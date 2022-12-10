Сборная Аргентины больше всех побеждала по пенальти в истории ЧМ

Сборная Аргентины одержала победу над Нидерландами в матче 1/4 финала ЧМ-2022 (2:2 в основное и дополнительное время, 4:3 по пенальти).
Таким образом, южноамериканская команда больше всех выигрывала в серии пенальти в истории чемпионата мира (5 из 6).
Сборная Нидерландов смогла одержать всего одну победу в серии одиннадцатиметровых (из 4). Хуже по этому показателю только Испания (4 поражения).
И как мне кажется, всё-таки справедливо то, что дальше прошла Аргентина, потому что при ничейном счёте весь матч в атаку шли только они, значит, хотели победить больше. Да, порой мерзко и грязно, с типичными своими провокациями, симуляциями, но всё же и чисто по-футбольному они сегодня предложили больше, чем соперник.
Для меня очень неожиданно, что аргам удалось доползти аж до полуфинала. И кажется, они способны побороться за большее. Перед началом турнира вообще в них мало кто верил, но с каждым матчем они прибавляют, приятно смотреть....
И как мне кажется, всё-таки справедливо то, что дальше прошла Аргентина, потому что при ничейном счёте весь матч в атаку шли только они, значит, хотели победить больше. Да, порой мерзко и грязно, с типичными своими провокациями, симуляциями, но всё же и чисто по-футбольному они сегодня предложили больше, чем соперник.
Для меня очень неожиданно, что аргам удалось доползти аж до полуфинала. И кажется, они способны побороться за большее. Перед началом турнира вообще в них мало кто верил, но с каждым матчем они прибавляют, приятно смотреть....