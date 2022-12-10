Soccer.ru
ГлавнаяНовостиРоссия: мнениеЧемпионат мира 2022

Бывший игрок «Спартака» рассказал, какие сборные проявят себя в будущем

сегодня, 17:49

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о фаворите чемпионата мира в Катаре, а также предположил, какие команды смогут достойно себя проявить на будущих мировых первенствах.

На сегодняшний день я не могу назвать фаворита чемпионата мира, потому что многие отдавали предпочтение бразильцам. После первого тура я сказал, что это не та Бразилия, которую мы привыкли видеть. У них нет ярких индивидуальностей, один Неймар ни о чем не говорит. В Бразилии всегда было три-четыре выдающихся игрока, к сожалению, сейчас такого нет.

Думаю, что Аргентина может теперь выиграть чемпионат мира вместе с Месси, который поставил задачу победить на этом турнире. Я очень удивлен, что Лионель впервые выполняет огромный объем работы, двигается по всему полю, ведет игру с помощью паса и участвует в отборах. Я не знаю, кто в итоге будет чемпионом, но то, что Месси постарается выполнить поставленную цель и, скорее всего, дойдет до финала, это точно.

Но все равно непонятно, кто будет с золотыми медалями, очень много неожиданностей на этом мундиале. Кто мог подумать, что азиатские и африканские команды так хорошо выступят? Думаю, что топ-уровень футбола постепенно будет переходить из Европы на африканский континент. В Африке очень много талантливых народов. Думаю, что через 10 лет какая-нибудь африканская сборная может выиграть чемпионат мира.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Бывший тренер ЦСКА высказался о том, что Роналду снова попал в запас на ЧМ
Сегодня, 17:21
Мостовой: «Никто не имеет права критиковать Месси и Роналду»
Сегодня, 15:44
Шалимов: «Может, Роналду уже уехал из сборной Португалии»
Сегодня, 15:30
Экс-игрок «Спартака» назвал претендента на звание лучшего вратаря ЧМ-2022
Сегодня, 14:59
Червиченко: «Португалии без Роналду лучше. Не хочу, чтобы он был в старте»
Сегодня, 14:09
Мостовой: «Мбаппе сметает всё. Посмотрим, как против него сыграет Уокер»
Сегодня, 13:48
Все комментарии
alex2612
alex2612
сегодня в 17:55
Но это не точно)
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 17:55
Теперь уже похоже Хорватия фаворит.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 