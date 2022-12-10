Бывший тренер «Динамо» поделился ожиданиями от игры Англии и Франции

Экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира между сборными Англии и Франции.
От матча Англия — Франция много ожиданий. Хотелось бы, чтобы игра была яркой. Не нужно забывать, что у них давнее принципиальное соперничество. Мне кажется, будет очень хорошая игра. Понятно, что все играют от обороны: боятся совершить роковую ошибку, которую сложно будет исправить. Поэтому и начался не очень интересный футбол в плей-офф.
А теперь ещё и "шахматисты-пенальтисты". Вот тут и пора менять правила,а не долбанное ВАРево внедрять,закончившееся коллективом "честных парней",числом аккурат в основу команды на поле-11 рыл!!! ДУРДОМ!!!
А теперь ещё и "шахматисты-пенальтисты". Вот тут и пора менять правила,а не долбанное ВАРево внедрять,закончившееся коллективом "честных парней",числом аккурат в основу команды на поле-11 рыл!!! ДУРДОМ!!!