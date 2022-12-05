Директор «Галатасарая»: «Будет сложно, но мы попробуем подписать Роналду»

Нихат Кирмизи, директор «Галатасарая», заявил, что турецкий клуб попробует подписать нападающего .

Подписание Роналду — это очень сложно. Думаю, если условия будут подходящими, Роналду предпочтет играть за «Галатасарай», а не за одну из арабских команд. Все хотят попасть в «Галатасарай». У арабских клубов огромные бюджеты. Мы не можем дать ему такие же деньги, как в этих командах, но многие футболисты выбирают «Галатасарай» в качестве первой команды Турции, пусть и с гораздо меньшей зарплатой.

Конечно, мы хотели бы подарить нашим болельщикам такого футболиста, как Криштиану Роналду, но сделать этот трансфер непросто. У него есть гораздо более крупные предложения из Европы и арабских стран. Это будет непросто.