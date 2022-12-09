Месси забил 10-й гол на ЧМ, догнав Батистуту

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вчера, 23:44

Сборная Аргентины в данную минуту побеждает в матче 1/4 финала ЧМ -2022 против команды Нидерландов (2:0).

отличился с пенальти на 73-й минуте встречи. Этот гол стал десятым в карьере Месси за национальную команду на чемпионатах мира.

По этому показателю он догнал , у которого также 10 голов.