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Вегхорст забил самый поздний гол в плей-офф ЧМ

сегодня, 00:37
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды2 : 2Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗакончился после серии пенальти

Нападающий Вут Вегхорст сравнял счет в матче 1/4 финала против Аргентины, забив самый поздний гол в плей-офф ЧМ как минимум с 1966 года (100:30, без учета овертаймов).

Также Вегхорст стал первым голландцем в истории, оформившим дубль после выхода на замену в матче мундиаля.

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Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 02:48
Жаль только что дальше не прошли!
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:42
Есть гол , Есть Надежда !
протон
протон
сегодня в 00:41
Надо иметь стальные нервы, чтобы так разыграть на последней секунде
Вот за такие голы мы и любим футбол.
Возможно, в предыдущие чемпионаты мира мы были бы свидетелями подобных рекордов, если бы ко второму тайму добавляли по 10+ минут, но сейчас это норма, а раньше даже 5 добавленных минут было исключением
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