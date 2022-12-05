Гакпо: «Я приму решение о своем будущем после чемпионата мира»

Нападающий и лучший бомбардир сборной Нидерландов на чемпионате мира в Катаре рассказал, когда примет решение о своем будущем, на фоне трансферных слухов вокруг игрока.

После чемпионата мира. Я сейчас не думаю об этом. Я просто очень сосредоточен на турнире, стараюсь продолжать хорошо выступать и помогать команде. Надеюсь, когда мы станем чемпионами мира, я смогу подумать об этом.

Мы приехали сюда с целью попытаться стать чемпионами мира. Мы верим в это. Будем бороться и совершенствоваться каждый день. Заметно, что мы прогрессируем от матча к матчу, играем все лучше и лучше в каждой игре.