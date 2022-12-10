Мостовой: «Никто не имеет права критиковать Месси и Роналду»

Экс-футболист сборной России прокомментировал результат матча 1/4 финала ЧМ -2022 между Аргентиной и Нидерландами (2:2 в основное и дополнительное время, 4:3 по пенальти).

Я был в шоке, когда голландцы сравняли на 10‑й добавленной минуте. Да ещё и унизительно разыграли этот штрафной! Дай ещё 10 раз, девять таких передач не пройдут. Плюс, когда Вегхорст обрабатывал мяч, там ещё защитник Аргентины по мячу не попал! Всё сошлось, все карты сложились.

После этого психологическое преимущество было на стороне Нидерландов. Не представляю, что чувствовали футболисты сборной Аргентины, когда счёт стал 2:2. Тем более что голландцы сравняли с очень спорного штрафного, его можно было не назначать — там боролись за мяч три человека.

Аргентинцы потом ещё здорово сыграли дополнительное время, упустили кучу верных моментов. Пережить такое очень тяжело. Но тут вратарь Эмилиано Мартинес — молодец, дал команде фору. Просто красавец!

Месси — величайший футболист. Сейчас мы слышим, что его критикуют, Роналду критикуют. Я всегда говорю: «Ребят, вы не имеете права этих игроков критиковать. Они в футболе сделали столько, что вам и не снилось!»