сыграли вничью в результативном матче

вчера, 15:01
КамерунЛоготип футбольный клуб Камерун3 : 3Логотип футбольный клуб СербияСербияМатч завершен

Сборные Камеруна и Сербии сыграли вничью в матче 2-го тура ЧМ-2022 (3:3).

Счёт на 29-й минуте встречи открыл Жан-Шарль Кастеллетто, выведя камерунцев вперёд. Страхинья Павлович на 45+1-й сравнял. На 45+3-й Сергей Милинкович-Савич вывел сербов вперёд. Александар Митрович на 53-й увеличил преимущество балканской команды. Венсан Абубакар на 63-й сократил отставание камерунцев. На 66-й Эрик Чупо-Мотинг сравнял счёт.

Камерун и Сербия делят 3-е место в группе G, имея по одному баллу в активе.

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Все комментарии
alex2612
alex2612
сегодня в 10:53
Ну хоть не 0-0
barcamilan
barcamilan
вчера в 22:41
камерунский второй гол нельзя было засчитать
ЮГ РОССИИ
ЮГ РОССИИ
вчера в 22:35
Сербы набирают обороты и должны чернокожих швейцарцев обыграть.Чего им и желаю!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:02
Странная ничья... Порою сербы играли в штрафной Камеруна, как во дворе пацанята...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 20:35
Сербия как в игре и с Бразилией провалила второй тайм.
Чист
Чист ответ Andrei Galash (раскрыть)
вчера в 18:33
Камерун за 5 минут до конца первого тайма решили удержать счёт до перерыва и фактически бросили играть и были наказаны - зло взяло за такую игру и бросил смотреть - -видимо эту учесть и Сербов постигла
Штанмайер
Штанмайер
вчера в 18:15
Повторили матч Краснодара и Факела...сами своего ничего придумать не могут)))
Little Caprice
Little Caprice
вчера в 17:53
Всегда удивлялся, что люди чего-то ждут от Сербии. Худшая сборная на планете, на мой взгляд. В том плане, что имея из года в год набор очень качественных по мировым меркам футболистов, она умудряется провалить всё, что только можно, не сумев организовать хоть чутка боеспособный коллектив. 0 участий на Чемпионатах Европы (5 отборов - 5 провалов, пропускали вперёд себя Албанию, Эстонию(!!), Украину, Уэльс, Польшу). Зато, правда, проходили более трудный отбор на ЧМ, что странно. Правда, на самом турнире всё тоже стабильно: 0 очков и 2:10 в группе с Кот-Д'Ивуаром, снова последнее место в группе с Ганой и Австралией, и рекордное 3(!!!) место в группе с Коста-Рикой. Национальный праздник был, наверное. Можете смело на Швейцарию грузить в следующем туре, ну или Х2.
112910415
112910415
вчера в 17:11
обе команды отлично умеют атаковать !
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 16:52
Очень обидно за Сербию, не смогли удержать победу. Матч не смог посмотреть, но судя по развитию счета все складывалось нормально, но видимо рано уверовали в победу.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 16:52
С первым набранным очком сборную Камеруна и их болельщиков! Из-за конфликтов, которые постоянно происходят в команде, результативность страдает. Может пора уже заканчивать дурака валять?! Сегодня был шанс набрать три очка, но они упустили его. На победу против сборной Бразилии очень мало шансов. Могут победить, если сборная Бразилии сегодня обыграет сборную Швейцарии, и решат дать отдых основным игрокам в следующем матче. Если так случится, то очень интересно всё будет в этой группе. Приятного просмотра! Этим командам спасибо за феерию голов!!!
matrix333
matrix333 ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 16:32
Спасибо Вам большое. И я поздравляю.
Roger Young
Roger Young
вчера в 16:25
Я игру не смотрел, но на хайлайтах второй и третий гол Камеруна выглядят чистейшим оффсайдом.
Варвар7
Варвар7 ответ LOpp (раскрыть)
вчера в 16:09
А может это и к лучшему для них - соберутся! И нам интереснее! Посмотрим!
rhskmz
rhskmz
вчера в 16:01
Молодцы , старались . А кто пройдет ?
Варвар7
Варвар7 ответ matrix333 (раскрыть)
вчера в 15:57
Поздравляю Ваша ставка зашла!
matrix333
matrix333
вчера в 15:45
Обе команды забили в каждом тайме, и в первом тайме гости победили и обе команды забили. Обе команды тотал больше молодцы!
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 15:34
Порадовали голами..
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 15:25
Вот это футбол! Какой шикарный матч! Лучший на этом турнире. Спасибо командам! Результат считаю справедливый. Никто из команд не заслужил сегодня поражения. Достойно играли. Абубакар хорошо вышел на замену и усилил игру у Камеруна. Большой мастер. Сербский тренер удивил, что так и не выпустил на поле Влаховича и Йовича. Странное решение.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс
вчера в 15:19
Похоже что Бразилия и Швейцария выйдут из этой группы
Real Betis Balompie
Real Betis Balompie ответ DXTK (раскрыть)
вчера в 15:18
Для нейтрального болельщика матч получился супер!
Sadjon
Sadjon
вчера в 15:18
Классная игра, много голов и эмоций......
Spartak_56
Spartak_56
вчера в 15:16
Шикарная игра , я бы хотел чтоб именно эти две команды вышли из группы , молодцы бойцы .
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 15:16
Кто-то провозгласил сербов одними из потенциальных смутьянов,и просчитался.Я же говорю,что симпатии не определяют потенциал.Понятно,что выйдут представители общака и сыр с дырками,в составе которого сыра нет. Одни понаехавшие.
амурец
амурец
вчера в 15:13
Вот это весело
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:13
По человечески жалко сербов, упустили победу которая была у них почти в кармане! Вывод - нельзя расслабляться! Но и африканцы поражения не заслуживали, проявили характер и выправили игру! А гол Абубакара только чего стоит! Конфетка!
DXTK
DXTK
вчера в 15:08
Красивый эмоциональный и Результативный матч 3-3 для зрителей спс. но стоит отметить что как с одной стороны сборные порадовали голами, так и с другой все печально было в обороне.

кто из них сильнее был сегодня на поле нельзя было определить, и фортуна также не смогла отдать кому то предпочтение, лишь одним и другим все вернула. Камерун забил, два гола в конце 1 тайма Сербия отквитала, во втором сами быстрый забили третий, и тут же отпустили соперника на целых два за три минуты 3-3.

PS Справедливо или нет, но Сербия должна была дожимать, но раздолбайство в принцыпе у обеих сборных не дало в итоге определить победителя.
Штанмайер
Штанмайер
вчера в 15:08
Мдеее Сербы зазвездились пешком по полю ходят и хотят выиграть так ....печалька
LOpp
LOpp
вчера в 15:05
эх жаль, теперь Сербии надо обязательно побеждать Швейцарию.
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:03
Битва титанов. Сербия сам отдала свою Победу. А жаль.
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