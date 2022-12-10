Вегхорст забил самый поздний гол в плей-офф ЧМ

Нападающий Вут Вегхорст сравнял счет в матче 1/4 финала против Аргентины, забив самый поздний гол в плей-офф ЧМ как минимум с 1966 года (100:30, без учета овертаймов).
Также Вегхорст стал первым голландцем в истории, оформившим дубль после выхода на замену в матче мундиаля.
Вот за такие голы мы и любим футбол.
Возможно, в предыдущие чемпионаты мира мы были бы свидетелями подобных рекордов, если бы ко второму тайму добавляли по 10+ минут, но сейчас это норма, а раньше даже 5 добавленных минут было исключением
Вот за такие голы мы и любим футбол.
Возможно, в предыдущие чемпионаты мира мы были бы свидетелями подобных рекордов, если бы ко второму тайму добавляли по 10+ минут, но сейчас это норма, а раньше даже 5 добавленных минут было исключением