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Шалимов: «Может, Роналду уже уехал из сборной Португалии»

сегодня, 15:30
МароккоЛоготип футбольный клуб Марокко1 : 0Логотип футбольный клуб ПортугалияПортугалияЗакончился 1-й тайм

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду.

Про Роналду начали писать, что устроил скандал и собирается уезжать. Я бы ему сам собрал чемодан и сказал: «Езжай в Саудовскую Аравию». Уговаривать и проводить какие-то беседы… Если его не поставят в стартовый состав — это будет правильное решение. Когда человек на закате тянет всё на себя, то для команды ничего хорошего в этом нет. Со Швейцарией остался в запасе — Португалия разгромила соперника. Вышел лишь на замену. Наверное, так футбол и должен двигаться.

Одно дело, когда люди в 22-23 года становятся звёздами. А в 37-38 подходит момент, когда нужно заканчивать, но они с этим не могут смириться. Считаю, что тренер должен набраться сил и сделать правильное решение. Будет ли он сегодня играть? Думаю, нет. Может быть, он вообще уже уехал.

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Все комментарии
DEIVID_8358
DEIVID_8358 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 17:10
Так лучше пусть Рамош играет и опыта набирается, это будущее Португалии, чем будет играть балласт, который уже показал, что от него нет пользы. Только атмосферу в команде портит и хочет, что бы партнёры на него голы переписывали.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ DEIVID_8358 (раскрыть)
сегодня в 17:07
ты ещё неделю назад и слухом не слыхивал про Рамоша а сейчас прям у него появилось место в составе. уверен, что он справится с давлением и будет каждый матч тащить? я не уверен
DEIVID_8358
DEIVID_8358 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 16:55
Я к тому, что даже вся страна не верит в балласта и не хочет, что бы Португалия играла в меньшинстве.
DEIVID_8358
DEIVID_8358 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 16:54
Но финал то выиграли благодаря тому, что его не было на поле.

И на этом ЧМ он пользы Португалии не принёс. Один гол с выдуманного пенальти. Балласт только зря занимает место Гонсало Рамуша.
25процентный клоун
25процентный клоун ответ DEIVID_8358 (раскрыть)
сегодня в 16:53
Зря, не нужно просить, там есть тренер с большой буквы. Сантуш знает кто и когда будет нужен на поле
25процентный клоун
25процентный клоун ответ DEIVID_8358 (раскрыть)
сегодня в 16:51
не напомнишь кто вывел в финал?)) Роналду
DEIVID_8358
DEIVID_8358 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 16:09
Не зря вся Португалия просит Сантуша не ставить в основу балласта.
DEIVID_8358
DEIVID_8358 ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 16:08
Как раз без него она и выиграет, как сделала это в финале ЧЕ-2016.
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 16:04
Шалимов пусть себя вспомнит, как он поставил себя выше сборной.
А сборной Португалии нужен Роналду, без него не выиграть ЧМ
Байкал-38.
Байкал-38. ответ ДСА (раскрыть)
сегодня в 16:00
Под словами Шалимова подпишется почти вся Португалия.
Как бы мы не относились к Игорю Шалимову, но сейчас он всё правильно сказал.
ДСА
ДСА
сегодня в 15:33
Шалимову хочется, что бы случилось самое худшее и неправильное.
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