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Гакпо: «Я приму решение о своем будущем после чемпионата мира»

вчера, 17:53

Нападающий и лучший бомбардир сборной Нидерландов на чемпионате мира в Катаре Коди Гакпо рассказал, когда примет решение о своем будущем, на фоне трансферных слухов вокруг игрока.

После чемпионата мира. Я сейчас не думаю об этом. Я просто очень сосредоточен на турнире, стараюсь продолжать хорошо выступать и помогать команде. Надеюсь, когда мы станем чемпионами мира, я смогу подумать об этом.

Мы приехали сюда с целью попытаться стать чемпионами мира. Мы верим в это. Будем бороться и совершенствоваться каждый день. Заметно, что мы прогрессируем от матча к матчу, играем все лучше и лучше в каждой игре.

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shlomo2
shlomo2
вчера в 17:55
Все правильно говорит.... да и ценник может сильно подрасти
Варвар7
Варвар7
вчера в 17:55
Вполне здравое и логичное решение!
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