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Бывший тренер «Динамо» поделился ожиданиями от игры Англии и Франции

вчера, 21:19
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия1 : 2Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Экс-тренер «Динамо» Сергей Силкин поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира между сборными Англии и Франции.

От матча Англия — Франция много ожиданий. Хотелось бы, чтобы игра была яркой. Не нужно забывать, что у них давнее принципиальное соперничество. Мне кажется, будет очень хорошая игра. Понятно, что все играют от обороны: боятся совершить роковую ошибку, которую сложно будет исправить. Поэтому и начался не очень интересный футбол в плей-офф.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 23:11
Жду что всё закончится в пользу Мбаппе!
SoloZone
SoloZone
вчера в 22:56
Брат жены брата массажиста личного водителя переводчика игрока молодёжного состава Зенита сказал, что Роналду подпишет контракт с клубом из Северной Столицы! Инфа 146%
112910415
112910415
вчера в 22:34
солидный прогноз, никаких общих слов ! )
drug01
drug01 ответ ДСА (раскрыть)
вчера в 21:42
Вот так было бы на самом деле!
Союзник противников
Союзник противников
вчера в 21:33
Он и в группах не был интересным ,по преимуществу.Но о матче Аргентина-Нидерланды я бы так и не говорил.А то.что позиционку против качественной обороны разыграть не могут,так это привычная борьба "щита и мяча".Так давно тенденция такова :Чаще всего побеждают контратакующие команды.
А теперь ещё и "шахматисты-пенальтисты". Вот тут и пора менять правила,а не долбанное ВАРево внедрять,закончившееся коллективом "честных парней",числом аккурат в основу команды на поле-11 рыл!!! ДУРДОМ!!!
george666
george666
вчера в 21:30
Покер мбаппе и Англия домой !!!
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ протон (раскрыть)
вчера в 21:29
Здравствуйте. Не вижу проблемами, с Вашими ставками всё в порядке, насколько могу судить. Если найдёте ошибочно рассчитанную ставку пишите.
ДСА
ДСА
вчера в 21:26
Ждём драматичной серии пенальти.
Гость
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