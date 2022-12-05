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Директор «Галатасарая»: «Будет сложно, но мы попробуем подписать Роналду»

вчера, 18:26

Нихат Кирмизи, директор «Галатасарая», заявил, что турецкий клуб попробует подписать нападающего Криштиану Роналду.

Подписание Роналду — это очень сложно. Думаю, если условия будут подходящими, Роналду предпочтет играть за «Галатасарай», а не за одну из арабских команд. Все хотят попасть в «Галатасарай». У арабских клубов огромные бюджеты. Мы не можем дать ему такие же деньги, как в этих командах, но многие футболисты выбирают «Галатасарай» в качестве первой команды Турции, пусть и с гораздо меньшей зарплатой.

Конечно, мы хотели бы подарить нашим болельщикам такого футболиста, как Криштиану Роналду, но сделать этот трансфер непросто. У него есть гораздо более крупные предложения из Европы и арабских стран. Это будет непросто.

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Все комментарии
Kosmos58
Kosmos58
вчера в 19:28
Нафига ему ...сарай, так низко Рон не опустится!
Неэгоист
Неэгоист
вчера в 19:08
Предновогодние шутки продолжаются... С лета...
Andrei Galash
Andrei Galash
вчера в 18:51
Директор Галатасарая: - наш сарай, это не то что какой-то Аль-Наср...
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 18:49
Так вам и надо.
drug01
drug01
вчера в 18:43
Согласен, что это не лучший вариант
Loko57
Loko57
вчера в 18:28
Ещё один желающий создать себе проблем!
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