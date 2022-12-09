Месси стал лучшим ассистентом в истории плей-офф ЧМ, обойдя Пеле

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вчера, 22:53

Сборная Аргентины в данную минуту обыгрывает команду Нидерландов в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре (1:0).

Нападающий аргентинцев отдал результативную передачу на гол , который забил пока единственный мяч в поединке.

Таким образом, Месси отдал уже пять голевых передач в плей-офф чемпионатов мира, что является историческим рекордом. Лионель обошел , у которого четыре ассиста.