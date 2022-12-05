Жиру продлит контракт с «Миланом» после чемпионата мира

Нападающий «Милана» и сборной Франции Оливье Жиру продлит контракт с итальянским клубом по окончании чемпионата мира 2022 года в Катаре, сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо.
Французский форвард хочет продлить свой контракт с «Миланом», и все документы будут подписаны в ближайшее время. Жиру сосредоточен на чемпионате мира в Катаре, но будет счастлив остаться в итальянской команде.
36-летний француз стал игроком «Милана» в 2021 году. Вместе с командой он стал чемпионом Италии в 2022 году. Всего за «Милан» Жиру сыграл 57 матчей, в которых забил 23 гола и отдал девять голевых передач.
В Милане Оливье получил то, чему давно не хватало в клубах - стабильной игровой практики.
Плюс Жиру в "Милане" снял проклятие 9-го номера =)
В Милане Оливье получил то, чему давно не хватало в клубах - стабильной игровой практики.
Плюс Жиру в "Милане" снял проклятие 9-го номера =)