«Реал» будет конкурировать с МЮ за форварда сборной Нидерландов Гакпо

«Реал» может подписать нападающего ПСВ и сборной Нидерландов Коди Гакпо.
На голландца также претендует «Манчестер Юнайтед». Футболист оценивается в 55 млн евро, но ожидается, что цена вырастет после ЧМ-2022. Сам игрок заявил, что определится со своим будущим после мундиаля.
У Гакпо три гола в трёх матчах на чемпионате мира в Катаре.
Думаю, что Гакпо Реалу сейчас не нужен. При всём к нему уважении, он не условный Мбаппе, чтобы ради него вносить корректировки. Фланговых игроков хватает и так.
Думаю, что Гакпо Реалу сейчас не нужен. При всём к нему уважении, он не условный Мбаппе, чтобы ради него вносить корректировки. Фланговых игроков хватает и так.
Но скорее всего Коди перейдет в МЮ
Но скорее всего Коди перейдет в МЮ