Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2022/2023

Барелла может продолжить карьеру в «Челси»

вчера, 13:27

В услугах 25-летнего полузащитник «Интера» Николо Бареллы заинтересован лондонский «Челси».

Согласно сведениям источника, руководство «Челси» всерьёз рассматривает вариант подписания Бареллы, ведь следующим летом «Челси» с большой долей вероятности останется без Жоржиньо и Нголо Канте. И в связи с этим лондонцы хотят усилить свою центральную линию.

Отмечается, что «Интер» захочет выручить за Бареллу порядка € 80 млн, однако «Челси» попытается включить в сделку Ромелу Лукаку. Сейчас бельгиец на правах аренды выступает за «Интер», миланцы рассматривают возможность его выкупа.

В нынешнем сезоне итальянский полузащитник провёл за миланцев 25 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал шесть результативных передач.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Денис Черышев может перейти в азербайджанский «Сабах»
Вчера, 20:07
Директор «Галатасарая»: «Будет сложно, но мы попробуем подписать Роналду»
Вчера, 18:26
Гакпо: «Я приму решение о своем будущем после чемпионата мира»
Вчера, 17:53
Журналист, бравший интервью у Роналду: «Криштиану не перейдёт в „Аль-Наср“»
Вчера, 17:24
Слухи«Реал» может подписать бразильского вундеркинда Эндрика
Вчера, 16:42
«Интер» установил цену за Думфриса
Вчера, 16:04
Все комментарии
ДСА
ДСА
вчера в 13:46
Челси способен предложить очень хороший контракт, но 80 млн. за игрока платить не будет.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 