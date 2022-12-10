Бывший игрок «Спартака» рассказал, какие сборные проявят себя в будущем

Бывший футболист «Спартака» высказался о фаворите чемпионата мира в Катаре, а также предположил, какие команды смогут достойно себя проявить на будущих мировых первенствах.

На сегодняшний день я не могу назвать фаворита чемпионата мира, потому что многие отдавали предпочтение бразильцам. После первого тура я сказал, что это не та Бразилия, которую мы привыкли видеть. У них нет ярких индивидуальностей, один Неймар ни о чем не говорит. В Бразилии всегда было три-четыре выдающихся игрока, к сожалению, сейчас такого нет.

Думаю, что Аргентина может теперь выиграть чемпионат мира вместе с Месси, который поставил задачу победить на этом турнире. Я очень удивлен, что Лионель впервые выполняет огромный объем работы, двигается по всему полю, ведет игру с помощью паса и участвует в отборах. Я не знаю, кто в итоге будет чемпионом, но то, что Месси постарается выполнить поставленную цель и, скорее всего, дойдет до финала, это точно.

Но все равно непонятно, кто будет с золотыми медалями, очень много неожиданностей на этом мундиале. Кто мог подумать, что азиатские и африканские команды так хорошо выступят? Думаю, что топ-уровень футбола постепенно будет переходить из Европы на африканский континент. В Африке очень много талантливых народов. Думаю, что через 10 лет какая-нибудь африканская сборная может выиграть чемпионат мира.