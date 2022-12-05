Жиру продлит контракт с «Миланом» после чемпионата мира

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вчера, 14:02

Нападающий «Милана» и сборной Франции продлит контракт с итальянским клубом по окончании чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Французский форвард хочет продлить свой контракт с «Миланом», и все документы будут подписаны в ближайшее время. Жиру сосредоточен на чемпионате мира в Катаре, но будет счастлив остаться в итальянской команде.

36-летний француз стал игроком «Милана» в 2021 году. Вместе с командой он стал чемпионом Италии в 2022 году. Всего за «Милан» Жиру сыграл 57 матчей, в которых забил 23 гола и отдал девять голевых передач.