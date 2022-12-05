Роналду 1 января перейдёт в «Аль-Наср»

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вчера, 15:22

Форвард перейдёт в саудовский «Аль-Наср».

Португалец присоединится к команде 1 января 2023 года. Контракт рассчитан на 2,5 года и включает в себя доходы от рекламы. Роналду будет получать 200 млн евро за сезон. Он станет самым высокооплачиваемым спортсменом в мире.