Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиСаудовская Аравия. Премьер-Лига 2022/2023

Роналду 1 января перейдёт в «Аль-Наср»

вчера, 15:22

Форвард Криштиану Роналду перейдёт в саудовский «Аль-Наср».

Португалец присоединится к команде 1 января 2023 года. Контракт рассчитан на 2,5 года и включает в себя доходы от рекламы. Роналду будет получать 200 млн евро за сезон. Он станет самым высокооплачиваемым спортсменом в мире.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Денис Черышев может перейти в азербайджанский «Сабах»
Вчера, 20:07
Директор «Галатасарая»: «Будет сложно, но мы попробуем подписать Роналду»
Вчера, 18:26
Гакпо: «Я приму решение о своем будущем после чемпионата мира»
Вчера, 17:53
Журналист, бравший интервью у Роналду: «Криштиану не перейдёт в „Аль-Наср“»
Вчера, 17:24
Слухи«Реал» может подписать бразильского вундеркинда Эндрика
Вчера, 16:42
«Интер» установил цену за Думфриса
Вчера, 16:04
Сортировать
Все комментарии
iglxxx
iglxxx
вчера в 19:25
Очень хороший выбор.Рон уже давно легенда!Так что за такие ббабосы можно и в африке поиграть
FERIS
FERIS
вчера в 19:21
Сразу всякая х...я барсуковская и не только,а так же персофаны аргентинского гнома повылезали,куда же без них)
Elliada
Elliada ответ The_Beck (раскрыть)
вчера в 19:09
Сколько накалякал. Может, вместе в ним в Аравию поедешь
Agamaga........
Agamaga........
вчера в 19:05
А куда ему ещё пойти, если нет покупателя? Никто не хочет этого старого, истеричного игрока видеть в составе, к тому же с огромной зарплатой.
Вот к сумасшедшим арабам самое то. Им как раз и деньги девать некуда.
The_Beck
The_Beck ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:57
Ты как раз таки осуждаешь говоря не осуждаю. По каким заслугам он получил? Ты о чем? Где ты где он? Ты фанат который появился у МС после этих арабов. Он такой же человек как ты, но в отличии от тебя, он помог сотням семей, разным больным детям. Что ты сделал? Ты просто его хейтер. Так что будь честен самим собой. Лицемер
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:50
"Аль НАСР"ёт себе в карман ещё кучу денег и развалит арабов.Ему не привыкать.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1 ответ протон (раскрыть)
вчера в 18:47, ред.
Мы тоже ценим заслуги Роналду перед всеми любимой игрой. Действительно выдающийся футболист. Но болельщику этого мало. Его, каналью, не проведёшь. Он "почему-то" хочет, чтобы любой футболист до конца карьеры вызывал уважение как своим поведением, так и отношением к футболу. Чтобы, в конце концов, был мужиком. Ни одного из этих качеств у португальца не осталось. И чего вы в таком случае от нас хотите ?...
Dosiaa
Dosiaa
вчера в 18:19
На некоторые коментарии противно даже смотреть, что ему делать в 37? 500 мать его лямов за 2.5 года. Если сравнить с молодым поколением футбола то там всё норм)) Мбаппе оставили за очень большин деньги норм, в сити переходят за трофеями)) Он доказал всей Европе что является одним из лучших игроков все времен! Чего там он еще не выиграл? ЛЧ 5 штук, ЗМ 5, АПЛ, Ла Лига, Сериал, есть что лучше там?
alexgurzan
alexgurzan ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 17:59
Исправили, мобильная версия теперь доступна. Пробуйте.
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:57
ну какой футбол в 37 лет? куда переходить, в какой-нибудь Лиль или Лидс? так уже лучше денег заработать
Илья85
Илья85
вчера в 17:55
Как в той песне - Ну вот и все ,ну вот все ,ну вот и все )😊
RamonCSKA
RamonCSKA ответ The_Beck (раскрыть)
вчера в 17:45
Согласен просто его годы прошли, аршавин вон в 30 лет уже физически не тянул, Ибрагимович аналогично не тянет , его больше как тренера для раздевалки держат
djaich
djaich ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:32
Вариант у Роналду в клубе высокого уровня, похоже, уже один - полировать лавку и выходить на замену, либо, как Ибрагимович, проводить с десяток-дюжину полноценных матчей в год, просто карауля мяч у чужой штрафной, что делать он не приучен и вряд ли пожелает. Результативно бегать же как лось по всему полю целый сезон уже физически не тянет. Ну а деньги в своё время при таком раскладе, но намного более раннем возрасте выбирали и Пеле, и Бекенбауэр, и Бест, и Кройф, и многие прочие, которые тогда валом валили в США.
