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Бывший тренер ЦСКА высказался о том, что Роналду снова попал в запас на ЧМ

сегодня, 17:21
МароккоЛоготип футбольный клуб Марокко1 : 0Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияЗакончился 1-й тайм

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев поделился мнением о матче 1/4 финала чемпионата мира между сборными Марокко и Португалии.

Португальцы гораздо сильнее Марокко — у них очень хорошая команда. Португальцы точно в числе сборных, которые показывали очень приличный футбол.

Пишут, что Роналду снова будет в запасе? Португальцы очень хорошо сыграли в матче со Швейцарией. Знаете, как говорят, — победный состав не меняют. Это решение тренера. В том же матче со Швейцарией команда играла на таком уровне, как будто профессионалы вышли против любителей. В футболе бывает всякое, но думаю, что португальцы прекрасно понимают, что у них есть все шансы попасть в четвёрку лучших сборных мира.

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Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 17:42
Думаю, что Газаев поступил бы не так как Сантуш
Гость
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