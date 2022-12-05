Барелла может продолжить карьеру в «Челси»

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вчера, 13:27

В услугах 25-летнего полузащитник «Интера» заинтересован лондонский «Челси».

Согласно сведениям источника, руководство «Челси» всерьёз рассматривает вариант подписания Бареллы, ведь следующим летом «Челси» с большой долей вероятности останется без Жоржиньо и Нголо Канте. И в связи с этим лондонцы хотят усилить свою центральную линию.

Отмечается, что «Интер» захочет выручить за Бареллу порядка € 80 млн, однако «Челси» попытается включить в сделку . Сейчас бельгиец на правах аренды выступает за «Интер», миланцы рассматривают возможность его выкупа.

В нынешнем сезоне итальянский полузащитник провёл за миланцев 25 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал шесть результативных передач.