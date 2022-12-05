Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: трансферные слухиИталия. Серия А 2022/2023

Жиру продлит контракт с «Миланом» после чемпионата мира

вчера, 14:02

Нападающий «Милана» и сборной Франции Оливье Жиру продлит контракт с итальянским клубом по окончании чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.

Французский форвард хочет продлить свой контракт с «Миланом», и все документы будут подписаны в ближайшее время. Жиру сосредоточен на чемпионате мира в Катаре, но будет счастлив остаться в итальянской команде.

36-летний француз стал игроком «Милана» в 2021 году. Вместе с командой он стал чемпионом Италии в 2022 году. Всего за «Милан» Жиру сыграл 57 матчей, в которых забил 23 гола и отдал девять голевых передач.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Денис Черышев может перейти в азербайджанский «Сабах»
Вчера, 20:07
Директор «Галатасарая»: «Будет сложно, но мы попробуем подписать Роналду»
Вчера, 18:26
Гакпо: «Я приму решение о своем будущем после чемпионата мира»
Вчера, 17:53
Журналист, бравший интервью у Роналду: «Криштиану не перейдёт в „Аль-Наср“»
Вчера, 17:24
Слухи«Реал» может подписать бразильского вундеркинда Эндрика
Вчера, 16:42
«Интер» установил цену за Думфриса
Вчера, 16:04
Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:27
Отличная новость.

В Милане Оливье получил то, чему давно не хватало в клубах - стабильной игровой практики.
Плюс Жиру в "Милане" снял проклятие 9-го номера =)
Namuri
Namuri
вчера в 14:49
Милану повезло.
Ironigor
Ironigor
вчера в 14:23
Очень даже правильное решение. Удачи.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 