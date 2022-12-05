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«Интер» установил цену за Думфриса

вчера, 16:04

Защитник «Интера» Дензел Думфрис, выступающий на чемпионате мира в составе сборной Нидерландов, привлёк внимание клубов английской Премьер-Лиги. Речь идёт о «Челси» и «Манчестер Юнайтед».

По сведениям источника, «Интер» может расстаться со своим футболистом в зимнее трансферное окно, если за него предложат € 50+10 млн.

Дензел Думфрис выступает за «Интер» с лета 2021 года. В этом сезоне защитник провёл за миланский клуб 20 матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

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Все комментарии
протон
протон
вчера в 17:09
Нормальный ценник за такого игрока.
drug01
drug01
вчера в 16:40
Деньги большие а игрок средний, пусть думают!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:31
Пусть в Челси идет,за 50, цена для них норм!
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