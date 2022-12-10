Бывший тренер ЦСКА высказался о том, что Роналду снова попал в запас на ЧМ

Бывший тренер ЦСКА поделился мнением о матче 1/4 финала чемпионата мира между сборными Марокко и Португалии.

Португальцы гораздо сильнее Марокко — у них очень хорошая команда. Португальцы точно в числе сборных, которые показывали очень приличный футбол.

Пишут, что Роналду снова будет в запасе? Португальцы очень хорошо сыграли в матче со Швейцарией. Знаете, как говорят, — победный состав не меняют. Это решение тренера. В том же матче со Швейцарией команда играла на таком уровне, как будто профессионалы вышли против любителей. В футболе бывает всякое, но думаю, что португальцы прекрасно понимают, что у них есть все шансы попасть в четвёрку лучших сборных мира.