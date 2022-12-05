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«Реал» будет конкурировать с МЮ за форварда сборной Нидерландов Гакпо

вчера, 14:26

«Реал» может подписать нападающего ПСВ и сборной Нидерландов Коди Гакпо.

На голландца также претендует «Манчестер Юнайтед». Футболист оценивается в 55 млн евро, но ожидается, что цена вырастет после ЧМ-2022. Сам игрок заявил, что определится со своим будущим после мундиаля.

У Гакпо три гола в трёх матчах на чемпионате мира в Катаре.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 20:49, ред.
Если бы об этом писали до ЧМ, то лично я не поверил бы в эту новость, но сейчас все может быть! Лично для меня, Коди раскрылся совершенно с другой стороны! Да, у него шикарные показатели в ПСВ, но показатели в в Эредивизи лично для меня это не уровень....там каждый год кто то да забивает по +20 голов, но переходя в Лигу по сильнее эти показатели становятся значительно ниже.... да, уверен что и Гакпл перейдя в Мадридский Реал или в МЮ тоже не будет забивать столько, сколько он забивал в Нидерландах. Но в играх на ЧМ Коди показал, как он шикарно играет на команду! Как он отрабатывал в защите?! Как он умно отпускался к центру поля, открывая пространство для Депая! Сам разгонял атаки. Думаю вполне может быть заменой для Бензема. Карим тоже отдавал всего себя команде, не работая на свою статистику а работая на благо результатов клуба!
Но скорее всего Коди перейдет в МЮ
Van Vanovich
Van Vanovich
вчера в 19:02
Потенциал у парня мощный. Но вопрос не рано ли, или уже пора в ТОП клуб...
протон
протон
вчера в 17:23
Объективный вопрос - где, на каком месте на сегодняшний день его будет использовать Реал ? Разве только на ротацию . Так ведь он не согласится. В МЮ у него более реальная возможность играть в основе. Плюс команда в стадии становления и тренер , знающий его. В любом случае недолго ждать, скоро узнаем.

Думаю, что Гакпо Реалу сейчас не нужен. При всём к нему уважении, он не условный Мбаппе, чтобы ради него вносить корректировки. Фланговых игроков хватает и так.
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 14:55
Гакпо не хуже Холанда может засветить.
matrix333
matrix333
вчера в 14:49
Реал Реально готов.
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