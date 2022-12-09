Месси забил 10-й гол на ЧМ, догнав Батистуту

Сборная Аргентины в данную минуту побеждает в матче 1/4 финала ЧМ-2022 против команды Нидерландов (2:0).
Лионель Месси отличился с пенальти на 73-й минуте встречи. Этот гол стал десятым в карьере Месси за национальную команду на чемпионатах мира.
По этому показателю он догнал Габриэля Батистуту, у которого также 10 голов.
И кстати Батигол ЦФ, он не опускался в центр поля, что бы там разыгрывать мяч.
И кстати Батигол ЦФ, он не опускался в центр поля, что бы там разыгрывать мяч.
Месси на то и Месси чтобы и по передачам был выше, а значит роль совсем другая, нежели у Батистуты. Криш тоже много забивал, а сейчас лавку удачно полирует, потому что кроме как торчать впереди он ничего не умеет.
Месси на то и Месси чтобы и по передачам был выше, а значит роль совсем другая, нежели у Батистуты. Криш тоже много забивал, а сейчас лавку удачно полирует, потому что кроме как торчать впереди он ничего не умеет.
Да и вроде как ранее легенда ПСЖ забивал только на групповых стадиях, а на этом ЧМ попёрло, с пенальти конечно в основном, но все же
Да и вроде как ранее легенда ПСЖ забивал только на групповых стадиях, а на этом ЧМ попёрло, с пенальти конечно в основном, но все же