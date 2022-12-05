Журналист, бравший интервью у Роналду: «Криштиану не перейдёт в „Аль-Наср“»

Пирс Морган, журналист, который брал нашумевшее интервью у нападающего Криштиану Роналду, в своих соцсетях опровергнул слухи о том, что португалец в январе перейдёт в «Аль-Наср».
Это неправда, снова.
Пирс Морган, журналист, который брал нашумевшее интервью у нападающего Криштиану Роналду, в своих соцсетях опровергнул слухи о том, что португалец в январе перейдёт в «Аль-Наср».
Это неправда, снова.
Точнее до этого интервью у него была договорённость с этим клубом. Чисто мое мнение)
Только идиот выдал бы такое интервью без плана Б.
Точнее до этого интервью у него была договорённость с этим клубом. Чисто мое мнение)
Только идиот выдал бы такое интервью без плана Б.