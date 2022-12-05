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ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2022/2023

Журналист, бравший интервью у Роналду: «Криштиану не перейдёт в „Аль-Наср“»

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Agamaga........
Agamaga........
вчера в 19:14
Уже из каждого утюга наперегонки передают, что он с 1 января будет в Аравии играть 🤦‍♂️
112910415
112910415
вчера в 18:51
обидно, слушай ...
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 18:44
Жаль, ведь полурослик собрался поехать с ним чистить его бутсы…
КЭТиК
КЭТиК
вчера в 18:01
Журналисту тоже могут слитьь неверную информацию.
Летучий-Голландец.
Летучий-Голландец. ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:57
Мне кажется, что он уже договорился с Челси..
Точнее до этого интервью у него была договорённость с этим клубом. Чисто мое мнение)
Только идиот выдал бы такое интервью без плана Б.
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 17:48
Конечно, нет.. Хе..
sir_Alex
sir_Alex
вчера в 17:46
А как же 200 млн. за 3 года???
Elliada
Elliada
вчера в 17:30
Появляется "новость" и сразу опровержение. Может, как Дзюба будет сидеть без работы. Европейским клубам он точно не нужен, проблем из-за него больше. чем выгоды, никто не рискнет.
Гость
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