Шалимов: «Может, Роналду уже уехал из сборной Португалии»

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о нападающем сборной Португалии Криштиану Роналду.
Про Роналду начали писать, что устроил скандал и собирается уезжать. Я бы ему сам собрал чемодан и сказал: «Езжай в Саудовскую Аравию». Уговаривать и проводить какие-то беседы… Если его не поставят в стартовый состав — это будет правильное решение. Когда человек на закате тянет всё на себя, то для команды ничего хорошего в этом нет. Со Швейцарией остался в запасе — Португалия разгромила соперника. Вышел лишь на замену. Наверное, так футбол и должен двигаться.
Одно дело, когда люди в 22-23 года становятся звёздами. А в 37-38 подходит момент, когда нужно заканчивать, но они с этим не могут смириться. Считаю, что тренер должен набраться сил и сделать правильное решение. Будет ли он сегодня играть? Думаю, нет. Может быть, он вообще уже уехал.
И на этом ЧМ он пользы Португалии не принёс. Один гол с выдуманного пенальти. Балласт только зря занимает место Гонсало Рамуша.
И на этом ЧМ он пользы Португалии не принёс. Один гол с выдуманного пенальти. Балласт только зря занимает место Гонсало Рамуша.
А сборной Португалии нужен Роналду, без него не выиграть ЧМ
А сборной Португалии нужен Роналду, без него не выиграть ЧМ
Как бы мы не относились к Игорю Шалимову, но сейчас он всё правильно сказал.
Как бы мы не относились к Игорю Шалимову, но сейчас он всё правильно сказал.