«Реал» будет конкурировать с МЮ за форварда сборной Нидерландов Гакпо

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вчера, 14:26

«Реал» может подписать нападающего ПСВ и сборной Нидерландов .

На голландца также претендует «Манчестер Юнайтед». Футболист оценивается в 55 млн евро, но ожидается, что цена вырастет после ЧМ -2022. Сам игрок заявил, что определится со своим будущим после мундиаля.

У Гакпо три гола в трёх матчах на чемпионате мира в Катаре.