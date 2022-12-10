Гризманн обошёл Зидана по голевым пасам за сборную

Нападающий сборной Франции Антуан Гризманн отдал голевую передачу на Орельена Тчуамени в матче 1/4 финала чемпионата мира против Англии. Этот пас стал 27-м для футболиста в составе национальной команды, по этому показателю он обошел экс-игрока «Реала» Зинедина Зидана.
Более того, 27 голевых передач — лучший результат для футболистов сборной Франции за последние 50 лет.
Матч Франции и Англии идет в эти минуты, счет 1:1.
З.Ы. Мбапе сегодня было не видно и не сказать, что его англичане закрыли, скорее сам Дешам выбрал другую тактику и практически не использовал Мбапе...
З.Ы. Мбапе сегодня было не видно и не сказать, что его англичане закрыли, скорее сам Дешам выбрал другую тактику и практически не использовал Мбапе...