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Месси забил 10-й гол на ЧМ, догнав Батистуту

вчера, 23:44
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды2 : 2Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗакончился после серии пенальти

Сборная Аргентины в данную минуту побеждает в матче 1/4 финала ЧМ-2022 против команды Нидерландов (2:0).

Лионель Месси отличился с пенальти на 73-й минуте встречи. Этот гол стал десятым в карьере Месси за национальную команду на чемпионатах мира.

По этому показателю он догнал Габриэля Батистуту, у которого также 10 голов.

Месси забил 10-й гол на ЧМ, догнав Батистуту

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Все комментарии
INGUSH
INGUSH ответ DEIVID_8358 (раскрыть)
сегодня в 02:42
просто прогноз?
DEIVID_8358
DEIVID_8358 ответ INGUSH (раскрыть)
сегодня в 01:51
Откуда я это могу знать? и к чему вообще этот вопрос?
Magmessi
Magmessi ответ DEIVID_8358 (раскрыть)
сегодня в 01:51
Блин ))))))
INGUSH
INGUSH ответ DEIVID_8358 (раскрыть)
сегодня в 01:50
а кто в финале сыграет, можешь сказать?
Magmessi
Magmessi ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:49
Ну, вы как всегда). Я думаю, если ,Месси, в финале .два забьёт, то это будет , случайность.))))))))))
DEIVID_8358
DEIVID_8358 ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 01:45
А что у нас 2 с игры и 2 с пенальти это не 50/50??? Неужели 30/70???
DEIVID_8358
DEIVID_8358 ответ INGUSH (раскрыть)
сегодня в 01:42
Потому что португальский балласт всё равно расстроится. У него же меньше мячей чем у гнома, да ещё и в плэй-офф он не забивал. Ему сейчас любая новость о голах аргентинца как кость в горле. Он ещё и злой, что в основной состав не попадает.
INGUSH
INGUSH ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 01:38
причем тут КР? тут про статистику сб.аргентины говорится?
AS1976
AS1976
сегодня в 01:37
Да конечно Месси давно перерос Батистуту. Кол-во голов вообще не самый важный показатель - вон Жиру превзошел Анри и что ? Жиру средний напад , Анри звезда . Неймар столько же сколько Пеле и скоро превзойдёт его и что ?
DEIVID_8358
DEIVID_8358 ответ 95-shishani-95 (раскрыть)
сегодня в 01:36
Как они стараются для его статистики??? А то что он сам отдал 7 голевых пасов? Это тоже партнёры очень старались для его статистики. Ну тогда я что-то не заметил этого от Лаутаро.
И кстати Батигол ЦФ, он не опускался в центр поля, что бы там разыгрывать мяч.
salleeh
salleeh
сегодня в 01:33
Хорватия будет жёстко играть, особенно против Месси. Если ещё нормальное будет судейство, вполне могут пройти эту Аргентину.
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:30
Игр то в два раза больше, чем у Габриэля Омар Батистуты. Пусть Месси благодарит своих партнёров, они стараются для его статистики. Сегодня в матче лучшими игроками Аргентины были: Матео Лоас и Мартинес (вратарь).
DEIVID_8358
DEIVID_8358 ответ амурец (раскрыть)
сегодня в 01:30
Ну португальского балласта ему не переплюнуть, который сам выдумал пенальти, а потом и реализовал. Но главное, что сейчас сидит злой на скамейке и нет ни голов, ни голевых пасов. Он аж бедняжка хочет покинуть сборную прямо во время турнира. А без него Португалия просто сказочно хороша и сильна.
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 01:16
Я не припомню чтобы Батистута мог так двигать игрой, забивать голы, раздавать передачи.
Месси на то и Месси чтобы и по передачам был выше, а значит роль совсем другая, нежели у Батистуты. Криш тоже много забивал, а сейчас лавку удачно полирует, потому что кроме как торчать впереди он ничего не умеет.
амурец
амурец
сегодня в 01:16
С пенальти причем левого, впрочем как обычно
DEIVID_8358
DEIVID_8358 ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 01:12
Ну да, ну да, Батигол же у нас опускался в центр поля и оттуда начинал атаки команды, обыгрывал пару-тройку игроков, отдавал пас во фланг, а потом оказывался в штрафной и замыкал свои же начинания.
Romeo 777
Romeo 777
сегодня в 01:10
А проведенных матчей ровно в 2 раза больше, чем у Батигола)
Да и вроде как ранее легенда ПСЖ забивал только на групповых стадиях, а на этом ЧМ попёрло, с пенальти конечно в основном, но все же
Неэгоист
Неэгоист
сегодня в 01:06
10+7... С тех пор, как Месси начал играть - никто не забивал и не отдавал больше на ЧМ... Прекрасно ..
DEIVID_8358
DEIVID_8358
сегодня в 01:05
У какие тут футбольные спецы. Батистута был ЦФ.
Кайзеркрюгер
Кайзеркрюгер
сегодня в 01:01
Фанаты гея негодуют щас гадостей понапишут)
МASTER CHIEF
МASTER CHIEF
сегодня в 00:19
24 игры мля))) У Батигола 12 игр. Полурослик никогда не станет в один ряд с Батиголом.
vinyardrip
vinyardrip
вчера в 23:57
Ух ты. я думал он по76 прям на катар
Владимир Шорохов
Владимир Шорохов
вчера в 23:56
3 пенку за 5 матчей,золотой мяч выносите,гном фиерит
DEIVID_8358
DEIVID_8358
вчера в 23:53
А сколько там забил португальский балласт? Особенно интересно сколько в плэй-офф?
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 23:50
У Батистуты матчей в два раза меньше
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 23:47
Зачем лишний раз расстраивать Роналду?
Гость
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