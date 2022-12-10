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Бывший игрок «Спартака» не исключает, что Марокко может выиграть мундиаль

вчера, 21:56

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов высказался об игре сборной Марокко на текущем чемпионате мира.

Согласен с тем, что мы уже перестали воспринимать некоторые результаты на чемпионате мира как сенсацию. Во всяком случае, что касается марокканцев, то они выбили уже Испанию и Португалию. Не сказать, что сегодня португальцы постоянно владели мячом. Да, имели небольшое территориальное преимущество, но сборная Марокко играла очень хорошо. Гораздо лучше, чем с испанцами. Это команда, которая может дойти до финала, а может его и выиграть. Во всяком случае, я не удивлюсь, если это произойдет. По тому, как они идут по турниру, может случиться что угодно.

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 02:11
Ну не это уже слишком фантастично.
ЮЗИК
ЮЗИК
вчера в 23:15
Не стал бы такого сюрприза исключать
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 22:01
Пусть будет так.Пора Явропку на место ставить,и заречных гегемонов-тоже.Вперёд,мои африканские братья!
Гость
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