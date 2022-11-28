Камерун и Сербия сыграли вничью в результативном матче

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вчера, 15:01

Сборные Камеруна и Сербии сыграли вничью в матче 2-го тура ЧМ -2022 (3:3).

Счёт на 29-й минуте встречи открыл Жан-Шарль Кастеллетто, выведя камерунцев вперёд. Страхинья Павлович на 45+1-й сравнял. На 45+3-й Сергей Милинкович-Савич вывел сербов вперёд. Александар Митрович на 53-й увеличил преимущество балканской команды. Венсан Абубакар на 63-й сократил отставание камерунцев. На 66-й Эрик Чупо-Мотинг сравнял счёт.

Камерун и Сербия делят 3-е место в группе G, имея по одному баллу в активе.