Soccer.ru
ГлавнаяНовостиСтатистикаЧемпионат мира 2022

Гризманн обошёл Зидана по голевым пасам за сборную

вчера, 23:30
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия1 : 2Логотип футбольный клуб ФранцияФранцияМатч завершен

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн отдал голевую передачу на Орельена Тчуамени в матче 1/4 финала чемпионата мира против Англии. Этот пас стал 27-м для футболиста в составе национальной команды, по этому показателю он обошел экс-игрока «Реала» Зинедина Зидана.

Более того, 27 голевых передач — лучший результат для футболистов сборной Франции за последние 50 лет.

Матч Франции и Англии идет в эти минуты, счет 1:1.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Буну отличился уникальным вратарским достижением
Вчера, 23:54
Кейн достиг результата Руни по голам за сборную Англии
Вчера, 23:40
Эн-Несери — лучший бомбардир сборной Марокко на мировых первенствах
Вчера, 20:54
Сборная Аргентины больше всех побеждала по пенальти в истории ЧМ
Вчера, 11:57
Луи ван Гал ни разу не проигрывал в основное время в матчах ЧМ
Вчера, 01:19
Вегхорст забил самый поздний гол в плей-офф ЧМ
Вчера, 00:37
Сортировать
Все комментарии
ОПС
ОПС
сегодня в 05:46
Еще полуфинал впереди и ,возможно, финал. Так что цифры добавятся.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 01:13
И пас отдал и вроде гол забил !
gwynb1eidd
gwynb1eidd
сегодня в 00:38
Без Гризманна Франция бы в 2018 не стала чемпионом! И на этом ЧМ, он тащит францию знатно! Лучший игрок 3-х цветных!!!

З.Ы. Мбапе сегодня было не видно и не сказать, что его англичане закрыли, скорее сам Дешам выбрал другую тактику и практически не использовал Мбапе...
RamonCSKA
RamonCSKA
сегодня в 00:18
Вот и отличие тренеров, 3 полузащитника оборонительного плана беллингхэм, райс и хендерсон у Саутгейта и у Дешама 1 креативный апз Гризманн, и 2 цпз , в итоге 2 голевых у Гризмана, Гризманн добавил интелекта сборной
протон
протон
сегодня в 00:15
Гризи топ. До перехода в Барсу заслуживал золотой мяч. Чутка не хватило. Сейчас немного в другой роли раскрылся. Один из тех, кто украшает этот ЧМ на равне с Мбаппе, Кейном (по сегодняшнему матчу) Месси, Модричем, Амрабатом.
Ironigor
Ironigor
вчера в 23:41
Гризманн работяга, красавчик !
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
вчера в 23:39
28 уже пасов.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 