Сборная Аргентины больше всех побеждала по пенальти в истории ЧМ

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сегодня, 11:57

Сборная Аргентины одержала победу над Нидерландами в матче 1/4 финала ЧМ -2022 (2:2 в основное и дополнительное время, 4:3 по пенальти).

Таким образом, южноамериканская команда больше всех выигрывала в серии пенальти в истории чемпионата мира (5 из 6).

Сборная Нидерландов смогла одержать всего одну победу в серии одиннадцатиметровых (из 4). Хуже по этому показателю только Испания (4 поражения).