The_Beck
The_Beck
вчера в 17:28
Сколько тут зависти от людишек. Ему 37 лет. Что делал в 37 Феномен? Или Зидан? Или волшебник? Так что не надо Ляля. Он своё отыграл. За такие деньги каждый из вас плюнул бы на эти рекорды. Пусть сначала побьют его рекорды. Но посмотрим, я сомневаюсь что он туда пойдет скорее в США там он больше подойдёт по антуражу.
Elliada
Elliada ответ djaich (раскрыть)
вчера в 17:21
Я же написал, что не осуждаю. Он сделал выбор в пользу денег, а не футбола. Был еще один вариант. Не давать интервью и помочь МЮ выйти в ЛЧ на следующий сезон. У него в контракте была опция, позволяющий продлить контракт на 1 год. Всего-то нужно было выполнять указания тренера, а не устраивать скандалы. Но из-за мерзкого характера не сдержался, вот получил по заслугам
djaich
djaich ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 17:17
Не особо хорошо осуждать человека на возрастном спаде. С Ибрагимовичем сравнение не корректно, так как швед давным-давно уже не проводит полноценные сезоны, с трудом набирает форму и кондиции опять же из за возраста, а объемы работы, выполняемые в каждом отдельном матче на поле Роналду и Златаном, абсолютно не сопоставимы.
lotsman
lotsman
вчера в 17:11
Основным видом дохода будет реклама, как я понимаю.
zim289
zim289
вчера в 17:10
Роналду принял абсолютно верное решение.
Учитывая стадию мирового экономического кризиса, непредсказуемую политическую ситуацию и вот это вот всё, надо хватать самый жирный кусок.
Тем более Роналду всё всем доказал ещё в 2000-х годах. Уже не сопливый мальчик, чтобы верить в сказки про некий сферический "футбол" в вакууме
Elliada
Elliada ответ протон (раскрыть)
вчера в 17:05
Ну так я и написал, что это его выбор. Я не осуждаю. Деньги большие. Почти каждый бы согласился. Он мог бы выбрать футбол и пойти на значительное сокращение зарплаты, снижение требований и влияния на команду и остаться в Европе, как это сделал Ибрагимович, который согласился остаться в Милане за 1-1,5 млн. Но выбрал деньги.
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 16:59
Люди с ума сошли!!! Что творят арабы?!🤦🏻‍♂️
Всё это им когда-нибудь аукнется!
протон
протон ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 16:56
За 200 млн в год я уверен любой футболист на этой планете согласится даже с пингвинами играть в футбол.
Не знаю сколько правды в слухах и сплетнях о Роналдо, но от таких космических денег невозможно отказаться. Можно забить на все свои желания и рекорды в Европе, когда тебе предлагают столько в год.
Ironigor
Ironigor ответ Неэгоист (раскрыть)
вчера в 16:56
Ну я так и думал. А то что-то постоянно в последнее время за него ерунду разную пишут.
протон
протон
вчера в 16:55
Он всем все уже доказал. Один из лучших в истории футбола. Чемпион Англии, Испании, Италии, Чемпион Европы, многократный победитель ЛЧ, рекордсмен по разным футбольным показателям. Посмотрим как новые восходящие звезды смогут ли такую же карьеру провести. Величие Криштиану на футбольном поле нельзя не отметить. Великий игрок который не один раз огорчал мою Барселону.
Вообще смешно, когда люди, которые не добились и 1% от его достижение, и которым он лично ничего не сделал буквально таки извергаются от переполняющей их желчи.
Неэгоист
Неэгоист ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:51
Не кто, а что.. Опровержение..
Ironigor
Ironigor ответ Неэгоист (раскрыть)
вчера в 16:49
Кто уже есть ???
Elliada
Elliada
вчера в 16:49
Удачи, балласту! Нашел клуб своего уровня. Выбрал деньги, но это его выбор.
112910415
112910415
вчера в 16:48
счастья ему, большого и светлого ! )
barcamilan
barcamilan
вчера в 16:46
на кристинку насрут в аль насре ну или наоборот
Неэгоист
Неэгоист ответ Ironigor (раскрыть)
вчера в 16:38
Оно уже есть..
kindpennywise
kindpennywise
вчера в 16:35
Учитывая, что нападающий сборной Камеруна Абубакар взяли на ЧМ и он в 3 матчах забил 3 мяча. Причём один из них как на Play Station шедевр, то Рона ещё может увидим в Германии на чемпионате Европы через полтора года. Камерунец кстати играет в том самом клубе куда уходит Рон)
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 