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Мостовой: «Никто не имеет права критиковать Месси и Роналду»

сегодня, 15:44
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды2 : 2Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗакончился после серии пенальти

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал результат матча 1/4 финала ЧМ-2022 между Аргентиной и Нидерландами (2:2 в основное и дополнительное время, 4:3 по пенальти).

Я был в шоке, когда голландцы сравняли на 10‑й добавленной минуте. Да ещё и унизительно разыграли этот штрафной! Дай ещё 10 раз, девять таких передач не пройдут. Плюс, когда Вегхорст обрабатывал мяч, там ещё защитник Аргентины по мячу не попал! Всё сошлось, все карты сложились.

После этого психологическое преимущество было на стороне Нидерландов. Не представляю, что чувствовали футболисты сборной Аргентины, когда счёт стал 2:2. Тем более что голландцы сравняли с очень спорного штрафного, его можно было не назначать — там боролись за мяч три человека.

Аргентинцы потом ещё здорово сыграли дополнительное время, упустили кучу верных моментов. Пережить такое очень тяжело. Но тут вратарь Эмилиано Мартинес — молодец, дал команде фору. Просто красавец!

Месси — величайший футболист. Сейчас мы слышим, что его критикуют, Роналду критикуют. Я всегда говорю: «Ребят, вы не имеете права этих игроков критиковать. Они в футболе сделали столько, что вам и не снилось!»

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Все комментарии
Золoтой Мяч
Золoтой Мяч
сегодня в 17:00
То есть болельщики МЮ не имеют право критиковать португальца за его нулевую игру и плохое влияние на команду?)
Бред несёт
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 16:44
По поводу критики Александр прав. Но это касается только футбола. Но мы не критикуем того же Роналду за его плохую игру, объяснений которой может быть множество. Мы нелицеприятно отзываемся о нём, как о человеке, который своим поведением и поступками на поле дискредитировал себя в глазах болельщика. Разница, по - моему, существенная.
salleeh
salleeh
сегодня в 16:33, ред.
Это ты не имеешь права критиковать, потому что футболистом называешься. А зритель и болельщики имеют все права на критику. Так что давай – досвидос…
Boricku
Boricku
сегодня в 16:31
Саша - Царь !
Сергеевич вернулся1
Сергеевич вернулся1
сегодня в 16:30
Критиковать, это не значит не уважать.
Хотел бы, чтобы они встретились в финале. Но не получится. Запашок такой)
Ларс
Ларс
сегодня в 16:28
Критиковать всегда проще, нежели на себя смотреть. Оба - великие игроки. Но когда исполняют, то это, конечно, обсуждается. Другое дело, что слишком много фейков. Но вот вчера мы всё видели сами. Идол-то гнилой оказался. (ван Галу здоровья)
Andrei Galash
Andrei Galash
сегодня в 16:25
От "никто " и слышим...
Predator94
Predator94
сегодня в 16:00
Чего блин? Критиковать и только!
Loko57
Loko57
сегодня в 15:49
Отчасти он прав!
Варвар7
Варвар7
сегодня в 15:49
Но и делать из них идолов тоже не правильно.
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