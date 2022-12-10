Бывший игрок «Спартака» не исключает, что Марокко может выиграть мундиаль

Экс-игрок «Спартака» высказался об игре сборной Марокко на текущем чемпионате мира.

Согласен с тем, что мы уже перестали воспринимать некоторые результаты на чемпионате мира как сенсацию. Во всяком случае, что касается марокканцев, то они выбили уже Испанию и Португалию. Не сказать, что сегодня португальцы постоянно владели мячом. Да, имели небольшое территориальное преимущество, но сборная Марокко играла очень хорошо. Гораздо лучше, чем с испанцами. Это команда, которая может дойти до финала, а может его и выиграть. Во всяком случае, я не удивлюсь, если это произойдет. По тому, как они идут по турниру, может случиться что угодно.