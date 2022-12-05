Роналду 1 января перейдёт в «Аль-Наср»

Форвард Криштиану Роналду перейдёт в саудовский «Аль-Наср».
Португалец присоединится к команде 1 января 2023 года. Контракт рассчитан на 2,5 года и включает в себя доходы от рекламы. Роналду будет получать 200 млн евро за сезон. Он станет самым высокооплачиваемым спортсменом в мире.
Вот к сумасшедшим арабам самое то. Им как раз и деньги девать некуда.
Вот к сумасшедшим арабам самое то. Им как раз и деньги девать некуда.
Учитывая стадию мирового экономического кризиса, непредсказуемую политическую ситуацию и вот это вот всё, надо хватать самый жирный кусок.
Тем более Роналду всё всем доказал ещё в 2000-х годах. Уже не сопливый мальчик, чтобы верить в сказки про некий сферический "футбол" в вакууме
Учитывая стадию мирового экономического кризиса, непредсказуемую политическую ситуацию и вот это вот всё, надо хватать самый жирный кусок.
Тем более Роналду всё всем доказал ещё в 2000-х годах. Уже не сопливый мальчик, чтобы верить в сказки про некий сферический "футбол" в вакууме
Всё это им когда-нибудь аукнется!
Всё это им когда-нибудь аукнется!
Не знаю сколько правды в слухах и сплетнях о Роналдо, но от таких космических денег невозможно отказаться. Можно забить на все свои желания и рекорды в Европе, когда тебе предлагают столько в год.
Не знаю сколько правды в слухах и сплетнях о Роналдо, но от таких космических денег невозможно отказаться. Можно забить на все свои желания и рекорды в Европе, когда тебе предлагают столько в год.
Вообще смешно, когда люди, которые не добились и 1% от его достижение, и которым он лично ничего не сделал буквально таки извергаются от переполняющей их желчи.
Вообще смешно, когда люди, которые не добились и 1% от его достижение, и которым он лично ничего не сделал буквально таки извергаются от переполняющей их желчи.