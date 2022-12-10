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Сборная Аргентины больше всех побеждала по пенальти в истории ЧМ

сегодня, 11:57
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды2 : 2Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗакончился после серии пенальти

Сборная Аргентины одержала победу над Нидерландами в матче 1/4 финала ЧМ-2022 (2:2 в основное и дополнительное время, 4:3 по пенальти).

Таким образом, южноамериканская команда больше всех выигрывала в серии пенальти в истории чемпионата мира (5 из 6).

Сборная Нидерландов смогла одержать всего одну победу в серии одиннадцатиметровых (из 4). Хуже по этому показателю только Испания (4 поражения).

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Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:14
Вот будет интересно, если в матче между хорватами и аргентинцами дело дойдёт до серии пенальти. И те и другие сильны в этом компоненте , особенно преуспели вратари этих команд. Я бы не рискнул предположить кто бы взял верх в такой серии если бы она случилась.
Тарас Б 1
Тарас Б 1 ответ Buzz Lightyear (раскрыть)
сегодня в 12:45
Смартфон, андроид, mi браузер
HOROVEL7
HOROVEL7
сегодня в 12:18
Значит хорватам будет плохо.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Тарас Б 1 (раскрыть)
сегодня в 12:12
Напишите, пожалуйста, тип устройства, операционную систему, и браузер.
shlomo
shlomo
сегодня в 12:05
Всё-таки должны были голландцы дожимать в овертайме, но зачем-то запарковались около своей штрафной. Аргентинцы поплыли, это было хорошо видно, но по ходу дополнительного времени пришли в себя и под конец создали кучу опасных моментов.

И как мне кажется, всё-таки справедливо то, что дальше прошла Аргентина, потому что при ничейном счёте весь матч в атаку шли только они, значит, хотели победить больше. Да, порой мерзко и грязно, с типичными своими провокациями, симуляциями, но всё же и чисто по-футбольному они сегодня предложили больше, чем соперник.

Для меня очень неожиданно, что аргам удалось доползти аж до полуфинала. И кажется, они способны побороться за большее. Перед началом турнира вообще в них мало кто верил, но с каждым матчем они прибавляют, приятно смотреть....
Alex12357
Alex12357
сегодня в 12:00
Особенно когда меська не забил пенальти в финале ,помним!
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