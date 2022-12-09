Месси стал лучшим ассистентом в истории плей-офф ЧМ, обойдя Пеле

Сборная Аргентины в данную минуту обыгрывает команду Нидерландов в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре (1:0).
Нападающий аргентинцев Лионель Месси отдал результативную передачу на гол Науэля Молины, который забил пока единственный мяч в поединке.
Таким образом, Месси отдал уже пять голевых передач в плей-офф чемпионатов мира, что является историческим рекордом. Лионель обошел Пеле, у которого четыре ассиста.
Во всех стадиях ЧМ только у Диего Марадоны (8) больше голевых передач, чем у Месси (7).
Я лишь констатирую факты!
Я лишь констатирую факты!
Вам самим не стыдно? Вы хоть повтор что ли посмотрите.
Он всю игру раздавал эти передачи прямо в ногу. А как иначе нужно пасовать? Все пасы только быстро и точно чтобы сложно было перехватить.
Да, гений Месси он такой, и ассистирует лучше всех! В следующем матче надеюсь и Марадону обгонит.
Вам самим не стыдно? Вы хоть повтор что ли посмотрите.
Он всю игру раздавал эти передачи прямо в ногу. А как иначе нужно пасовать? Все пасы только быстро и точно чтобы сложно было перехватить.
Да, гений Месси он такой, и ассистирует лучше всех! В следующем матче надеюсь и Марадону обгонит.
PS Ну а Месси просто гений современности........ кто то делает игру своей сборной, а кто то тихо сидит на скамейке запасных......... как в финале на Евро.
PS Ну а Месси просто гений современности........ кто то делает игру своей сборной, а кто то тихо сидит на скамейке запасных......... как в финале на Евро.