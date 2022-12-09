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Месси стал лучшим ассистентом в истории плей-офф ЧМ, обойдя Пеле

вчера, 22:53
НидерландыЛоготип футбольный клуб Нидерланды2 : 2Логотип футбольный клуб АргентинаАргентинаЗакончился после серии пенальти

Сборная Аргентины в данную минуту обыгрывает команду Нидерландов в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре (1:0).

Нападающий аргентинцев Лионель Месси отдал результативную передачу на гол Науэля Молины, который забил пока единственный мяч в поединке.

Таким образом, Месси отдал уже пять голевых передач в плей-офф чемпионатов мира, что является историческим рекордом. Лионель обошел Пеле, у которого четыре ассиста.

Во всех стадиях ЧМ только у Диего Марадоны (8) больше голевых передач, чем у Месси (7).

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Все комментарии
Ikarus74
Ikarus74 ответ Magmessi (раскрыть)
сегодня в 02:40
    Magmessi
    Magmessi ответ Ikarus74 (раскрыть)
    сегодня в 02:37
    😁
    Magmessi
    Magmessi ответ Шишанутый (раскрыть)
    сегодня в 02:36
      Ikarus74
      Ikarus74 ответ Шишанутый (раскрыть)
      сегодня в 02:35
      А у Рона сколько голов на ЧМ?
      Ikarus74
      Ikarus74
      сегодня в 02:34
        Agamaga........
        Agamaga........ ответ амурец (раскрыть)
        сегодня в 02:15
          амурец
          амурец ответ Agamaga........ (раскрыть)
          сегодня в 01:50
            Agamaga........
            Agamaga........ ответ Шишанутый (раскрыть)
            сегодня в 01:11
            Не может. Он хочет чтобы на него переписали голы партнёров.
            Agamaga........
            Agamaga........ ответ амурец (раскрыть)
            сегодня в 01:10
            Да, особенно криш смеётся в свете этих событий на лавке.
            Agamaga........
            Agamaga........
            сегодня в 01:09
            Вы только посмотрите как гениальный пас Месси они стараются принизить, что он случайно пнул и т.д.
            Вам самим не стыдно? Вы хоть повтор что ли посмотрите.
            Он всю игру раздавал эти передачи прямо в ногу. А как иначе нужно пасовать? Все пасы только быстро и точно чтобы сложно было перехватить.
            Да, гений Месси он такой, и ассистирует лучше всех! В следующем матче надеюсь и Марадону обгонит.
            vinyardrip
            vinyardrip ответ протон (раскрыть)
            сегодня в 00:12
              амурец
              амурец
              вчера в 23:40
              Пинок в борьбу которую за счет индивидуальных качеств выиграл Молина теперь считают генеальным пасом? Обхохочешся
              DEIVID_8358
              DEIVID_8358 ответ Шишанутый (раскрыть)
              вчера в 23:37
              А сколько у дырявого португальского балласта???
              Николай Жунин
              Николай Жунин
              вчера в 23:29
              Пеле трёхкратный чемпион мира, вот к чему надо стремиться,
              протон
              протон ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
              вчера в 23:16
              Тут Вы абсолютно правильно высказались. Одно дело, когда человек трудиться кропотливо, в течении месяца, набирает баллы для игры на ставках и побеждает, то хвала такому победителю с одного аккаунта. Другое дело, когда человек создает 15 аккаунтов и без содержательных комментариев на трех словах и высоких кефах на ставках, побеждает несколько раз в месяц, то у человека, который трудился честно, опустятся руки. Тем более, когда ты анализируешь игру, кто и с каким счетом победит, это отнимает еще и время. А клоноводам не нужно особо заморачиваться, достаточно создать десяток аккаунтов и выбить трудяг с игры. Ведь в этом есть некая несправедливость, и это повторяется. Я то пишу не от зависти и не в призах дело. Я от них отказывался всегда, учитывая, что я побеждал много раз. Тут еще другая сторона медали - удаление ими из лучших комментариев без разбору только потому, что ты часто туда попадаешь.
              Rattlehead
              Rattlehead ответ monah-10 (раскрыть)
              вчера в 23:16
              Он его никогда не догонит, покамест не принесет Аргентине Кубок Мира. Сколько бы голов он ни забил, сколько бы передач он ни отдал, но Марадона как был иконой в Аргентине, так и остается. Грубо говоря, Марадона - это Один, а Месси - Тор.
              ДСА
              ДСА
              вчера в 23:12
              Осталось теперь не упустить победу, что бы не испортить праздник.
              ОРЛОВЕЦ
              ОРЛОВЕЦ ответ Шишанутый (раскрыть)
              вчера в 23:08
              У Роналду 0 голов в плэй-офф.
              Байкал-38.
              Байкал-38.
              вчера в 23:05, ред.
                DXTK
                DXTK
                вчера в 23:04
                ну самые лучшие пасы Марадоны на ЧМ были в 86 в финалоном матче с ФРГ на Буручагу, и в 90-ом в полуфинале выдал голевой пас на Каниджу и аргентина снова оказалась в финале.

                PS Ну а Месси просто гений современности........ кто то делает игру своей сборной, а кто то тихо сидит на скамейке запасных......... как в финале на Евро.
                зигзаг
                зигзаг
                вчера в 23:02
                На следующий золотой идёт
                Namuri
                Namuri
                вчера в 22:59
                У Месси есть хараткер.
                matrix333
                matrix333
                вчера в 22:57
                Месси гений.
                Шишанутый
                Шишанутый
                вчера в 22:57
                А сам забить не может? Слабак. Сколько у гнома голов в плей офф ЧМ? 1 всего?? да и то Австралии.
                Johnes
                Johnes
                вчера в 22:56
                Верим в Месси! Верим в Аргентину!
                monah-10
                monah-10
                вчера в 22:56
                Ну Марадонну сегодня догонит.
                Gor Ter-Aristacessian
                Gor Ter-Aristacessian
                вчера в 22:54
                Месси есть Месси, он не сидит на скамейке.
                Гость
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